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 Общество
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Все про:Верховный Суд (819) компенсации (308)

 Верховный суд рекомендовал Кабмину разработать порядок выплаты компенсации людям, чье жилье было разрушено вследствие обстрелов на Донбассе

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда частично удовлетворил кассационную жалобу жителя Донецкой области, который просил взыскать с государства Украина возмещение имущественного ущерба, причиненного террористическим актом. Принадлежащая ему квартира была разрушена в результате прямого попадания снаряда во время обстрела. В тот день – 15 июня 2016 года – боевики около 10 часов обстреливали один из жилых массивов Красногоровки.

Суд также вынес отдельное определение, которым рекомендовал Кабинету Министров Украины разработать специальный порядок выплаты возмещения за поврежденное в результате террористического акта имущество, прописать процедуру и четкие условия, при каких люди могут на такие выплаты претендовать.

В постановлении суда говорится о том, что гражданин в феврале 2018 года обратился в суд с иском к государству Украина в лице Кабинета Министров Украины, Государственной казначейской службы Украины о возмещении имущественного вреда, причиненного террористическим актом.

Исковое заявление мотивировано тем, что он является владельцем квартиры, которая разрушена. И это подтверждается актами о пожаре и обследовании технического состояния жилого дома (квартиры).

Он указал, что 5 июня 2016 года, обращался в полицию с заявлением о совершении преступления - террористического акта, а 18 августа 2017 - в военно-гражданскую администрацию г. Красногоровка Донецкой области с заявлением на получение компенсации за разрушенное жилье, в котором обозначил, что согласен передать разрушенное имущество государству в соответствии с законодательством. Однако, в выплате компенсации ему было отказано.

Он ссылается на украинское законодательство и международные конвенции, а также на то, что государство в лице Кабинета Министров было обязано разработать специальный нормативно-правовой акт о предоставлении денежной помощи и возмещении ущерба лицам, чье жилье пострадало вследствие террористического акта. Но Кабмин этого до сих пор не сделал.
Обратившись в Верховный Суд, он попросил оставить в силе решение суда первой инстанции и взыскать с государства Украина в лице Кабинета Министров 494 247,00 грн. Это решение было пересмотрено в апелляции.

Верховный Суд отменил решения предыдущих судов и вынес постановление о взыскании за счет государства денежной компенсации в размере 50 тысяч гривен, исходя из того, что государство ничего не сделало в течение длительного времени, чтобы помочь человеку решить проблему: поврежденную во время обстрелов многоэтажку не отстраивают, а специальный порядок выплаты компенсаций отсутствует.

По мнению суда, истец имеет право на компенсацию от государства за невыполнение государством своей положительной материальной и процессуальной обязанности.

О принятии соответствующих мер реагирования правительство должно сообщить Верховному Суду в течение двух месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3185811
 
 
 Топ комментарии
 
Перечитав двічі!!! Не можу повірити! Це за чиї гроші і зюхто компенсувати буде? От я пропоную рекомендувати Кабміну розробити механізм компенсації за рахунок секвестру суддівських зарплат.
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Пускай моторола выплачивает компенсации. Причем тут Украина?!
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у них же дыра в бюджете, откуда у бедных евреев деньги?
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нужно полное прекращение экспорта нефти.. Верховный суд рекомендовал Кабмину разработать порядок выплаты компенсации людям, чье жилье было разрушено вследствие обстрелов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5777
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Чого так багато коштує? Треба, щоб росіяни доплачували.
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Це все фінансувала Європа - головний споживач російської нафти і газу.

