 Импичмент отвлек администрацию Трампа от проблемы распространения коронавируса, - лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл

Об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это возникло, когда мы все были заняты судебным процессом по импичменту. Я считаю, что это отвлекло внимание правительства, потому что каждый день все было об импичменте", - заявил Макконнелл в интервью The Hugh Hewitt Show.

По сообщениям СМИ, у более 160 тысяч американцев диагностирован COVID-19. Умерли более 3000 человек. Многочисленные обозреватели называют действия администрации США недостаточными. Сам Дональд Трамп ранее обвинял СМИ в попытках продолжить ограничительные меры в стране с целью повредить его шансам на переизбрание.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

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Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.