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 Политика Украины, Экономика
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Все про:земля (1701) Буткевич Богдан (11)

 Битва за землю. Продадут ли украинский чернозем?. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич рассуждает о перспективах и угрозах открытия рынка земли после принятия "кастрированного" законопроекта.

 Неужели битва вокруг рынка земли, которая велась со времени первого моратория на продажу сельхозземель (а это 2001 год) наконец завершилась? А вот и нет, есть несколько подводных камней, которые могут потопить этот рынок еще на старте. И дело не только в Юлии Тимошенко и ОПЗЖ, которые собираются оспаривать принятие закона в Конституционном Суде.

Что не так с одобренной моделью земельного рынка? Почему не будет роста стоимости земли и притока кредитных средств, зато будут серые схемы? И почему выносить вопрос рынка земли на референдум почти наверняка будет означать крест на этом проекте?

К непростой ситуации добавляется фактический крах монобольшинства, а вместе с этим - угроза еще одних досрочных парламентских выборов. Ведь мы помним, кто в прошлом году распустил Верховную Раду из-за неустойчивой коалиции, которую невозможно подтвердить. Вдруг кто забыл, так это был сам Владимир Зеленский. Кто помешает ему сделать то же самое с еще одним неподконтрольным парламентом?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3185807
 
 
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Прикольно, що шльондри не бояться короновірусу і спокійно зваблюють своїх шанувальників вродливими мордашками https://www.youtube.com/watch?v=XkjQ992YOWk
Наших депутатів точно тре ізолювати всіх...
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Але ж під час кризи земля буде продаватися за їжу. Хіба можна зараз це дозволяти?
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Уже продали, осталось оформить сделку. Ради этого вся возня с законом.
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