несмотря на введение против России санкций цены на нефть и газ сохраняли позиции на уровне окупаемости. Это позволяло России, максимально сократив бюджетные траты держать на уровне обеспечение геополитических амбиций.
Таким образом, России удалось сохранить у власти режим Башара Асада в Сирии, увеличить свое присутствие в Африке, оказать поддержку Халифе Хафтару в Ливии, обеспечивать оккупированные территории от Молдовы ("ПМР") и Украины (ОРДЛО, оккупированный Крым) до Грузии (Абхазия, "Южная Осетия") необходимыми для выживания средствами, а также поддерживать Николаса Мадуро за океаном. Венесуэла на самом деле для России очень лакомый кусок. И не потому, что это страна, занимающая первое место в мире по запасам нефти, а потому, что это идеальный плацдарм для осуществления дестабилизирующего влияния на регион.
Одновременный контроль наркотрафика и присутствие как в непосредственной близости от США, так и Организации американских государств - о чем еще можно мечтать? Особенно в формате, когда на территории Венесуэлы уже размещены российские ЧВК, а также планировалось буквально в прошлом году разместить флот и ракеты вне договора РСМД.

На минувших выходных российская нефтяная компания "Роснефть" объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле и продаже всех имеющихся у нее активов в этой стране.
zloy-odessit
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москва має такий запас, що може спокійно почекати кращих цін. Більшіть людей нічого не хочуть робити для порятунку України. Вони мають ейфорію, що можна нічого не робити, а москва розвалиться сама. Ця ейфорія імплантована в тупі голови за допомогою прямих агентів та корисних ідіотів )(*****.
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Вечная память Василю Стусу - Герою Украины !
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Перечитав двічі!!! Не можу повірити! Це за чиї гроші і зюхто компенсувати буде? От я пропоную рекомендувати Кабміну розробити механізм компенсації за рахунок секвестру суддівських зарплат.
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вообще то это рашка должна платить а не Украинские налогоплательщики
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Рашисти платили б, якби у Порошенка були яйця, а не рафаєлло в штанях. Втрати при антитерористичних операціях, як назвав війну з Х.йлостаном сивочолий гетьман, має таки держава, на території якої проводились такі операції. Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7775
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Такое впечатление что все ветки власти Украины против самой Украины и его народа.
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И секвестировать пока иски не закончатся) или пока судьи не останутся без штанов.🙂
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Пускай моторола выплачивает компенсации. Причем тут Украина?!
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интересно девки пляшут: обстреляли боевики при поддержке раши, они же и разрушили квартиру, а иск гражданина к государству Украина. Ни за что не поверю, что он светило юриспруденции.Автора, автора иска- медведчук или кто-то другой из "ЗАЖИДДЯ"?
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Портнов и мертвечук ,а «янелох исполнит
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вообще то это рашка должна платить а не Украинские налогоплательщики. Верховный суд а как же принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ, или они вообще за кого?
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Рашка платила б, якби це була війна проти неї. А втрати від антитерористичної операції, як охрестив цю війну сивочолий невдаха, згідно міжнародних і українських законів, відшкодовуються за рахунок тієї країни, в якій проводилась така операція. Збоку Лугандону вже подано сотні тисяч позовів про стягнення коштів з України, і будемо платити, через якогось телепня, що не наважився своїх "запарєбрікавих партньорав" назвати окупантами.
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Украина не должна отказываться от украинцев на Донбассе,не сделаете она- сделают другие! Те люди которую чувствуют свою сопричастность к Украине, должны получить соответствующую поддержку- в вопросе обустройства, трудоустройства,жилья,переезда и начало новой жизни. Помимо юр.право на эти территории, есть еще и конкретные действия для своих сторонников проживающих на этих территориях. Если не помогать, то Россия сделает всё сама и выбор за них- такой сценарий точно не выгоден Украине.
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Верно.Там есть и патриоты и ущербные.А вот как отделить зерна от плевел есть исторический опыт Германии.
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Тот опыт, который ты имеешь ввиду- признан ошибочным и преступным. Но есть эволюционирующий, основанный на ошибках прошлого- помощь и пропаганда для помощи нуждающихся, ищущих, старающихся- в независимости от расовой, религиозной и языковой принадлежности.
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Это не так- Россия явл. диким и отсталым народом(по большому счету) из-за своей дикости и глупости(отсталости). По итогу, отстают от развитых стран где-то лет на 70-80... Украина, увы тоже,возможно даже на больший срок.
