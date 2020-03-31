 Ермак противодействовал моему назначению в Кабмин, ведь имеет огромное влияние на транспортный комитет Рады, - Сагайдак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
"Я считаю, что его действия... (Гео Лероса. - Ред.) Он является инструментом, его используют люди, которые сегодня борятся не только со мной, борятся также с украинской властью, они борятся с командой президента. Я действительно остановил (это происходило тут в Офисе Президента, поэтому есть свидетели) попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа" обманным путем назначить в одном из министертсв на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в КГГА. С начала этого человека нам предлагали назначить в КГГА. Потом этот человек появился. Это было последнее решение Кабмина Гончарука. Я остановил это. Безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение", - заявил Ермак.
В свою очередь бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Илья Сагайдак на странице в сети Facebook сообщил: "Сейчас председатель Офиса Президента Ермак вспомнил, что меня рассматривали как кандидата на пост главы КГГА, а также я был согласован Кабмином на должность заместителя министра инфраструктуры Украины".
По словам Сагайдака, еще в декабре 2018 его пригласили, как эксперта, в "мозговой центр" штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, где он был ответственен за группу экономических экспертов и был автором многих пунктов программы кандидата Зеленского.
"Я сознательно отказался идти в парламент от политической силы СН и сконцентрировал свои усилия на фундаментальных изменениях в столице, а именно стратегии развития города, включая демонтаж существующей коррупционной системы и изменения в фундаментальных принципах работы управленческой системы столицы. ... Свою программу я представил Президенту и получил его положительную оценку, но дальше "что-то пошло не так", - отметил Сагайдак.
Он отмечает, что во время собеседования на должность главы КГГА в кабинет президента "ворвался господин Ермак, хотя сам президент подчеркнул, что его не приглашали, и остался после встречи наедине в кабинете".
"Его аргументы меня не назначать, по словам окружения Президента, были связаны с тем, что это конфликт с известным мэром, а с ним лучше договориться, так собственно и произошло", - добавил Сагайдак.
"Относительно моего назначения на должность заместителя министра инфраструктуры, меня пригласил на должность министр, который самостоятельно принимал решения относительно своих заместителей. К тому же, мы с Владом (Владиславом Криклием. - Ред.) знакомы с университетских времен, общаемся и видим работу друг друга на государственных должностях со времен Революции Достоинства. Первое собеседование на должность заместителя министра состоялось в кабинете министра еще в конце 2019 года. Документы на назначение я подал в правительство Гончарука еще в феврале", - объяснил он.
Сагайдак заявил, что по информации с разных источников, Ермак противодействовал его назначению, ведь "имеет огромное влияние на транспортный комитет".
"Поэтому назначение состоялось только в марте. После того как изменился Кабмин, для меня окончательно пропало желание участвовать в его работе, ведь стало очевидно, что произойдет узурпация власти людьми с сомнительной репутацией. Считаю слова Ермака ерундой и манипуляцией. Очень выгодно подменять суть изложенных доказательств коррупции, какими-то личными мотивами", - подчеркнул он.
"Я не услышал почему брат главы Офиса Президента уличен в качестве коррупционера, а преследуют не его, а обличителя. Это театр абсурда, что еще раз меня убеждает в том, что я сделал правильный выбор, когда не пошел на должность", - подытожил Сагайдак.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Валерїй Пекар:
-- Обіцяємо відсоток за викриття корупціонера!
-- Ось корупціонер, ось відеозаписи.
-- Ой, то це ж розкриття державної таємниці! Тааак, яка це в нас стаття Кримінального кодексу?
Geo Leros:
Год назад Зеленский выиграл первый тур президентских выборов. Сегодня глава офиса Президента штампует на меня по делу в день!
Я хочу напомнить Ермаку, в годовщину первого тура, программные обещания кандидата в Президенты Зеленского:
- Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
- СБУ НЕ БУДЕ ЗАЙМАТИСЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ.
Это были обещания, а в реальности обезумевший барыгозавр пытается посадить меня на 5-12 лет.
"ДБР та СБУ відреагували на заяву Єрмака і відкрили справу проти Гео Лероса відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, 🤪
- ч. 2 ст. 344 - втручання у діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища, 🤦♂️
- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки, 😆😆😆
- ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу..."
Volodymyr Omelyan:
Почитав телеграм-канал д'Ермак. Повернулися «добрі старі» часи. Посада керівника Адміністрації морських портів України продана за 2 млн дол. Посада керівника Чорноморського порту (колишній Іллічівський) - 620 000 дол.
У мене посилюється підозра, що Єрмак частку коштів за корупційні оборудки віддавав Зеленському особисто.
Бо інакше тривалу мовчанку Президента пояснити неможливо.
Звільнить, засудить - доведеться «зі своїх» повертати?
Особливо, якщо правдивий факт, що Зеленський ще у жовтні 2019 року знав про ці записи. Знав, не відреагував, і навіть більше - підвищив і призначив головного фігуранта своєю правою рукою.
«Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах? Ми обіцяли громадянам перемогу над корупцією. Зараз - навіть не нічия", - наголосив Зеленський 4 березня 2020 року у виступі в Верховній Раді України.
