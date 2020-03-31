 Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на собственные источники.
ДТП произошло около 14 часов на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.
По предварительным данным, "Мерседес", в котором находился бизнесмен, потерял управление, вылетел в кювет и загорелся.
Шпиг и его водитель погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в больницу Новоград-Волынска. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Федор Шпиг — банкир, предприниматель, общественный деятель. Основатель банков "Аваль" и "Престиж", холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Молочный Шлях", "Здорово" и "Яготинское"). Депутат Верховной Рады 3, 4 и 5.
а водій на задньому сидінні їхав?
(це може стати качаном позитивних процесів)
(навіть кацапською не зовсім вірно... але там такі грамотії, що ведуться)
Деньги были партийные.
Ну, не без того, что наварил.
Думай-те когда воруете деньги, ответка будет, жадность наказуема.
Людей жалко.
Аваль если не ошибаюсь ранее конкурировал с приватом...мы сначала получку получли как в Аваль так и в Приват...а потом всех принудительно перевели в приват
А с Кучмой они, вообще, состояли в Черниговском земляцтве и бухали вместе.
Потом охрана Кучмы запретила ему бухать с кем попало, а если очень хотелось - бухло доставалось через них проверенное и стоило офигенно дорого, даже для таких, как Шпиг.
Ладно....расскажу случай из жизни...реальный!!. В живых есть ещё три!!! свидетеля. В один день возвращались мы с работы на хундае ракушка. Подчеркну на ровной дороге без уклона на низкой скорости!!! Впереди едут два зерновоза КАМАЗа с прицепами, обое сдают вправо на обочину чтобы остановиться. Скорость у фсьех никакая! Поравнявшись с последним зерновозом...Внезапно!, прицеп последнего зерновоза отрывается от КАМАЗа, поворачивается в нашу сторону и срезает нас в кювет, затем снова!!!, как бы от внешнего толчка поворачивается дальше и вылетает перевернувшись!!! рядом в кювет.
Мы опупевшие выскакиваем с хундая, боясь как бы нас он не накрыл, опупевшие выскакивают водилы зерновозов с квадратными глазами.....
Водитель хундая сразу же побежал в церковь свечки ставить.... вот такие бывают остановки зерновозов.