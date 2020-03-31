 Закупка необходимого для борьбы с распространением COVID-19 оборудования для регионов станет централизованной, - ОП

На селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского каждый регион доложил о собранных средствах и их направлении, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению Главы государства региональные руководители привлекли к закупке необходимых средств бизнесменов.
"Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно - мы вам поможем", - сказал Владимир Зеленский.
Руководители областных государственных администраций и городские головы пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой. Поэтому они обратились к властям с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования - так, как это уже происходит со средствами спецзащиты.
"Мы понимаем, что на местах сложно вести переговоры с производителями и регулировать доставку. И потому видим, что это (та ситуация. - Ред.), когда деньги есть, а потратить их невозможно. Я уже переговорил с "Медицинскими закупками Украины", чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Эпидемический скандал: одесский волонтер обвиняет областную власть в давлении на врачей и бездействии - ей отвечают хамством
Руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» и координатор антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом в Одесской области Катерина Ножевникова призвала медиков не молчать, «выходить в эфир» и сообщать о подозрениях на COVID-19 и об отношении властей к заболевшим и врачам.
Об этом Ножевникова написала на своей страничке в «Фейсбуке».
Катерина Ножевникова
«В 10-й больнице женщина с пневмонией лежала восемь дней. Переведена в инфекционку, подтвержден COVID-19. Вопрос, что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал?» - возмущается волонтер.
По ее словам, многие медики в больницах области до сих пор работают без необходимой защиты, и сколько уже заболело врачей и медсестер по этой причине, пока неизвестно.
Медперсонал, утверждает Ножевникова, получил запрет от чиновников делать тесты подозреваемым на коронавирус, ссылаясь на «приказ 663». Кроме того, строго запрещено писать в соцсети о бардаке и неразберихе в медучреждениях.
Общественница рассказала, что вместо того, чтобы сейчас обустраивать общежития для медиков и заботиться об их защите, в инфекционную больницу закупают… дорогую мебель.
«Мебель почему-то можно заказать, а кислородную станцию нельзя. А еще можно заказать памятник себе. Как тем, кто готовится положить сотни жизней граждан этого города и области из-за собственных политических и личных амбиций», - заявила она.
Координатор антикризисного штаба подчеркнула: все, что сейчас делается, чтобы остановить распространение эпидемии, делают медики, волонтеры и бизнесмены, а чиновники только мешают процессу.
«Максим Куцый, к сожалению, часть вашей команды саботирует процесс и делает все, чтобы дискредитировать действия власти в целом. По глупости ли или специально, не берусь судить, но прошу вас незамедлительно начать действовать и лично возглавить реально штаб области, иначе мы все стремительно окажемся на дне. Один общий штаб, а не три на разных этажах», - обратилась к председателю Одесской облгосадминистрации координатор антикризисного штаба.
В ответ на гневный текст Катерины Ножевниковой вице-губернатор Виталий Свичинский обвинил ее в самопиаре.
«Бла, бла, бла, откуда из тебя столько пиара лезет? Будь скромнее… Иди пиарься дальше, у тебя это неплохо получается, правда, за чужие деньги. Проснись, а то тебе мое кресло покоя не дает», - заявил он в комментариях.
мимо кармана дЕрьмака не должна пройти ни одна копейка!
а за что еще боролись 73% зебилов, как не за это?