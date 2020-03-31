 Полиция задержала преступную группу, которая выбивала из предпринимателей несуществующие долги в Хмельницком. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой сайт Национальной полиции.

Полицейские получили информацию, что на территории города действует группа лиц, которая под предлогом возврата вымышленных долгов занимается вымогательством средств у местных предпринимателей. Благодаря проведенному комплексу процессуальных мероприятий, полицейские установили организатора и участников группировки, задокументировали их противоправную деятельность и провели мероприятия для их задержания.

Во время досудебного расследования оперативники и следователи выяснили, что, заручившись поддержкой криминального авторитета, 57-летний мужчина организовал "бизнес с выбивания долгов". Кроме того, у него самого уже был опыт такой деятельности, за что он привлекался к уголовной ответственности.

К преступной деятельности человек привлек двух своих сыновей, один из которых ранее был осужден за совершение убийства. Запугивая и избивая бизнесменов, они заставляли их платить им деньги.

Задокументирован факт вымогательства с местных предпринимателей 540 тысяч гривен "долга" и получения ими части средств. В случае невыплаты всей суммы злоумышленники угрожали физической расправой.

Организатор и два члена преступной группы задержаны.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по статье 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

В полиции также отметили, что с начала года полицейские в Хмельницкой области задержали три преступные группы, которые занимались вымогательством средств с предпринимателей под предлогом возвращения несуществующих долгов. Общая сумма "долгов", которую должны были оплатить пострадавшие, составляла почти девять миллионов гривен.

Кроме того, в суд направлены обвинительные акты в отношении участников преступных группировок, которых задержали в конце 2019 года и в феврале этого года.