Володимир Зеленський, коли звільнення і арешт Єрмака?
Генеральний прокурор 200% свій, що заважає?
Чи Ви вирішили внести зміни до закону про викривачів корупції і затвердити правовий статус покривачів корупції?
Олег Роянов:
Человека из ларька можно вывести, но ларек из человека нельзя! Посади ларечника в кресло главы офиса президента, так он из офиса ларек и сделает!
7 ч. ·
- Год назад за чудо проголосовало 5 млн человек.
Во втором туре - 13,5.
Был энтузиазм, вера, желание отомстить, ненависть к Порошенко.
Чудо обещало мир.
Прошёл год.
На фронте гибнет больше, чем год назад, прямая угроза признания террористов, Россия - почти уже «посредник».
Привет националистам и военным, проголосовавшим за чудо.
Чудо обещало борьбу с коррупцией.
Второй подряд руководитель его офиса запутан в громком коррупционном скандале.
Привет журналистам-разоблачителям.
Чудо обещало «..посадить Свинарчуков».
В оборонке - крупные коррупционные скандалы.
Привет метателям хрюшек и героям «работы в белую».
Может быть, год это мало?
Может быть, чуду не хватило времени?
Ок. Давайте посмотрим, что чудо сделало с инструментами, которые вы ему вручили для того, чтобы сделать чудо.
Монобольшинства - нет. Чудо вынуждено дрожащим голосом просить депутатов собственной фракции проголосовать за предотвращение катастрофы и обращаться к ним через телевизор.
Второе подряд правительство за десять месяцев, которое никто не успевает запомнить в лицо, а оно не успевает запомнить дорогу к собственным кабинетам.
Губернаторы областей, назначенные чудом, отодвинуты в сторону, страну «курируют» олигархи, которых чудо обещало укоротить.
Мэры городов заявляют коллективный протест против действий центральной власти.
Тройной кризис (политический, эпидемиологический, экономический), у чуда дрожит нижняя челюсть и пересыхает горло во время публичных выступлений.
Чудо находится в психологическом состоянии, которое вообще вызывает сомнения в его способности выполнять свои должностные обязанности.
Веры нет, энтузиазм сменился страхом за будущее, ненависть к Порошенко оказалась ненавистью к реальности, голосование за чудо - попыткой убежать от неё.
Но речь не о чуде.
С чудом все ясно - куколка, которую слепили олигархи и подсунули вам в качестве мессии.
Речь о вас, великие голосовавшие за чудо.
Как оно, не жмёт?..)
Вы отдаёте себе отчёт, что в своей праведной борьбе, в своём желании изменить Систему, вы оказались ********** вульгарными, обыкновенными?..
Не обижайтесь.
Это не оскорбление, а констатация.
Как иначе можно назвать людей, которые будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов - это лучший способ победить олигархов?..
Вы отдаёте себе отчёт, что во всем, что случится по причине развала госуправления: от «лишних» смертей на фронте до «лишних» смертей в больницах, виноваты вы все - персонально, каждый голосовавший за чудо, каждый голосовавший «...не за чудо, а против Порошенко»?..
За так любимый вами курс доллара?..
За внешнеполитическое поражение, которое стоит на пороге?..
За российских агентов на высших государственных должностях?..
Этот маленький, симпатичный урок, которые вы сейчас вынесете лично - на своих лёгких и кошельках в самое ближайшее время - дан вам для того, чтобы вы поняли - чудо может быть надеждой, но не может быть инструментом.
Инструментом может быть только последовательный и системный труд на изменение системы, которая вам не нравится.
И первый предмет этого труда - ваши собственные мозги, которым вы отказали в общении, в надежде на чудо.
- Род сей лукав, он хочет чуда, а чудо не даётся ему.
Проблема в том, что вы - слишком лукавые.
Простыми словами - нае....и самих себя.
Ибо думали, что самые хитрые, и, выбрав комика, перехитрите реальность.
Сейчас реальность вам немножко покажет - кто кого перехитрил и кто тут настоящие комики.
Уж не обессудьте.)
«После того как изменился Кабмин, для меня окончательно пропало желание участвовать в его работе, ведь стало очевидно, что произойдет узурпация власти людьми с сомнительной репутацией. Считаю слова Ермака ерундой и манипуляцией. Очень выгодно подменять суть изложенных доказательств коррупции, какими-то личными мотивами", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net.ua/n3185790
«Он отмечает, что во время собеседования на должность главы КГГА в кабинет президента "ворвался господин Ермак, хотя сам президент подчеркнул, что его не приглашали, и остался после встречи наедине в кабинете".Источник: https://censor.net.ua/n3185790
Нє, така сипуха, звичайно, ще не показник і особливої небезпеки ще не несе: до виборів ВР чи ПреЗЕ - далеко. Але може сильно вплинути на місцеві вибори. А тоді, якщо програюить облради - можуть заватитися...
Моё мнение- дай команду СБУ арестовать этого чёрта (Ермака)
люди путина окружили зелёное пони