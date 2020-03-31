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 Журналиста "Обозревателя" Грушу жестоко избили в Киеве. ФОТО

Журналист OBOZREVATEL Роман Груша стал жертвой нападения банды подростков в Киеве. Теперь он нуждается в срочной операции, поскольку у него четыре переломы лица со смещением и несколько черепно-мозговых травм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорися на сайте Обозревателя.

В частности, в диагнозе парня указаны: перелом скулового комплекса, перелом орбиты глаза, перелом носа и назоетмоидального комплекса, а также сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

OBOZREVATEL призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к помощи, ведь только за дорогие импланты необходимо сразу заплатить 46 000 гривен.

По словам Романа, нападение произошло 27 марта в 19:30 на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева.

"На меня напали и избили три человека, незнакомые малолетки. В какое сумасшедшее время мы живем. Сидел на скамейке у подъезда. Подошли три человека в возрасте 16-18 лет или где-то. Двое сели рядом, один стал надо мной. Спросили, есть сигареты, один сразу же достал нож. Я сказал, что не курю. Начали спрашивать, есть ли деньги, что прячу в карманах. Я попытался встать", - вспоминает парень.

"Меня сразу толкнул на скамейку стоявший сверху. Посыпались оскорбления, угрозы. Я заметил, что один человек у магазина за этой ситуацией наблюдает. Понял, что это лучший момент, чтобы действовать. Резко встал, и на меня со всех сторон посыпались сильные удары сразу в голову. Они явно чем-то занимались, потому что били сильно и точно. Вроде попытались меня догнать, но увидели, что я подбежал к магазину, и решили убежать", - добавил он.

По словам Романа, у магазина он попросил мужчину-свидетеля вызвать полицию, но тот проигнорировал просьбу. Реакция сотрудницы магазина, куда журналист зашел за помощью, оказалась еще более жуткой.

"Войдя в магазин, поливая все кровью, даже не мог вызвать скорую, потому что залил весь телефон. Попросил продавщицу вызвать полицию и скорую. Она сказала, что у нее нет телефона и вообще мне надо идти, я отпугивает клиентов. С этого я просто был в шоке. Позже она еще получила телефон и звонила начальству, жалуясь на меня", - рассказывает Груша.

В результате потерпевшему самому пришлось вызвать экстренные службы. Его сразу же госпитализировали. Впереди у парня сложные операции и множество новых обследований.

Реквизиты для помощи Роману Груше:

ПриватБанк: 4149 4390 0225 1548

Монобанк: 5375 4141 0002 7431

Мобильный журналиста: 063 85 82 031

Журналиста Обозревателя Грушу жестоко избили в Киеве 01

Журналиста Обозревателя Грушу жестоко избили в Киеве 02

Журналиста Обозревателя Грушу жестоко избили в Киеве 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185791
 
 
 Топ комментарии
 
Чем не повод принять закон про оружие!
Если бы один-два дебила из этой компании оказались на кладбище, оставшиеся в живых задумались о своем образе жизни!
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Дебилы с оружием и так ходят: купить боевой пистолет либо купить стартовик и переделать его в травматический пистолет или же просто пистолет, не есть большая проблема.
Правда это незаконно, но для отморозков вопрос законности не актуален.
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Если эту банду гопников не поймать, случаи подобные будут дальше.. явно вышли на тропу разбоя и грабежа
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Наш мир спасет не красота,
Не доброта, не знаний сила...
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов (с)
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