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 Оккупанты ударили ПТУРом по грузовой машине, ранен военнослужащий, - Бутусов

Противник увеличил количество обстрелов ПТРК и целенаправленно охотится за машинами снабжения на передовой.

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 16.30 российские оккупанты нанесли ракетный удар ПТУРом по грузовой машине ВСУ под Новотошковским. Один украинский военнослужащий ранен", — написал он.

По данным журналиста, противник в 2020 году резко увеличил количество обстрелов из ПТРК.

"Ведется целенаправленная охота за машинами снабжения на передовой", — отметил Бутусов.

Оккупанты ударили ПТУРом по грузовой машине, ранен военнослужащий, - Бутусов 01

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Во вторник, 31 марта, официальные источники дважды сообщали о ранениях украинских военнослужащих. В 11:30 пресс-центр ООС сообщил, что украинский воин подорвался на противопехотной мине на Луганщине и находится в тяжелом состоянии. После 18 часов в пресс-центре ООС сообщили, что двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела на Луганском направлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3185805
 
 
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Нужно просто разрешить, как при Порохе, военным открывать огонь по ДРГ в серой зоне. А не огонь только в ответ на сильный огонь орков.
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Сейчас, в результате работы "разведуна", серая зона кишит ДРГ и снайперами. Их видят, определяют но нет разрешения стрелять. Вернее есть запрет на открытие огня первыми.
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Немедленно отправить им гуманитарную помощь!
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Вот так и выглядит потеря инициативы на фронте.До весны 19 го инициатива была на стороне ВСУ,но благодаря царю 73% глистов и черни было все профукано.Спасибо им.
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В позиционной войне ни у кого инициативы нет - не пиши ерунды.
А настоящая потеря инициативы была в июне 2014го, благодаря царю всех 54% глистов и черни, который внезапно объявил ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие (то есть по нам стреляли, а мы - нет) и посадил на жопу наши штурмовые части вдоль границы, хотя им оставалось взять один ПОСЛЕДНИЙ КПП и последние несколько километров границы. Закончилась та потеря инициативы разгромом наших частей вдоль границы и все было профукано. Спасибо вам.
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Немає слів......😡
Одужання хлопцю........
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