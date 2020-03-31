 Труханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела, сославшись на участие в оперативных совещаниях по противодействию пандемии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".
Во время сегодняшнего судебного разбирательства суд начал исследовать электронные носители информации, предоставленные следствием. Для этого на заседание пригласили соответствующего специалиста - представителя НАБУ.
Следующее заседание назначено на 9 апреля 2020 на 10:00.
Напомним, мэра Одессы обвиняют в недостоверном декларировании.
https://censor.net.ua/news/3185711/poluchila_desyatki_soobscheniyi_ot_vracheyi_o_tom_chto_ne_razreshayut_delat_testy_patsientam_pora_medikam
Как там у коммунистов..."Весь мир до основанья мы разрушим,кто был никем,тот станет всем!"
Так вот:кто был никем-тот ним и остался.А вот те,кто обещал весь мир разрушить-те таки в выигрыше.Бывшие коммунисты,комсомольцы.Мир им к счастью разрушить не дали,а вот с Украиной по моему они управились вполне.И при этом как мы видим стали "ВСЕМ"!
Застроен исторический центр. На пляже в городской черте перевернутый корабль загрязняет акваторию. Вырублемы тысячи деревьев. Город теперь как лысина этого фантомаса.