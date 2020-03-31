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 Политика Украины, Происшествия
  2006  41
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Все про:Крым (22540) Чубаров (817) Следком РФ (233)

 Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации"

Следком РФ в оккупированном Крыму заочно предъявил обвинения председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комитета.

"Рефат Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч.1 ст.280.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Крыма начала производство по факту нарушения РФ законов и обычаев войны из-за преследований главы Меджлиса Чубарова

Отметим, что речь идет о событиях весны и осени 2015 года, когда Чубаров "в эфире одного из украинских телеканалов высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации, а также к присоединению Республики Крым к территории Украины" и "на территории Херсонской области Украины, выступая перед гражданами в рамках им же организованной "продовольственной блокады", вновь высказывал призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Напомним, ранее Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, приписывая ему организацию массовых беспорядков в 2014 году в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3185812
 
 
 Топ комментарии
 
Нет страшнее преступления на московии, чем покушение на целку педерации.
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РФ существует в своём выдуманном мирке, скоро они начнут и законы физики, отдельные, для себя писать.
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל








ВС США заблокировали патруль рф в Сирии, север. орки из рф хотели объехать, но застряли в грязи)) Боятся когда имеют дело с США!) Go WEST!

https://twitter.com/i/status/1244983474462826496
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У Дениса Проценко, главного врача больницы в Коммунарке, расположенной в столичном районе Новая Москва, куда направляют россиян, зараженных вирусом COVID-19, диагностировали коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщают во вторник, 31 марта, российские СМИ со ссылкой на информационные агентства и, в частности, ТАСС.
Пресса напоминает, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал президент России Владимир Путин, который общался с Проценко.
"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал главврач Коммунарки на своей странице в социальной сети Facebook.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что с Путиным все в порядке - президента регулярно тестируют на коронавирус.

Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 5337
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у нас тоже не плохо было взять эту методику на вооружение
взять человека к которому нет негатива у гражданан и сообщить по всем телеканалам что у него обнаружен вирус уверен даже до самых последних ********* дойдет что на улице шастать не стоит
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Нет страшнее преступления на московии, чем покушение на целку *********.
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РФ существует в своём выдуманном мирке, скоро они начнут и законы физики, отдельные, для себя писать.
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Тю. Москалі так кажуть, ніби "нарушение территориальной целостности Российской Федерации" - це щось погане... Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 8103
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Ну, чо! В ордло собрались помощь отправлять медицинскую, давай и в крым ....Там граждане Украины живут...
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Давайте ще проти князя Святослава справу відкрийте, бо він вас, неандертальців, до Києва приєднав.
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ну ладога и новгород - это единственные 2 княжества где рюриковичи были посажены вече.
в киеве рюрик не был. сын рюрика - олег - киев взял силой и вырезал всех кто противился ему. сын олега - игорь , тоже киев разрушал войной.
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Настанет время и мы им нарушим по самые гланды!!!!!!!!!!!!
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юралс по 10 долярів не сон,а чумадан без ручки стає все важчим.
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А я тоже призываю к распаду раковой опухоли под названием Московия и образованию на ее месте более-менее вменяемых образований и не скрываю этого! Не имеет права на существование эта мразь!Откройте и на меня дело! И еще на несколько миллионов Украинцев , которые разделяют мою точку зрения!
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Примерно где-то в этом районе, российская нефть продается ниже своей себестоимости. С временным лагом в 4 месяца на этот уровень выйдет и российский газ.Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 2991
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Дивно що Ворошилова ще не посадили.
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל








ВС США заблокировали патруль рф в Сирии, север. орки из рф хотели объехать, но застряли в грязи)) Боятся когда имеют дело с США!) Go WEST!

https://twitter.com/i/status/1244983474462826496
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У міжнародний розшук Чубарова не подадуть, бо йдеться про територію Криму. Тобто по міжнародним законам Чубаров нічого не порушував. Тому кацапи йдуть лісом.
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Можуть подати, без вказання статті КК нафтокачки.
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Ви ж знаєте що вони хитро роблять, не через головний офіс, а через національні ланки, тому іноді виникають неприємності.
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Цей хід вже усі знають. До того ж Чубаров є відомою людиною. Тому одразу перевірять суть тих подій і прив'яжують до анексії Криму. Результат подання - відмова.
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Чубаров сам туда в мае собрался. Думаю, там сразу и арестуют. Придется выменивать.
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пусть следком ********* в оккупированном Крыму защёчно сасёт йух Источник: https://censor.net.ua/n3185812
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Там, "за парєбріком", збуджуються лише на Україну, бо якщо наша країна все ж таки вирветься з-під московії, то вся їхня "вєлікая" історія накриється мідними ночвами!
Трохи помрію:
якби московія була демократичною державою, то тіки уявіть скільки справ там було б на жиріка з його ядерною бомбою на Київ, сікєльова з його радіоактивним попелом, інших зливних бачків з їхніми висловлюваннями, що українців ніколи не існувало...
Але що тут про московію казати, якщо в нас є Єрмак з сім'єю, що здає інтереси країни на одному диханні, бубочка оманська, що обіцяла піти сама, якщо порушить закон, а "воз і ньінє там" та інші "видатні" та "найвеличніші"...
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І він жодного разу не завербований.
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Цікаво, а якщо Чубаров, наприклад, погодиться ввійти до складу єрмакозелебільної "консультативної ради", чи не арештують касапи його в Мінську, як ото сосунка Гриба?
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Тоді кацапи просто відмовляться вести перемовини.
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ХОРОШО ИЗЛАГАЕТ СОБАКА, УЧИТЕСЬ КИСА.

Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 5004
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bit.ly/3dIvfuz - Не хвататет денег на карантине?!? Получи 24000 UAH в приветсвенном пакете!!!
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