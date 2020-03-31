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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:ГБР (1059) Ермак Андрей (196) Лерос Гео (50) Бабиков (28)

 В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи

Рапорт СБУ о выявлении признаков преступления, к которому якобы может иметь отношение народный депутат Гео Лерос, поступил в ГБР 25 марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков, комментируя заявление адвоката Маси Наема.

"Этот рапорт поступил в порядке статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины 25 марта для рассмотрения вопроса внесения в ЕРДР, - пояснил он. – Те, кто получил доступ к указанному документу, знают, какая там дата, но ее скрыли, чтобы привязать к другим событиям, которые имели место значительно позже".

По его словам, из ГБР этот рапорт был направлен в Офис генпрокурора для принятия правового решения.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ опубликовал заявление адвоката Маси Наема, который сообщил, что такой рапорт поступил в ГБР в понедельник, 30 марта.

"Сегодня из моих источников стало известно, что Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины направило в Государственное бюро расследований рапорт о совершении Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Этот рапорт СБУ направила в ГБР в понедельник утром, то есть на следующий день после заявления руководителя Офиса Президента Украины, которое он опубликовал в воскресенье со словами "рекомендую подготовиться ...". Цель, думаю, понятна", - заявил Найем.

Источник: https://censor.net.ua/n3185826
 
 
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Зеленський, а тепер уяви, як ти виглядаєш в очах європейськиї партнерів!!!!!!
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Весь кредит доверия зеленая слизь умудрилась просрать за год. Теперь даже если они скажут, шо снег белый, а ворон - черный, все побегут проверять. Перефразируя Крымскотатарскую пословицу - не опирайся на воду, не верь зеленым.
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часы не успели перевести на летнее время...
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врут как дышат а дышат только через зе тряпочку
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Поправлю не повне дно, а повне Говно
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нічого страшного , наші можновладці інколи вміють випереджати час - свого часу "Голос України" облікував рішення про призначення Луценка Генпрокурором ще до того , як ВР за це рішення проголосувала ! В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи - Цензор.НЕТ 7561
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Зеленський, а тепер уяви, як ти виглядаєш в очах європейськиї партнерів!!!!!!
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Как клоун и не лох, а другими словами ***** который продаёт Украину направо и налево
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Весь кредит доверия зеленая слизь умудрилась просрать за год. Теперь даже если они скажут, шо снег белый, а ворон - черный, все побегут проверять. Перефразируя Крымскотатарскую пословицу - не опирайся на воду, не верь зеленым.
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солома@elnazaro777 5 мин

У Ермака еще афганская тема нарисовалась.
Торговля оружием.
Скорее всего, он попал в разработку СБУ, связанную с транспортной авиацией и военными перевозками.

В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи - Цензор.НЕТ 1103
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Что-то не поделили заранее это точно, если он так разговорился и спалил всю контору, обычно все помалкивают, если все устраивает.
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Эти барыгозывры ничем другим, кроме воровства и драками за ресурсы(что тоже по сути есть воровство, только уже с криками, драками и вселюдным выяснением отношений) не занимаются. Зебилы, а вы что делаете?
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ой ты бозеська - кто раньше подбежал тому и тапки))))
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Как ужи на сковородке извиваются! Жарить их надо и огонь посильнее! Козлы!
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Хтож это Бубочкину сраку прикрывает? не Черт Баканов?
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Ладимир Утин@UtinLadimir 6 ч

Попал Ермак с этой прослушкой крепко ...и местная коррупция лишь фон .... он там столько метлой намел, что Моссад и ЦРУ лишь облизнулись от счастья .....
Для Ермака все печальней ....его братец под запись облизывал Хезболлу и клеймил Израиль ....сыпал связями с ГРУ через папашку .....
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Есть Павлик Морозов ,нет Павлика Морозова.(,Это не первый Павлик и не последний!)Украина идёт вперёд.
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Ермак же сказал, что это ему подбросили! А Павлик Морозов, со слов советской пропаганды, заложил папашу, врага народа. А великий the, кстати, убеждал закладывать коррупционеров. Так что всё по чесноку!
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Короче надо немцам обьявлять войну и сдаваться в плен ,только немец с автоматом наведет порядок в этой стране
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Вже пора розслідувати державне бюро розслідувань. В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи - Цензор.НЕТ 7358
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вірніше - його пора нах... закривати, або робити приватним і не фінансувати з бюджету ці коломийки
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Там наверно депутаты ТГК создадут по барыге Ермаку.
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Вот тогда и сгорит вся контора своих барыг ГБР и СБУ.
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А кто им позволит, где же они будут харчеватся
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А каком доверии к власте может идти?.Зеленский, иди в отставку, пока сам не сел!
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Зеленский - покрывает барыг - значит сам барыга!
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вы бы, придурки из ГБР с такойскоростью расследовали вывоз средств индивидуальной защиты Радуцким, прикрытие перемещения таких товаров Нефедовым, продажу должностей Ермаками, Сивохой -со своей сепарской платформой - это просто капец!
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У Ермака еще афганская тема нарисовалась.Торговля оружием. Скорее всего, он попал в разработку СБУ, связанную с транспортной авиацией и военными перевозками.В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи - Цензор.НЕТ 737
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Для Ермака все печальней ....его братец под запись облизывал Хезболлу и клеймил Израиль ....сыпал связями с ГРУ через папашку .....
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"В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше" - если это ТАК, они были ОБЯЗАНЫ НЕМЕДЛЕННО его зарегистрировать и возбудить У/Д !
Если этого не было сделано в тот же день - значит они пиз.ят !!!
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Ермак - НИКТО!!!
Его обязанности - вести канцелярию Зеленского и не лезть в политику
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"Ьрехалово", - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання.
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Зеленский должен Леросу выплатить обещаное вознаграждение за взяточника. Сколько он тогда процентов от стоимости "Мерседеса" обещал?
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