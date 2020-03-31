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 "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Официальное обращение относительно назначения на пост президента НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака подавал брат главы Офиса Президента Денис Ермак.

Это подтверждают опубликованные нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом документы, информирует Цензор.НЕТ.

"Ермак, ты п@здун!

Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на Энергоатом.

Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5 (похоже, что миллионов).

Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом Энергоатома, потому что у него недостаточно профильного стажа.

Андрей Борисович пытался снизить градус", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы

Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 01
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 02
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 03
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 04
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 05
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 06
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 07

Также читайте: Ермак противодействовал моему назначению в Кабмин, ведь имеет огромное влияние на транспортный комитет Рады, - Сагайдак

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185820
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля - всё!
Ермак - всё!
Сказка про Голобородько была лишь сказкой.
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Еще одна гостайна раскрыта. Да, зебилы?
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Слуга на слугу, брат на брата - виглядає як дешева вистава.
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господи, Зе, ей-богу лучше бы ты тигипко назначил, на фоне токсичности Ермака тот просто младенец. Это просто полный крах. Вангую, как коронавирус спадет, начнут на вилах выносить, в первую очередь разочарованные избиратели.
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Все бы ничего.. Но закрадывается смутное сомнение.. Лерос явно готовился заранее.. Это с чего вдруг.. Сам, вряд ли, клепки не хватило бы да и нужды особой не было.. Значит под заказ работал.. А вот тут и приходит на ум " Ищи кому выгодно.." ( при этом как бы к Ермаку или к Зеленскому не относиться,)
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заказ на Зеленского поступил еще тогда, когда не закончиться его инагурация "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 8243
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Лерос конечно молодец, смелый пацан! Ну, а Ермак, конечно, конкретно подставляет Зеленского, сволочь!
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Лерос конечно молодец, смелый пацан! Ну, а Ермак, конечно, конкретно подставляет Зеленского, сволочь!
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Это хорошо и классно топит своего поддельника президента ЗЕ
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Нач ОП А. Ермак это только главный патронат президента

а его брат Д.Ермак патрон патрона ?

