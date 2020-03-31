 Оккупанты ударили ПТУРом по грузовой машине, ранен военнослужащий, - Бутусов

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 16.30 российские оккупанты нанесли ракетный удар ПТУРом по грузовой машине ВСУ под Новотошковским. Один украинский военнослужащий ранен", — написал он.

По данным журналиста, противник в 2020 году резко увеличил количество обстрелов из ПТРК.

"Ведется целенаправленная охота за машинами снабжения на передовой", — отметил Бутусов.

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Во вторник, 31 марта, официальные источники дважды сообщали о ранениях украинских военнослужащих. В 11:30 пресс-центр ООС сообщил, что украинский воин подорвался на противопехотной мине на Луганщине и находится в тяжелом состоянии. После 18 часов в пресс-центре ООС сообщили, что двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела на Луганском направлении.