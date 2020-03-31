 "Укрзализныця" будет бесплатно подвозить медиков на работу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця с 31 марта начинает перевозки медицинских сотрудников своими служебными поездами. Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет бесплатным", — сказано в сообщении.

Перечень маршрутов составили на основе данных от местных органов власти.

"Основанием для проезда медиков является служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности, маски или респиратора и перчаток", — добавили в "Укрзализныце".

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Расписание движения поездов для подвоза медиков будет предоставляться органам местной власти, которые должны довести эту информацию до работников медучреждений.

Расписание движения служебных поездов Укрзализныци предоставляться органам местной власти для доведения до сведения работников медицинских учреждений. "Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по телефону горячей линии "Укрзализныци" - 0 800 503 111 и в Messenger официальной страницы Укрзализныци в Facebook", — добавили в пресс-службе.

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