и как они могут назначать на гос. должности ?????
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Только через преза зе давлением на структуры
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Может это так Беня мстит Зеленскому, Лерос это всё сам не мог замутить.
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ясне діло, що пішак, хтось через нього зливає.
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я так зрозумів що команда президента всі клони бені ,а замутив все єрмак,але цікаво сам інціатор чи ні.
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И что теперь делать как людей на работу брать, кому доверять.
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дЕрмак, ты не просто п@здун! ты кацапско-кремлёвский ****@к
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Зеленскому срочно надо что-то предпринимать.
Народ как то сразу этого Єрмака невзлюбил.
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...проводить его нах, чтоб он по пути не заблудился...
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А может пора Зеленскому с должности сваливать? Причина то в нем, а не в Ермаке.
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дЄрмак то наслідок, причина в Шмарклі
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Да какая разница -- влюбил/невзлюбил! Главное ж, что Ермак -- сильный функционер, а Зеленский -- молодой энергичный президент!
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Приблизительно с таким же прийдеться столкнуться иностранным инвесторам ....и пофиг, с няней или без.
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Венедиктову тоже гнать надо, она не тот человек который нужен.
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Дилер по парфюмерии - как та специальность торговать ДЕЛАМИ
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Погодите, она еще себя покажет. Уверен. И наверняка, долго ждать не придётся. "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 7751
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На эту картинку можно смотреть бесконечно "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 5972
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Подождите а вчем собственно говоря вопрос,какие претензии,ВоЗе же обещал нас сделать, вот и делает....
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тепер зрозуміло чому у чиновників захмарні зарплати,за посади платять в ОП а поті сміливо з їхнього дозволу відбивають кошти з бьюджету нічого не роблячи для держави хорошого.
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От аналитической записки в статье можно просто выпасть в осадок. Они реально больные на голову ...........
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Я конечно не эксперт, но всё идёт к тому что Зеленскому придется создавать коалицию с Порохом и Голосом.
Вот как жизнь может повернутся на 180 градусов, прям триллер какой-то, как враги стали партнерами.
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Хороший комментарий. Особенно, если употребленное вами слово "триллер" прочитать, как "триппер". Именно так расползается по ОПУ побежденная (по мнению ЗЕ) "коррупция в верховных органах власти".
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перестаньте, 2 шавки одного хозяина враждуют ситуативно и "дружат" ситуативно,
но хозяину служат независимо от междусобойчиков
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Придет Порох и обоих на ноль помножит.
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После такого дерьма даже ОПЗЖ рыговское, не захочет с ним ручкатся.. Те зоть воровать умеют.
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А эти все время с непредвидимых ситуаций выходят с позором.
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ніколи бариги між собою не були ворогами,це показало голосування за землю,цікаво тільки ціна питання, скільки ниішні,відслинили старим.
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Зеля! Немедленно анигиллируй Ермака
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ох Ермак и "шкварится"...пора тихонько подать в отставку...бо шкандаль будет грандиозный...
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ну, якщо вже брат клєрка подає заяви на призначення тоді, як посміли йому відмовити?
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Наплодили надзорных органов!
Теперь каждый будет проводить свои расследования и все смешается в такую кучу, что результат будет нулевым.
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Це не надзорний орган, а платні шавки на замовлення.
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Лерос оставил заначки видосиков на потом .))))
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Курехян Геворг Багратович - знатный матерщинник и - о ужас! - член фракции"Слуга народа". А теперь еще и по совместительству обличитель своих же зеленопузых. Красота. Пауки в банке. А как все начиналось гламурно... Совсем как на его муралах...
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Я вообще удивлен,как нынешний президент стал отцом. По идее должен был обосраться и тут
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пацан к успеху шёл...)
зеленский, иди уже в отставку по хорошему...не доводи людей до греха...очень уже много где обосрался...
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дик ми з допомогою пороха і назначили ,дик як красиво вони зробили нас разом порох барижив зеленський викривав а ми вуха розвісили дик така єрунда малята.
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ну всё. пипец Леросу. слил в нэт государственную тайну.
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А що скаже найвеличніший? І де він до речі зараз?
Дякуємо, дуже дякуємо 73%, зробили себе разом)))
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Как же я рад этому скандалу! Еще и года не прошло, как совсем нелох избран президентом, а скандалы в его окружении всё чаще и всё крупнее! И этот -- далеко не последний, вот увидите! И всё это говорит только об одном: год назад молодой "талант" таки ДА хакнул избирателей, год назад с плакатов его избирательной кампании ("новые лица..., конец эпохи лжи..., конец эпохи бедности...") лилась откровенная ложь. И во всех своих предвыборных выступлениях этот "гениальный менеджер" откровенно блефовал, обещая провести в Украине какие-либо изменения к лучшему! И я очень рад, что, несмотря на "волання" многих моих друзей (которых я давно люблю и уважаю (именно поэтому я пишу это здесь, а не на ФБ) ) о необходимости смены власти, я не изменил своих взглядов на этого фигляра и его группу и таки ДА!!! остался в меньшинстве по результатам през.выборов!!! Этот прекрасный опыт говорит лишь о том, что не всегда выбор большинства лучше и-или правильнее, особенно в Украине!
Далі буде! Чи буде краще -- навряд чи. При цьому президентові -- так уж точно.
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Дивно,а де ж "***********" - після такого багато про,що натякаючого голосування за землю?
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ЧТО УВОЛЕННЫЙ ЯКУТ ЧТО ХЕРМАГЪ -ЭТО ВСЁ БАРЫГИ - КАК ГРИТСЯ ОПОРА ХРАНТА ЗЕ ! ЧЁ ВОВКА И НЕ НА КОГО ОПЕРЕТСЯ А ?! ЕСТЬ НА КОГО ИЩИ У ПОРОХА И ЯЙЦЕНЮКА И ДРУГИХ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ . ТОЛЬКО НЕ НА КОРОТЫШКУ ЮЛЬКУ ...
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А хорошая песня! И 30 лет назад нравилась, и сейчас хороша!
"Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 5123

Доброго ранку, панове!
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ай да Лерос, ай да молодец! )))
уничтожает зе-кодлу уверенно и методически! интересно, сколько у него еще фокусов в рукаве???
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