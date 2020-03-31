 Двое человек умерли от коронавируса в Черновицкой области, - ОГА

Об этом в Facebook сообщила Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине сегодня, 31 марта, умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина 1955 г.р. попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером получен положительный результат ее теста на COVID-19. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла.

Читайте также: В Конотопе от коронавируса умер еще один человек

Второй умерший - мужчина 1962 года рождения, которого госпитализировали в областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него подтвержден COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию полдень 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.