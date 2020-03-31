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 Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп

"Мерседес" предпринимателя потерял управление и вылетел в кювет. Федор Шпиг и его водитель погибли, еще одна пассажирка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на собственные источники.

ДТП произошло около 14 часов на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

По предварительным данным, "Мерседес", в котором находился бизнесмен, потерял управление, вылетел в кювет и загорелся.

Шпиг и его водитель погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в больницу Новоград-Волынска. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

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Федор Шпиг — банкир, предприниматель, общественный деятель. Основатель банков "Аваль" и "Престиж", холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Молочный Шлях", "Здорово" и "Яготинское"). Депутат Верховной Рады 3, 4 и 5.

Источник: https://censor.net.ua/n3185799
 
 
 Топ комментарии
 
цікаве формулювання - "мерседес втратив керування"
а водій на задньому сидінні їхав?
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потерял управление, вылетел в кювет и загорелся Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9428
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Не факт, что не короновирус. Просто тестов нет...
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потерял управление, вылетел в кювет и загорелся Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9428
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для мерседеса - потерять управление - это анрил, тем более на скорости всего-лишь 200 км/час
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Что же там учинили с машиной чтобы этого добиться?
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цікаве формулювання - "мерседес втратив керування"
а водій на задньому сидінні їхав?
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треба дЄрьмаку сказати, щоб поакуратніше на своєму мерседесі..... брак женуть німці Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 8014
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Якщо у шкірній машині дЄрьмака, Зелі та інших блазнів опиниться подібний заводський шлюб, я навряд чи буду випробовувати борошна за їхню частку )))0))0))
(це може стати качаном позитивних процесів)
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Это может стать початком положительных процессов

(навіть кацапською не зовсім вірно... але там такі грамотії, що ведуться)
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Так и смутило. По-русски "початок" не монтируется.
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Може бути і влаштована несправність, бо комусь заважав.
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Шпіг... Якось я не впевнений, що відчуваю те, що потрібно відчувати в такій ситуації... Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 1652
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Від прізвища як мінімум може закортіти сала.
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Не факт, что не короновирус. Просто тестов нет...
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ПОХОДУ БЕНЯ ЗАЧИЩАЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ! Я на месте Бубочки бы напрягся!
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меня с Беней никаких дел не было. Поэтому я спокоен!
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может мужик и хороший, а банк его был то ещё гавно. И до и после воссоединения с райфайзеном.
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Кто-то получит нехилое наследство
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Не факт.
Деньги были партийные.
Ну, не без того, что наварил.
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Мы тут не вечные, и в гробу карманов нет.
Думай-те когда воруете деньги, ответка будет, жадность наказуема.
Людей жалко.
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"Жизнь дается всего один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы." (с)
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А что героического сделал Николай Островский? Ну написал про себя роман. Ну и?
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как минимум - написал хорошо. Я не про идеологию его, а про филологическую составляющую романа - хороший слог, легко читается, ну, и образ (хоть и автобиографический) выписан на удивление рельефно.
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Так и не поучаствовал в земельном деребане. Печальненько, народ скорбит
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навпаки - вже отримав ділянку 1х2 м на кладовищі
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Интересно , Мерседес , - вылетел в кювет и загорелся .... . Такое вообще , возможно ? ? - шоб Мерс загорелся даже после вылета с дороги ? .. . Шото явно нечисто .
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Виновата прокладка между сиденьем и рулём.
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Там населений пункт с.Романівка яка має бути швидкість?але їм закони не....
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При 60-80 км/час управление не теряют. Теряют при 120 и выше. Как только простой человек попадает при езде 60+ так сразу пишут превысил а тут молчек.
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здравствуй 90-е )))
Аваль если не ошибаюсь ранее конкурировал с приватом...мы сначала получку получли как в Аваль так и в Приват...а потом всех принудительно перевели в приват
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Дык был организован Кравчуком на деньги партии и комсомола.
А с Кучмой они, вообще, состояли в Черниговском земляцтве и бухали вместе.
Потом охрана Кучмы запретила ему бухать с кем попало, а если очень хотелось - бухло доставалось через них проверенное и стоило офигенно дорого, даже для таких, как Шпиг.
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Кто был организован на деньги партии? Приват или Аваль?
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не далеко по трассе ресторанчик ,совпадение ?
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Мда... выходит убрали. Интересно, чем не понравился? Или просто случайно грохнули? С этими зеленожопыми идиотами такое бывает, а потом пищат!! - это я рехнулся....как они надоели эти повторяки.
Ладно....расскажу случай из жизни...реальный!!. В живых есть ещё три!!! свидетеля. В один день возвращались мы с работы на хундае ракушка. Подчеркну на ровной дороге без уклона на низкой скорости!!! Впереди едут два зерновоза КАМАЗа с прицепами, обое сдают вправо на обочину чтобы остановиться. Скорость у фсьех никакая! Поравнявшись с последним зерновозом...Внезапно!, прицеп последнего зерновоза отрывается от КАМАЗа, поворачивается в нашу сторону и срезает нас в кювет, затем снова!!!, как бы от внешнего толчка поворачивается дальше и вылетает перевернувшись!!! рядом в кювет.
Мы опупевшие выскакиваем с хундая, боясь как бы нас он не накрыл, опупевшие выскакивают водилы зерновозов с квадратными глазами.....
Водитель хундая сразу же побежал в церковь свечки ставить.... вот такие бывают остановки зерновозов.
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