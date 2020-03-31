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 Двое военнослужащих ранены в зоне проведения ООС, - штаб

Защитники Украины получили ранения в результате обстрела на Луганском направлении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня на Луганском направлении в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", — сказано в сообщении.

Военнослужащих доставили в военно-медицинские учреждения и предоставили необходимую помощь.

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"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", — добавили в штабе.

Источник: https://censor.net.ua/n3185792
 
 
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лучше тебе воина на диване ...посмертного )) а им здоровья)
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Оди сражаются и гибнут защищая украинскую землю, что бы другие ее с успехом распродали.
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Тут статьей ниже, свинарчуки предлагают чтобы ВСУ сдали все оружие на склад. По их мнению если у ВСУ не будет оружия то боевики перестанут стрелять
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...какой же это кайф , ещё раз заглянуть в глаза ненасытному кремлёвскому крокодилу, ведь заглянув в глаза крокодилу ты не успеваешь понять, что после этого твой взгляд уже скользит по его пищеводу… (цитата ЗЕ)
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нибуя ниче не понял....понял что ты какой то маниак извращенец -------- насилующий мозг и пищеводы сибирских крокодилов)) Выздоравливай)
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найскорішого одужання і повного відновлення нашим Воїнам

горіть у пеклі москалі (с)... і вата-дурнувата, якак закликала в наш дім чужого солдата
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