 Верховный суд рекомендовал Кабмину разработать порядок выплаты компенсации людям, чье жилье было разрушено вследствие обстрелов на Донбассе

Суд также вынес отдельное определение, которым рекомендовал Кабинету Министров Украины разработать специальный порядок выплаты возмещения за поврежденное в результате террористического акта имущество, прописать процедуру и четкие условия, при каких люди могут на такие выплаты претендовать.

В постановлении суда говорится о том, что гражданин в феврале 2018 года обратился в суд с иском к государству Украина в лице Кабинета Министров Украины, Государственной казначейской службы Украины о возмещении имущественного вреда, причиненного террористическим актом.

Исковое заявление мотивировано тем, что он является владельцем квартиры, которая разрушена. И это подтверждается актами о пожаре и обследовании технического состояния жилого дома (квартиры).

Он указал, что 5 июня 2016 года, обращался в полицию с заявлением о совершении преступления - террористического акта, а 18 августа 2017 - в военно-гражданскую администрацию г. Красногоровка Донецкой области с заявлением на получение компенсации за разрушенное жилье, в котором обозначил, что согласен передать разрушенное имущество государству в соответствии с законодательством. Однако, в выплате компенсации ему было отказано.

Он ссылается на украинское законодательство и международные конвенции, а также на то, что государство в лице Кабинета Министров было обязано разработать специальный нормативно-правовой акт о предоставлении денежной помощи и возмещении ущерба лицам, чье жилье пострадало вследствие террористического акта. Но Кабмин этого до сих пор не сделал.

Обратившись в Верховный Суд, он попросил оставить в силе решение суда первой инстанции и взыскать с государства Украина в лице Кабинета Министров 494 247,00 грн. Это решение было пересмотрено в апелляции.

Верховный Суд отменил решения предыдущих судов и вынес постановление о взыскании за счет государства денежной компенсации в размере 50 тысяч гривен, исходя из того, что государство ничего не сделало в течение длительного времени, чтобы помочь человеку решить проблему: поврежденную во время обстрелов многоэтажку не отстраивают, а специальный порядок выплаты компенсаций отсутствует.

По мнению суда, истец имеет право на компенсацию от государства за невыполнение государством своей положительной материальной и процессуальной обязанности.

О принятии соответствующих мер реагирования правительство должно сообщить Верховному Суду в течение двух месяцев.