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А що пан думає про Італію? Вона передова, чи відстала?
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Судя по количеству итальянцев в Германии- отсталая по сравнению с Германией. А судя по количеству украинцев в Италии- прогрессивная относительно Украины.
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Sie befinden sich im Irrtum.
Viele Deutschen wohnen in der USA und kaum amerikanische Staatsbürgern in Deutschland. Aber es bedeutet gar nicht, dass die USA haben Deutschland bei der Entwicklung überholt.
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Хто зруйнував цей будинок: Україна чи Росія?
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Однозначно Россия, в силу своих имперских амбиций. Но любой понимал последствия и цену, в т.ч. такие неглупые люди как Турчинов, Порошенко, Яценюк и тд...но они согласились с правилами игры, в угоду своих политических интересов,но в расхождении с интересами Украины. Отсюда и результат, а Украина всегда делала "своё"- своей хитростью...но не в этот раз...
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Вот из-за одного такого решения ВС сейчас начнутся массовые иски всех потерпевших... к Государству Украина.
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Кто-то верит, что колхозный дядя состряпал иск к государству Украина?
А сейчас благодаря прецеденту иски посыпятся, как песок из решета.
И авторы этого процесса все те же, кому нужно Украину уничтожить.
Те же, которые сейчас на говно исходят от истерии, что Украина таки получит кредит МВФ.
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Я просто балдею от ситуации. Единичные истерики от жителей "неправильных областей", потерявших всё или постоянно проживающих под обстрелами я уже послушал. Теперь наслаждаюсь массовой истерией от жителей "правильных областей" потерявших 1000 грн в результате карантина и цепко вцепившихся в горло государства с воплем, как им теперь жить без бизнеса, работы и прочих ништяков) Как жить? Очень просто! Так же как жили другие люди в эпоху шоколадного материализма.И продолжают жить....1200 грн на 6 месяцев)
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Насолоджуйся, лахто. Першы зі згаданих тобою істероїдів - це сєпарня і електоральне сміття жоппоблоку. Другі - електральне сміття ЗЕленого кольору. А я дивлюся фільм про творчий шлях Ендрю Ллойда ******.
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Ёпсель! Шо ты там можешь дывиться узколобый Ещё и имя приписал для важности) Пипец, конь)А что ты кушаешь , котик?)
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Те що тобі недоступне, ерзямокшань. Раджу стулити писок.
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Портников сказал правду,-" Будет введен налог на восстановление Донбасса".
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Орки разрушили дома - все запросы отправляйте в рашу.
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Хто буде платити компенсацію - каломойша чи ахметка?
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В цьому суді працюють посібники російських окупантів. Треба цих суддів притягати до кримінально-процесуальної відповідальності. Тепер всім ясно про що домовився Єрмак у Мінську. Уявіть як обвалитися гривня, коли уряд Зеленського почне за рахунок України відбудовувати зруйнований російськими окупантами Донбас...
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отводите войска,говорят немецко- француские подельники рашиста.мы туда заводим свои формирования.оттуда будем уничтожать жилые дома и инфраструктуру Украины и за то,что Украина не защищает свою территорию ,выполняя указания подельников рашиста еще и должна платить...В таком случае рашисты будут уничтожать еще больше и интенсивнее жилье украинских граждан.которые будут обращатся в суды...
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браво!
а рашке мы ничего не должны? ну там за прикопаных ихтамнетов??? за подбитые танки и грады?
аху***!
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в коментах купа селян розмірковують про правову природу призначеної компенсації.
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Про це правники попереджали давно.Просто АТО слід було назвати війною.А так по закону компенсувати має держава.Рішення суду законне.
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bit.ly/3dIvfuz - Не хвататет денег на карантине?!? Получи 24000 UAH в приветсвенном пакете!!!
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Якби один сивочолий невдаха свого часу назвав би війну з рашистами війною з рашистами, а не АТО, то оплату проводили б рашисти. А в даному випадку всі відшкодування від антитерористичної операції, згідно міжнародних і українських законів, має відшкодовувати країна де така операція проводилась. Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5451 Тому дякуємо генію Порошенку не передякуємо. Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 1293
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Тепер їм треба компенсувати.... це податок на "відновлення даунбасу", який на сьогодні є фактично територією параші

Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9714
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