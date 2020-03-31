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 "Укрзализныця" будет бесплатно подвозить медиков на работу

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, медработнику нужны служебное удостоверение, перчатки, маска или респиратор. Расписание служебных поездов будут сообщать через местные органы власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця с 31 марта начинает перевозки медицинских сотрудников своими служебными поездами. Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет бесплатным", — сказано в сообщении.

Перечень маршрутов составили на основе данных от местных органов власти.

"Основанием для проезда медиков является служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности, маски или респиратора и перчаток", — добавили в "Укрзализныце".

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Расписание движения поездов для подвоза медиков будет предоставляться органам местной власти, которые должны довести эту информацию до работников медучреждений.

Расписание движения служебных поездов Укрзализныци предоставляться органам местной власти для доведения до сведения работников медицинских учреждений. "Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по телефону горячей линии "Укрзализныци" - 0 800 503 111 и в Messenger официальной страницы Укрзализныци в Facebook", — добавили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185814
 
 
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17. 45 . Уралс на торгах упал до 13 баксов за бочку ! Дай Бог, чтоб не последний раз....
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Смотрите внимательно - укрзализниця будет работать. Но перевозить по пропускам. Профит чудовищный. Торговля пропусками и тд. Как такие шаги могут теоретически остановить вирус? А обогатить кое кого очень даже. Но дело даже не в этом, вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома, смысла разрушать жизнь людей и страны нет никакого.
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Насправді виникають проблеми з отриманням посвідчення та чим доїхати до тієї залізниці. Зараз держава від цих подій отримує серйозні збитки.
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17. 45 . Уралс на торгах упал до 13 баксов за бочку ! Дай Бог, чтоб не последний раз....
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Прочитав в соцмережах: "Король Саудівської Аравії пропонує нафту по $12,5 за бочку. Українці - нехай Аллах примножить літа його і нехай легкою буде хода верблюдів його"
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Так це саудівська нафта лайт ! А скільки на цьому фоні буде вартувати кацапське багно ? Чи слово ,,вартувати,, тут зайве ?,,
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смешно, все медики работают и проживают в одних городах, а как укрзализниця городским поможет?
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1 апреля завтра, через три с половиной часа. С этого момента начинается день юмора для стран ОПЕК , США, Канады, Норвегии и Нигерии
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