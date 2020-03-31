EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
  619  13
Материалы по теме:
Все про:импичмент (476) карантин (1896) США (16248) Сенат США (154) COVID-19 (2691) коронавирус (1266)

 Импичмент отвлек администрацию Трампа от проблемы распространения коронавируса, - лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл

Инициированная Демократической партией США процедура импичмента Дональда Трампа отвлекла правительство Соединенных Штатов от угрозы коронавируса.

Об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это возникло, когда мы все были заняты судебным процессом по импичменту. Я считаю, что это отвлекло внимание правительства, потому что каждый день все было об импичменте", - заявил Макконнелл в интервью The Hugh Hewitt Show.

По сообщениям СМИ, у более 160 тысяч американцев диагностирован COVID-19. Умерли более 3000 человек. Многочисленные обозреватели называют действия администрации США недостаточными. Сам Дональд Трамп ранее обвинял СМИ в попытках продолжить ограничительные меры в стране с целью повредить его шансам на переизбрание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Трампу: после "Санта-Барбары" с импичментом предлагаю начать отношения с чистого листа

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Также читайте: Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте

Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Источник: https://censor.net.ua/n3185827
 
 
 Топ комментарии
 
плохому президенту импичмент мешаИт... Импичмент отвлек администрацию Трампа от проблемы распространения коронавируса, - лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл - Цензор.НЕТ 1130
 показать весь комментарий
 
комедианты оба. но там Конституция больше, чем за 200 лет почти не менялась, а у нас каждое очередное чмо норовит...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
комедианты оба. но там Конституция больше, чем за 200 лет почти не менялась, а у нас каждое очередное чмо норовит...
 показать весь комментарий
 
 
Плохой, это просто комплемент этому …….. Ну, у меня принцип, русский мат не использовать.
 показать весь комментарий
 
 
ТА ТЫ ШО? Импичмент отвлек администрацию Трампа от проблемы распространения коронавируса, - лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл - Цензор.НЕТ 4727
Когда импичмент и когда коронавирус?! Импичмент отвлек администрацию Трампа от проблемы распространения коронавируса, - лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл - Цензор.НЕТ 4038
И вообще, когда вонючий рязанскими портками и тамбовскими онучами ДойчеБанк даёт кредит в 2 лярда доляров шестикратному банкроту, то Параша совершенно не при делах. Импичмент отвлек администрацию Трампа от проблемы распространения коронавируса, - лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл - Цензор.НЕТ 6727
 показать весь комментарий
 
 
Чув москалі хочуть в США летіти допомагати як Італійцям !
 показать весь комментарий
 
 
уже самолёт отправили … трамп доволен, но при этом продлил санкции кацапам .
 показать весь комментарий
 
Русские «военные вирусологи» - офигеть какие специалисты по дезинфекции и ассенизации, благодарный Пупо просто в восторге)
Імпічмент відволік адміністрацію Трампа від проблеми поширення коронавірусу, - лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл - Цензор.НЕТ 7510
 показать весь комментарий
 
Коли йшов імпічмент - ніхто крім китайоз не хворів на коронку. Більше імпічменітв хороших та різних!
 показать весь комментарий
 
 
ну конечно! а Зеленского - рынок земли.....
 показать весь комментарий
 
 
Потеряв бдітєльность...
А єсі #путєнападьот? Імпічмент відволік адміністрацію Трампа від проблеми поширення коронавірусу, - лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл - Цензор.НЕТ 4368
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх