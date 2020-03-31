 Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комитета.

"Рефат Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч.1 ст.280.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

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Отметим, что речь идет о событиях весны и осени 2015 года, когда Чубаров "в эфире одного из украинских телеканалов высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации, а также к присоединению Республики Крым к территории Украины" и "на территории Херсонской области Украины, выступая перед гражданами в рамках им же организованной "продовольственной блокады", вновь высказывал призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Напомним, ранее Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, приписывая ему организацию массовых беспорядков в 2014 году в Крыму.