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 Двое человек умерли от коронавируса в Черновицкой области, - ОГА

В Черновицкой области жертвами коронавируса стали еще два человека.

Об этом в Facebook сообщила Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине сегодня, 31 марта, умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина 1955 г.р. попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером получен положительный результат ее теста на COVID-19. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла.

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Второй умерший - мужчина 1962 года рождения, которого госпитализировали в областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него подтвержден COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию полдень 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

Двое человек умерли от коронавируса в Черновицкой области, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185788
 
 
 Топ комментарии
 
Найбільш сприятливим періодом може виявитися осінь нинішнього року. Китайський вірусолог Чжан Веньхун, що представляє шанхайську лікарню "Хуашань"розповів про ймовірні терміни спаду в світі пандемії коронавірусу. Він вважає, що найближчим часом цього чекати не варто.Коронавірус спад пандемії Двое человек умерли от коронавируса в Черновицкой области, - ОГА - Цензор.НЕТ 7793
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А ничего что уже неоднократно подтвержено что *выздоровевшие* заболевали повторно етим вирусом?
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А шо есть варианты ? Но не всем а молодому населению - и в карантин нужно было помещать группу риска ... Но зебилы и логическое мышление даже в одном предложении смотрятся смешно ...
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Тут некоторые утверждают что нужно всем короной переболеть дабы выработать общеукраинский иммунитет
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Не всем, не из групп риска, тогда у вируса будут препятствия к распространию и он сам собой заглохнет. Стариков, хронических больных желательно изолировать.
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А ничего что уже неоднократно подтвержено что *выздоровевшие* заболевали повторно етим вирусом?
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Естественно, заболевают, но "не лишь все" )
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Кажуть що повторно хвороба проходить легше.
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Это не у тебя рядом? Или у тебя Львов?
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Короновирусов десятки штук, от этой заразы можно заболеть и повторно
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Читайте иностранную прессу... научную .... Ковид 19 имеет 2 штаммa L и S
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Вот с чего это вирус вот просто так перестанет циркулировать среди людей? Почему вирусы кори,ветрянки,гриппа и тд так не делают?
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А шо есть варианты ? Но не всем а молодому населению - и в карантин нужно было помещать группу риска ... Но зебилы и логическое мышление даже в одном предложении смотрятся смешно ...
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так с нашим кабмином мы все переболеем, только не все переживут.
Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения (обновлено)
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А можно давать статистику в таком же формате по тубереулезу онкологии и др заболевания которые могут привести к летальному исходу. Для общего озакомленя
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Но но - ты еще про майдан заикнись, ах какой министр МВД сразу посадит тебя за убийство Шеремета
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Найбільш сприятливим періодом може виявитися осінь нинішнього року. Китайський вірусолог Чжан Веньхун, що представляє шанхайську лікарню "Хуашань"розповів про ймовірні терміни спаду в світі пандемії коронавірусу. Він вважає, що найближчим часом цього чекати не варто.Коронавірус спад пандемії Двое человек умерли от коронавируса в Черновицкой области, - ОГА - Цензор.НЕТ 7793
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Осень будет апогеем для Украины.... Италия и Испания будут нервно курить в сторонке....
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Кстати, лучше лечить людей по домам. Не перегружаются больницы, тем более они сейчас рассадники коронавируса. Только если совсем плохо - вызывать скорую, когда у тебя четкие симптомы - сухой кашель, одышка, отсутствие даже насморка (такая зараза, что даже насморк исчезает).
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Бредовые рекомендации. В больницах не коронАвирус а стафилококк агрессивный до нельзя, он там пенициллин жрет как масло. И вбольницу нужно только при нарушение работы лёгких и уж не как не при соплях и кашле.
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У тебя что,недержание Дуровик? Об тебя уже все вытирали ноги,на всех ветках,а ты все лезешь,и лезешь... Упернутый,что ли?
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К тебе это не относится, тебя сразу на вскрытие.
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А я что говорю? Сопли - в больницу не нужно, кашель тоже. Только сухой кашель и одышка, когда очень трудно дышать, когда задыхаешься.
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" болел также сахарным диабетом "
"Застосування інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ у пацієнтів з COVID-19 може бути небезпечним"

"Не зовсім вірно, але проблема людей похилого віку, що контактують з COVID-19, в тому, що дуже багато з них беруть певний клас препаратів, що знижують тиск (інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту (АПФ) і блокаторів рецепторів ангіотензину). У відповідь на це, на поверхні їх клітин компенсаторно збільшується кількість рецепторів АПФ. А характерною особливістю COVID-19 є саме його спорідненість до АПФ рецепторів, що і забезпечує його успішне проникнення всередину клітини."

???





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