 После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы

Об этом сообщили в юридической компании "Миллер", информирует Цензор.НЕТ.

Первое уголовное производство начато САП и расследуется детективами НАБУ (уголовное производство № 42020000000000646, по факту предоставления неустановленными лицами, в том числе лицом, похожим на Дениса Ермака, обещания повлиять на принятие решений за вознаграждение).

Адвокаты отмечают, что по нему уже допросили Гео Лероса в статусе свидетеля.

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"Учитывая угрозы, которые начали поступать Гео и опасаясь за свою безопасность, народный депутат в НАБУ подал заявление об обеспечении мер безопасности", - говорится в сообщении.

Второе уголовное производство зарегистрировано под номером 42020000000000642 от 30.03.2020. Квалификация: ч. 1 ст. 365 УК Украины. Орган досудебного расследования: Центральный аппарат ГБР. Внесли данные: генеральный прокурор Украины Венедиктова И.В. и прокурор Любович А.А. Основание: Самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления.

Третье уголовное производство зарегистрировано под номером 42020000000000643 от 30.03.2020. Квалификация: ч. 2 ст. 328 УК Украины. Орган досудебного расследования: Центральный аппарат ГБР. Внесли данные: генеральный прокурор Украины Венедиктова И.В. и прокурор Любович А.А. Основание: Самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления

"Фабула: Отдельные работники правоохранительных органов Украины, действуя умышленно, вопреки интересам службы, обнародовали сведения, полученные ими по результатам проведения оперативно-технических мероприятий, составляющих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия", - уточнили юристы.

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Четвертое уголовное производство зарегистрировано под номером 42020000000000644 от 30.03.2020. Квалификация: ч. 2 ст. 344 УК Украины. Орган досудебного расследования: Центральный аппарат ГБР. Внесли данные: генеральный прокурор Украины Венедиктова И.В. и прокурор Любович А.А. Основание: Самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления

"Фабула: Неустановленные лица по предварительному сговору с отдельным работниками правоохранительных органов Украины, действуя умышленно, группой лиц, с целью помешать выполнению представителями власти служебных обязанностей, с использованием служебного положения незаконно влияют на них", - отмечается в публикации.

Пятое уголовное производство зарегистрировано под номером 22020000000000065 от 30.03.202 года. Квалификация: ч. 2 ст. 359 УК Украины. Орган досудебного расследования: Главное следственное управление СБ Украины. Внесли данные уполномоченные лица Службы безопасности Украины. Основание: самостоятельное выявление следователем уголовного преступления.

"Фабула: В период с июля 2019 по март 2020 года неустановленные лица, действуя повторно и по предварительному сговору группой лиц, незаконно использовали специальные технические средства негласного получения информации для видеофиксации встреч Ермака Д.Б., обнародованных 29.03.2020 народным депутатом Украины Леросом Гео Багратовичем на его странице в социальной сети Фейсбук", - уточнили юристы.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.