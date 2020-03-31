 Труханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела, сославшись на участие в оперативных совещаниях по противодействию пандемии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

Во время сегодняшнего судебного разбирательства суд начал исследовать электронные носители информации, предоставленные следствием. Для этого на заседание пригласили соответствующего специалиста - представителя НАБУ.

Следующее заседание назначено на 9 апреля 2020 на 10:00.

Напомним, мэра Одессы обвиняют в недостоверном декларировании.

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