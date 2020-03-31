 Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комитета.
"Рефат Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч.1 ст.280.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отметим, что речь идет о событиях весны и осени 2015 года, когда Чубаров "в эфире одного из украинских телеканалов высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации, а также к присоединению Республики Крым к территории Украины" и "на территории Херсонской области Украины, выступая перед гражданами в рамках им же организованной "продовольственной блокады", вновь высказывал призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".
Напомним, ранее Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, приписывая ему организацию массовых беспорядков в 2014 году в Крыму.
Об этом сообщают во вторник, 31 марта, российские СМИ со ссылкой на информационные агентства и, в частности, ТАСС.
Пресса напоминает, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал президент России Владимир Путин, который общался с Проценко.
"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал главврач Коммунарки на своей странице в социальной сети Facebook.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что с Путиным все в порядке - президента регулярно тестируют на коронавирус.
Где-то сдесь
взять человека к которому нет негатива у гражданан и сообщить по всем телеканалам что у него обнаружен вирус уверен даже до самых последних ********* дойдет что на улице шастать не стоит
в киеве рюрик не был. сын рюрика - олег - киев взял силой и вырезал всех кто противился ему. сын олега - игорь , тоже киев разрушал войной.
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
ВС США заблокировали патруль рф в Сирии, север. орки из рф хотели объехать, но застряли в грязи)) Боятся когда имеют дело с США!) Go WEST!
https://twitter.com/i/status/1244983474462826496
Трохи помрію:
якби московія була демократичною державою, то тіки уявіть скільки справ там було б на жиріка з його ядерною бомбою на Київ, сікєльова з його радіоактивним попелом, інших зливних бачків з їхніми висловлюваннями, що українців ніколи не існувало...
Але що тут про московію казати, якщо в нас є Єрмак з сім'єю, що здає інтереси країни на одному диханні, бубочка оманська, що обіцяла піти сама, якщо порушить закон, а "воз і ньінє там" та інші "видатні" та "найвеличніші"...