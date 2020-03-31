 "Коммунизм в головах": Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом, - Леменов. ДОКУМЕНТ

Документ опубликовал в Фейсбуке главный эксперт StateWatch Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу поддержать инициативу Президента Украины и центральных органов исполнительной власти относительно перечисления для указанных целей однодневного заработка работников Офиса Генерального прокурора", — сказано в документе.

Ведомости о поддержании инициативы Венедиктова требует предоставить в Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности не позднее 1 апреля.

"Скажите, пожалуйста, когда закончится этот коммунизм в головах? Порежьте бюджеты Нацполиции, МВД, СБУ ... почему обычные сотрудники должны отдавать свои деньги? Простите, в Офисе Генпрокурора не у многих есть Hublot или Vacheron Constantin. Мы просто, видимо, всех уволили до этого ...", - прокомментировал публикацию документа Леменов.

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