 В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи

Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков, комментируя заявление адвоката Маси Наема.
"Этот рапорт поступил в порядке статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины 25 марта для рассмотрения вопроса внесения в ЕРДР, - пояснил он. – Те, кто получил доступ к указанному документу, знают, какая там дата, но ее скрыли, чтобы привязать к другим событиям, которые имели место значительно позже".
По его словам, из ГБР этот рапорт был направлен в Офис генпрокурора для принятия правового решения.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ опубликовал заявление адвоката Маси Наема, который сообщил, что такой рапорт поступил в ГБР в понедельник, 30 марта.
"Сегодня из моих источников стало известно, что Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины направило в Государственное бюро расследований рапорт о совершении Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Этот рапорт СБУ направила в ГБР в понедельник утром, то есть на следующий день после заявления руководителя Офиса Президента Украины, которое он опубликовал в воскресенье со словами "рекомендую подготовиться ...". Цель, думаю, понятна", - заявил Найем.
У Ермака еще афганская тема нарисовалась.
Торговля оружием.
Скорее всего, он попал в разработку СБУ, связанную с транспортной авиацией и военными перевозками.
Ладимир Утин@UtinLadimir 6 ч
Попал Ермак с этой прослушкой крепко ...и местная коррупция лишь фон .... он там столько метлой намел, что Моссад и ЦРУ лишь облизнулись от счастья .....
Для Ермака все печальней ....его братец под запись облизывал Хезболлу и клеймил Израиль ....сыпал связями с ГРУ через папашку .....
Если этого не было сделано в тот же день - значит они пиз.ят !!!
Его обязанности - вести канцелярию Зеленского и не лезть в политику