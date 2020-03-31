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Все про:Труханов Геннадий (234) Антикоррупционный суд (606)

 Труханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела, сославшись на участие в оперативных совещаниях по противодействию пандемии

Такое ходатайство мэра Одессы сегодня, 31 марта, удовлетворила коллегия судей ВАКС. Из-за того, что объявлен общенациональный карантин, судебное разбирательство дела проходило в формате видеоконференции. Во время заседания обвиняемый подал ходатайство об отложении рассмотрения дела через срочное совещание о принятии мер в борьбе с COVID-19 в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

Во время сегодняшнего судебного разбирательства суд начал исследовать электронные носители информации, предоставленные следствием. Для этого на заседание пригласили соответствующего специалиста - представителя НАБУ.

Следующее заседание назначено на 9 апреля 2020 на 10:00.

Напомним, мэра Одессы обвиняют в недостоверном декларировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд продолжает изучать доказательства в деле недостоверного декларирования доходов Трухановым, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3185794
 
 
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Не будем так категоричны:не все!Далеко не все!
Как там у коммунистов..."Весь мир до основанья мы разрушим,кто был никем,тот станет всем!"
Так вот:кто был никем-тот ним и остался.А вот те,кто обещал весь мир разрушить-те таки в выигрыше.Бывшие коммунисты,комсомольцы.Мир им к счастью разрушить не дали,а вот с Украиной по моему они управились вполне.И при этом как мы видим стали "ВСЕМ"!
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петляет труха...очень сильно и заметно петляет
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Зачем тогда мэры назначают себе кучу заместителей, помощников и разных советников за очень не плохие деньги?
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А как "красиво" начали бороться с коррупцинерами, ЕС и США хвалили реформаторов . А на выходе штраф за миллионы не указанные в декларации .
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Треханов это и есть бедствие Одессы.
Застроен исторический центр. На пляже в городской черте перевернутый корабль загрязняет акваторию. Вырублемы тысячи деревьев. Город теперь как лысина этого фантомаса.
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Одесити говорять що він бандюк повязаний з важкими злочинами і що його ніхто в Одесі не троне...
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