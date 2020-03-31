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 "Коммунизм в головах": Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом, - Леменов. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова разослала заместителям и руководителям подразделений Офиса генпрокурора соответствующий документ.

Документ опубликовал в Фейсбуке главный эксперт StateWatch Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу поддержать инициативу Президента Украины и центральных органов исполнительной власти относительно перечисления для указанных целей однодневного заработка работников Офиса Генерального прокурора", — сказано в документе.

Ведомости о поддержании инициативы Венедиктова требует предоставить в Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности не позднее 1 апреля.

"Скажите, пожалуйста, когда закончится этот коммунизм в головах? Порежьте бюджеты Нацполиции, МВД, СБУ ... почему обычные сотрудники должны отдавать свои деньги? Простите, в Офисе Генпрокурора не у многих есть Hublot или Vacheron Constantin. Мы просто, видимо, всех уволили до этого ...", - прокомментировал публикацию документа Леменов.

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Коммунизм в головах: Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом, - Леменов 01


Коммунизм в головах: Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом, - Леменов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185824
 
 
 Топ комментарии
 
Возврат совка, инициатив трудящихся и добровольно-принудительной концепции. Мерзко! Но предсказуемо. Достаточно взглянуть на хлебальник этой выдры. Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 837
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Рекомендую взимать процент с продажи должностей. Чтобы не обидеть зеленского, брать не более 10%. Остальное ему с ермаком.
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Платок! Дайте мне платок!!!!!!!! Сльозы радости и гордости не дают мне лицезреть сие чудо!!!!!
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Возврат совка, инициатив трудящихся и добровольно-принудительной концепции. Мерзко! Но предсказуемо. Достаточно взглянуть на хлебальник этой выдры. Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 837
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Олександр Савченко, екс директор ****, запропонував обмежити на час карантину зарплати всіх чиновників та всіх працівників підприємств та організацій з державною формою власності на рівні не більше 20 тис. грн! Це буде справедливо і дієво, а зарплата за 1 день, це смішно!
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з Єрмака і його брата більше, по 10 розмірів отриманих хабарів
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Недарма ж до неї приклеялося погоняло Годзілла!
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Да да. А помните несовок Петра Алексеича "Прыкруты"?
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СССР почил в Бозе, но многие привычки тех времён невредимы.
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О чем Вы!?! Они живее всех живых! Как ленин и передаются круче короновируса!
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Рекомендую взимать процент с продажи должностей. Чтобы не обидеть зеленского, брать не более 10%. Остальное ему с ермаком.
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А чого не за 2 дні? Куріца тупорила, а не "мать Тєрєза".
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да и "мать Тереза" та еще **** и воровка была, почитайте материал есть в открытом доступе!
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отчета про военный сбор до сих пор ждем, те на войне наживались, эти на короновирусе будут.
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до сих пор ждем,

- так ніхто ж його і не вимагає !
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Платок! Дайте мне платок!!!!!!!! Сльозы радости и гордости не дают мне лицезреть сие чудо!!!!!
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запишите бенедиктову в клан филантропов... и орден не забудьте.
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Зебіли, не чую про піар на тлі коронавірусу. Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6536
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Лучше бы они не зарплатой делились, а занялись бы наведением порядка в стране, следили за соблюдением законов и очищали свои ряды. "Пирожки должен печь пирожник".
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Згоден! А блазень повинен грати в цирку.
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ты бы ****..на часы сняла
благодетильница
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Да прокуроры в ГПУ сроду на зарплату не жили , так такой парк машин под ГПУ стоит , что любому имбецилу понятно , что бы купить такую машину надо прокурором пахать 50-100 лет и не хрена не жрать при этом. По тому они легко могут и от всей зарплаты за год отказаться.
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Та ну нах. Пусть перечислят нетрудовые доходы за месяц. И коронавирус от ******* починет в бозе.
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да мы одуреем от такой суммы просто!, пани венедиктова!...оставьте себе на педикюр!!!))
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только бузынотерапия лечит вирус у рыглоидов...
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Ага! совковый дебилизм в "фонд мира"! если бы это действительно хоть как-то решало бы проблему, а то мало, что чистейшая бюрократическая кампанейшина, так еще и деньги распилят!
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может лучше пусть перечислят каждый по одному эпизоду потери совести ?
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Мер,забыл какого города всю свою зарплату перечислил на закупку тестов и защитных костюмов а Генпрокуратура решает перечислять ли зароботок одного дня или нет,видимо сумма астрономическая и жаль отдавать быдлу.
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Краще розбирись з тими хмирями що продали маски і не підготувалися до епідемії.
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