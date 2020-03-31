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 Из Китая в Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов, маски и медицинское оборудование, - Офис президента. ФОТО

В Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

В сообщении отмечается: "После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Офис Президента Украины, осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями.

Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет со 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский

Из Китая в Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов, маски и медицинское оборудование, - Офис президента 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185819
 
 
 Топ комментарии
 
Это те что в Европе забраковали и признали негодными?
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Эт он к тому , что не знает ни русский язык, ни укаинскую мову... Вот выбирает, что первым учить...
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Не думаю,щоб язики кацапів були їстівними,а тим більш,помічними при хворобах.
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Спасибо Пороху за то что заставил зебилов перестать барыжить масками итд и заставил закупить тесты итд
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а за землю чего не говоришь спасибо ?
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Не переживай ты так, получишь ты свою землю, причем бесплатно. Твой участок будет приблизительно 2000 на 1000 миллиметров
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это ты свой участок таким отмеряй , а у меня 1000 га в аренде уже 9 с лишним лет .
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Так на городских кладбищах дают участки бесплатно, правда после выдачи свидетельства
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бесплатно ??? это меня ещё больше удивило чем первое твоё предложение.
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Что тебя удивляет,стас...ас-ИДИОТ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ ?!
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- Ты знаешь, где живут самые тупые люди? - спрашивает украинец у молдаванина.
- Зато у нас вино самое лучшее!
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Это те что в Европе забраковали и признали негодными?
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нельзя ли поподробней, что значит "охвыс прыпыздэнта осуществлял организацию доставки"?
т.е. самолет бы не взлетел, если б не наш недоделанный-гундосый?
или ему не разрешили бы посадку?

или уже без 50% на карман Ермаку ничего не провозится?
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Єрмак сам маски шив! Увесь салон у крові бо голкою пальці поколов геть. А ви злі усі! А він так і заробив на мерс. Й сарс...
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блд, починайте вже масові тестування, чи сподіваються притримати і втихаря толканути наліво?
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А невже навіть маски медичні у нас розуму нема пошити Дохазяйнувались до ручки...
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Спец марли нет. ********* заблокировала наш транзит сырья.
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А чего Педро не смотался на часном самолёте за марлей...?
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Тесты прибыли, сейчас статистика по заболевшим резко скакнёт.
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просто некому засунуть ермаку тестер до дна...
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Кстати да, по ощущению мы готовимся вступить не в ЕС, а в Китай
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Видно маски та інше з Китаю спеціальні для України із Зегарантією! Вже п'ять країн світу відмовилися від Китайської фабули.
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bit.ly/3dIvfuz - Не хвататет денег на карантине?!? Получи 24000 UAH в приветсвенном пакете!!!
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маски бракованные, тесты на 40% с ошибками. европейцы даже бесплатно брать не захотели.
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Обещал 10 миллионов а привез сто тысяч...ганд@н
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