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Все про:долг (1121) рэкет (85) Хмельницкий (355)

 Полиция задержала преступную группу, которая выбивала из предпринимателей несуществующие долги в Хмельницком. ФОТО

Оперативники Хмельницкого областного управления стратегических расследований и криминальной полиции, следователи следственного управления полиции области совместно с прокуратурой и при участии спецподразделения КОРД задержали членов преступной группировки - отца и двух сыновей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой сайт Национальной полиции.

Полицейские получили информацию, что на территории города действует группа лиц, которая под предлогом возврата вымышленных долгов занимается вымогательством средств у местных предпринимателей. Благодаря проведенному комплексу процессуальных мероприятий, полицейские установили организатора и участников группировки, задокументировали их противоправную деятельность и провели мероприятия для их задержания.

Во время досудебного расследования оперативники и следователи выяснили, что, заручившись поддержкой криминального авторитета, 57-летний мужчина организовал "бизнес с выбивания долгов". Кроме того, у него самого уже был опыт такой деятельности, за что он привлекался к уголовной ответственности.

К преступной деятельности человек привлек двух своих сыновей, один из которых ранее был осужден за совершение убийства. Запугивая и избивая бизнесменов, они заставляли их платить им деньги.

Задокументирован факт вымогательства с местных предпринимателей 540 тысяч гривен "долга" и получения ими части средств. В случае невыплаты всей суммы злоумышленники угрожали физической расправой.

Организатор и два члена преступной группы задержаны.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по статье 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

В полиции также отметили, что с начала года полицейские в Хмельницкой области задержали три преступные группы, которые занимались вымогательством средств с предпринимателей под предлогом возвращения несуществующих долгов. Общая сумма "долгов", которую должны были оплатить пострадавшие, составляла почти девять миллионов гривен.

Кроме того, в суд направлены обвинительные акты в отношении участников преступных группировок, которых задержали в конце 2019 года и в феврале этого года.

Полиция задержала преступную группу, которая выбивала из предпринимателей несуществующие долги в Хмельницком 01
Полиция задержала преступную группу, которая выбивала из предпринимателей несуществующие долги в Хмельницком 02
Полиция задержала преступную группу, которая выбивала из предпринимателей несуществующие долги в Хмельницком 03
Полиция задержала преступную группу, которая выбивала из предпринимателей несуществующие долги в Хмельницком 04

Источник: https://censor.net.ua/n3185796
 
 
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Кіт Вчений@TedTeddycat
У 90-ті бандюки часто віджимали бізнес. Коли бізнес був простий, то він існував і надалі при бандитському тупому менеджменті. Коли ж справа трималася на знаннях попередніх власників, бізнес дуже скоро йшов за водою.
Тут так само гопота захопила ядерний колайдер та зламала його.
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Угу, будущим счастливым землевладельцам на заметку... Теперь им легче будет собрать нужную сумму
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Это же "рэкет" вроде называется. Всё как в 90-х, далеко не первая подобная новость за последнее время. Интересно чем Аваков занимается.
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Разбили саркофаг папы , откуда он и выпал . Был упакован в 90-х , и понеслась.
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Про Закарпатье чего не пишете? За рэкет задержан депутат одного из районов, подельник экснардепа по кличке блюк
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