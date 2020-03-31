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 После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы

После заявления народного депутата Украины Гео Лероса открыто пять уголовных производств.

Об этом сообщили в юридической компании "Миллер", информирует Цензор.НЕТ.

Первое уголовное производство начато САП и расследуется детективами НАБУ (уголовное производство № 42020000000000646, по факту предоставления неустановленными лицами, в том числе лицом, похожим на Дениса Ермака, обещания повлиять на принятие решений за вознаграждение).

Адвокаты отмечают, что по нему уже допросили Гео Лероса в статусе свидетеля.

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"Учитывая угрозы, которые начали поступать Гео и опасаясь за свою безопасность, народный депутат в НАБУ подал заявление об обеспечении мер безопасности", - говорится в сообщении.

Второе уголовное производство зарегистрировано под номером 42020000000000642 от 30.03.2020. Квалификация: ч. 1 ст. 365 УК Украины. Орган досудебного расследования: Центральный аппарат ГБР. Внесли данные: генеральный прокурор Украины Венедиктова И.В. и прокурор Любович А.А. Основание: Самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления.

Третье уголовное производство зарегистрировано под номером 42020000000000643 от 30.03.2020. Квалификация: ч. 2 ст. 328 УК Украины. Орган досудебного расследования: Центральный аппарат ГБР. Внесли данные: генеральный прокурор Украины Венедиктова И.В. и прокурор Любович А.А. Основание: Самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления

"Фабула: Отдельные работники правоохранительных органов Украины, действуя умышленно, вопреки интересам службы, обнародовали сведения, полученные ими по результатам проведения оперативно-технических мероприятий, составляющих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия", - уточнили юристы.

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Четвертое уголовное производство зарегистрировано под номером 42020000000000644 от 30.03.2020. Квалификация: ч. 2 ст. 344 УК Украины. Орган досудебного расследования: Центральный аппарат ГБР. Внесли данные: генеральный прокурор Украины Венедиктова И.В. и прокурор Любович А.А. Основание: Самостоятельное выявление прокурором уголовного преступления

"Фабула: Неустановленные лица по предварительному сговору с отдельным работниками правоохранительных органов Украины, действуя умышленно, группой лиц, с целью помешать выполнению представителями власти служебных обязанностей, с использованием служебного положения незаконно влияют на них", - отмечается в публикации.

Пятое уголовное производство зарегистрировано под номером 22020000000000065 от 30.03.202 года. Квалификация: ч. 2 ст. 359 УК Украины. Орган досудебного расследования: Главное следственное управление СБ Украины. Внесли данные уполномоченные лица Службы безопасности Украины. Основание: самостоятельное выявление следователем уголовного преступления.

"Фабула: В период с июля 2019 по март 2020 года неустановленные лица, действуя повторно и по предварительному сговору группой лиц, незаконно использовали специальные технические средства негласного получения информации для видеофиксации встреч Ермака Д.Б., обнародованных 29.03.2020 народным депутатом Украины Леросом Гео Багратовичем на его странице в социальной сети Фейсбук", - уточнили юристы.

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После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы 01

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185802
 
 
 Топ комментарии
 
обличитель коррупции попадает в тюрьму, коррупционер - устраивает бриффинги!
вэлком ту Юкрейн
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судячи з формулювань звинувачення - сядуть усі, крім дЄрмаків После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы - Цензор.НЕТ 9791
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И где оно столько уродов для своего списка понаходило? Лерос перос гандонерос
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Судя по количеству лайков, выходит, дон Родригос, что гандонерос не Лерос, а вы.
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обличитель коррупции попадает в тюрьму, коррупционер - устраивает бриффинги!
вэлком ту Юкрейн
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Яка державна таємниця, в Україні всім давно відомо що нами керують хапуги, нічого нового він не відкрив цими поівками
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Дуже цікаво.Ясно,що Ланос -пішак.Хто ж за ним стоїть ?
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судячи з формулювань звинувачення - сядуть усі, крім дЄрмаків
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зеленський (свідомо з малої літери) своєю смертью не помре. Тяжко буде здихати жидівська потвора...
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А чого Жидивська с маленькой? Антисемит?
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Після обрання зеленського стаю антисемітом...
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это Зеленский с коррупцией так сражается После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы - Цензор.НЕТ 8975
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а разве был вариант другого развития событий?
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Выгребная яма теперь вместо Администрации презедента
Скандал за скандалом
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А они всегда жжут и ржут, граница рядом-воруй-не хочу.
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Так шо, за стукачество платить не будут? Зеля же обисчаль...
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Нихрена себе. Одна съемка и пять дел! Крепко он хвост Ермаку прищемил!
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Юрий Бутусов
1 год ·

Пресс-конференция для одного зрителя: как Андрея Ермака отражал коррупционный скандал вокруг своего брата
Принимая решение играть публично, надо играть по тем правилам, которые ты сам определил, иначе попытка решения проблемы превращается в еще большую проблему. Пресс-конференция Андрея Ермака - это, конечно, гораздо лучше, чем полностью не публичный Богдан, который, как видно, был больше занят не политикой, а "освоением" площадок в Киеве с Вавришем и Довбенко с помощью адм...Читати далі

После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы - Цензор.НЕТ 1948
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В общем, если вы узнали, что Ермак - говно, то никому об этом не говорите, сразу же попадете под уголовное дело "О разглашении государственной тайны".
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5 производств После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы - Цензор.НЕТ 9179... его расстреляют ? или как обычно После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы - Цензор.НЕТ 5837
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эта *ука летает на вертолёте медведчука.
люди путина окружили зелёное пони
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Те що в країні є корупціонери тот страшна державна таємниця
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воры должны сидеть в тюрьме. а у нас они "представители власти", которым мы "мешаем работать". и самый сок - "разглашение гос.тайны", это они свое воровство так называют. мафия у власти.
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Ах, как это восхитительно! Ну, кто-то из зеленой ботвы, расскажите мне еще раз, как я неправ, сравнивая зеленую мразоту с их братьями-дикарями с северо-востока! Вякнул шо-то против боярина - тебя ген.прокурор с лагерной пылью смешает, все как у ваших братух. И расскажите мне еще разок, шо у вас не припрятаны триколоры с колорадками под вашими матрацами.
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