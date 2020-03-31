 Верховный суд рекомендовал Кабмину разработать порядок выплаты компенсации людям, чье жилье было разрушено вследствие обстрелов на Донбассе

Суд также вынес отдельное определение, которым рекомендовал Кабинету Министров Украины разработать специальный порядок выплаты возмещения за поврежденное в результате террористического акта имущество, прописать процедуру и четкие условия, при каких люди могут на такие выплаты претендовать.
В постановлении суда говорится о том, что гражданин в феврале 2018 года обратился в суд с иском к государству Украина в лице Кабинета Министров Украины, Государственной казначейской службы Украины о возмещении имущественного вреда, причиненного террористическим актом.
Исковое заявление мотивировано тем, что он является владельцем квартиры, которая разрушена. И это подтверждается актами о пожаре и обследовании технического состояния жилого дома (квартиры).
Он указал, что 5 июня 2016 года, обращался в полицию с заявлением о совершении преступления - террористического акта, а 18 августа 2017 - в военно-гражданскую администрацию г. Красногоровка Донецкой области с заявлением на получение компенсации за разрушенное жилье, в котором обозначил, что согласен передать разрушенное имущество государству в соответствии с законодательством. Однако, в выплате компенсации ему было отказано.
Он ссылается на украинское законодательство и международные конвенции, а также на то, что государство в лице Кабинета Министров было обязано разработать специальный нормативно-правовой акт о предоставлении денежной помощи и возмещении ущерба лицам, чье жилье пострадало вследствие террористического акта. Но Кабмин этого до сих пор не сделал.
Обратившись в Верховный Суд, он попросил оставить в силе решение суда первой инстанции и взыскать с государства Украина в лице Кабинета Министров 494 247,00 грн. Это решение было пересмотрено в апелляции.
Верховный Суд отменил решения предыдущих судов и вынес постановление о взыскании за счет государства денежной компенсации в размере 50 тысяч гривен, исходя из того, что государство ничего не сделало в течение длительного времени, чтобы помочь человеку решить проблему: поврежденную во время обстрелов многоэтажку не отстраивают, а специальный порядок выплаты компенсаций отсутствует.
По мнению суда, истец имеет право на компенсацию от государства за невыполнение государством своей положительной материальной и процессуальной обязанности.
О принятии соответствующих мер реагирования правительство должно сообщить Верховному Суду в течение двух месяцев.
Цена российской нефти Urals упала до $13
Delo.ua
2 години тому
несмотря на введение против России санкций цены на нефть и газ сохраняли позиции на уровне окупаемости. Это позволяло России, максимально сократив бюджетные траты держать на уровне обеспечение геополитических амбиций.
Таким образом, России удалось сохранить у власти режим Башара Асада в Сирии, увеличить свое присутствие в Африке, оказать поддержку Халифе Хафтару в Ливии, обеспечивать оккупированные территории от Молдовы ("ПМР") и Украины (ОРДЛО, оккупированный Крым) до Грузии (Абхазия, "Южная Осетия") необходимыми для выживания средствами, а также поддерживать Николаса Мадуро за океаном. Венесуэла на самом деле для России очень лакомый кусок. И не потому, что это страна, занимающая первое место в мире по запасам нефти, а потому, что это идеальный плацдарм для осуществления дестабилизирующего влияния на регион.
Одновременный контроль наркотрафика и присутствие как в непосредственной близости от США, так и Организации американских государств - о чем еще можно мечтать? Особенно в формате, когда на территории Венесуэлы уже размещены российские ЧВК, а также планировалось буквально в прошлом году разместить флот и ракеты вне договора РСМД.
На минувших выходных российская нефтяная компания "Роснефть" объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле и продаже всех имеющихся у нее активов в этой стране.
zloy-odessit
Viele Deutschen wohnen in der USA und kaum amerikanische Staatsbürgern in Deutschland. Aber es bedeutet gar nicht, dass die USA haben Deutschland bei der Entwicklung überholt.
А сейчас благодаря прецеденту иски посыпятся, как песок из решета.
И авторы этого процесса все те же, кому нужно Украину уничтожить.
Те же, которые сейчас на говно исходят от истерии, что Украина таки получит кредит МВФ.
а рашке мы ничего не должны? ну там за прикопаных ихтамнетов??? за подбитые танки и грады?
аху***!