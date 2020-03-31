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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
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 В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом

В так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса в оккупированной части Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге 31 марта сообщила так называемая "министр здравоохранения" ДНР "Ольга Долгошапко.

По ее словам, инфицированная - женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного "МЗ".

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции

Источник: https://censor.net.ua/n3185825
 
 
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путина заразили в больнице где он надевал скафандр.главврач той же больницы изоривали.
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другими словами, если бы путен был американский, а скафандр русский, то результат был бы тот же самый.... )
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а это значит, что скрывать факты под видом "гриппа" больше невозможно......
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Та щоб ви всі там виздихали, кляті сепарасти!
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с мацквы?наверное в храм грекокатоликов сепарша ходила...
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...когда
же вы все наконец поймёте, что не имеете права использовать аббревиатуру
лнрднр, от слова вообще!!! нет никаких лнрднр , а есть часть территории Украины,
захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии при пособничестве
украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия) - есть осознанное, добровольное и
умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле - с оккупантом) , в его интересах и в ущерб
своему государству!
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ольга скобеева перепугана до смертьи,врач денис проценко самоизолировался от путина.
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