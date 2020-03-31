 В зоне ООС с начала суток 3 раненых, противник обстрелял наши позиции 7 раз, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 31 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения, еще один - минно-взрывную травму", — сказано в сообщении.

"По данным разведки, 30 марта, потери российских оккупантов составили 4 человека", — добавили в штабе.

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31 марта подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

- По окрестностям Красногоровки и Песок враг выпустил всего 30 мин из минометов 120 калибра.

- Позиции вблизи Авдеевки противник обстрелял из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

- Неподалеку от Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

- По позициям Объединенных сил вблизи Опытного российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберного пулемета,

- По защитникам Старогнатовки - стреляли из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку от Новотошковского.

"На вражеские вооруженные провокации наши защитники отреагировали прицельным огнем. Благодаря принятым мерам удалось оперативно подавить огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации", — сообщили в штабе.

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