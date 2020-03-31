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 Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о многочисленных обращениях от граждан Украины, остающихся в Индии, которые не имеют возможности самостоятельно вернуться домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Они лишены финансовой возможности самостоятельно вернуться в Украину, в том числе из-за того, что авиакомпании не вернули деньги за отмененные рейсы", - заявила Денисова.

Она также отметила, что прекращение работы городского и межгородского транспорта в Индии создала дополнительные препятствия для свободного доступа в Международный аэропорт Дели.

"Сейчас наши сограждане находятся в очень трудных условиях из-за враждебного отношения местного населения к иностранцам, которых они считают распространителями коронавирусной инфекции Covid-19. Большинство из них принудительно выселили из отелей. Они остались на территории другого государства без питьевой воды и питания. Сложилась угрожающая ситуация для жизни, особенно для несовершеннолетних, инсулинозависимых лиц и людей пенсионного возраста, которые также есть среди тех, кто вынужденно остался в Индии", - подчеркнула омбудсмен.

"Обращаюсь к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять необходимые меры, чтобы защитить права и свободы граждан Украины, в частности в кратчайшие сроки осуществить их эвакуацию в Украину", - обратилась Денисова, напомнив, что согласно пункта 13 "Порядка проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций" эвакуация граждан в случае угрозы их жизни и здоровью на территории иностранных государств проводится по решению Министерства иностранных дел Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа украинских туристов в Индии ждет возвращения на Родину: еды нет, все закрыто, "Друг" не помогает

Источник: https://censor.net.ua/n3185787
 
 
 Топ комментарии
 
ми вже бачили тих, хто повернувся з Індії
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запускаем лярд индусов для пущего балагана? шоб всем настал квартал? Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии - Цензор.НЕТ 1000
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В инете гуляет видос, как с Княжего уже разбегаются типы с карантина. Мусора вообще не контролируют.

Как кого-то можно везти в Украину, если зеленая власть не может контролировать ситуацию
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зеленая власть, которая не может контролировать ситуацию, уже завезла более 50 тыс людей со всего света, без карантина, даже температурку не смеряли... Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии - Цензор.НЕТ 534
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50к? Да нет, недавно за один день с Польши 37к прошло, так что думаю суммарно за время карантина 200к +- приехало. Конечно без обсервации или какого-то нормального контроля. Это же зе-власть, она полностью отражает мышление лучших раздолбаев Украины
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так, нехай самі собі чартер наймають.... відпочиваючі за державний кошт вже дістали
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Пенсионный Фонд Украины будет очень признателен
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НЕТ! Они с болячками,
которых у нас еще нету.
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в Индии как раз пик по статистике????тогда надо бы забрать и побыстрей
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не возражаю, если рядом с моим домом (Киев, т.н. чернобыльская больница)
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Этим должно посольство заниматься. Возможно, согласовать рейс других стран с посадкой в Украине.
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не надо , там их быстрее вылечат -- послушных пилюлей , дубинкой любителей шашлыков...
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Я їх туди не посилав. Нехай Бубочка за піастри 95 кварталу їх звозить а не за мої які я сплачую у вигляді податків.
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Это те которые воровали зарплату у работяг на стройках, а вместо качественных материалов закупали говно с откатом...пусть теперь пешком шуруют если индусы позволят....
Они еще легочную чуму с холерой сюда занесут....
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Серед цих туристів я думаю простих людей вряд чи набереться. Це "еліта" яку треба послати в сраку. Ідіть в сраку !
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Хуторской!, - простота хуже воровства...

Слышал...?
Что такое простой чел?
Неграмотный, тупой, не мытый, не читающий книжек, не интересующий ничем как только пожрать и посрать, с "кривыми" руками, без чести и достоинства, - плюющий семечки в кинотеатре, да?

Если ты не такой - то ты можешь по праву назвать себя элитой...


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Простой-это я с военным образование отслуживший в войсках больше 20-лет но сохранивший честь офицера . Я в государства не украл ни копейки. И такие в большинстве 90% граждан Украины. Все те кто живет за свои кровные а не за взятки схемы . Так что я отставник к тому же живу на хуторе где ведем с женой свое хозяйство. А моя дочь кстати в военврач.
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Кстати я авиа-техник РЛО боевого самолета. Так что к складам и хранилищам никакого отношения не имею.
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А то за наші гроші всю цю звіздобратію звозять з усього світу. А може нехай там і залишаються то менше всякої мерзоти буде у нашій країні.
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А в них мало було часу повернутися в Україну? Більшість адекватних людей під час початку попередження про пандемію взагалі нікуди не поїхали... Хай тепер ці "громадяни", якщо їх так можна назвати за свої гроші наймають державний чи приватний борт? Он Беня коломойський не проти заробити грошенят, при достойній оплаті і вишле за ними борт МАУ.
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Да нечего париться, их уже в жертву принесли!

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Та шось таке чув , шо на іноземців уже с палками нападають і бьють (( . Може брехня ... .
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Их будут жарить на костре и ЖРАТЬ!! Вы ж в курсе, сколько людей в Индии живет?! Ну вот...
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. Побрезгуют . Индусы только свою жратву едят . Ко всей иностранной пище относятся с большим подозрением )) , особенно при коронавирусе . Я думаю , если что , то даже на костре сжигать не будут . Слишком большой почёт , да и дрова - пожалеют . ))
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Шкиряка-гималайского пошлите,месяца через три -привезут.😂
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пускай беня выпускает свой космолет "мау". там на лохах можно будет хорошо прибарахлится.
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Видел видео как в Индии проводят дезинфекцию людей. На улице сидит на корточках несколько десятков людей и их поливают, опрыскивают какой то "дезинфицирующей жидкостью"... Надо и наших туристов так же.
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Пусть сидят там!
Их предупреждали, что вернуться надо было до 27 марта!
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толку их предупреждать. туристом в Индию....поехать может только ну-у-у оч-чень своеобразно мыслящий человек..или кришнанутый на всю голову, что жизнь не дорога, или крайне наивный , верящий рекламным буклетам. тропическая страна, где в городах фактически нет водопровода и канализации - далеко не самое хорошее место для отдыха (ИМХО)
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Вчера Евроньюс показывал "карантин" по-индийски.
Транспорта почти нет и толпы на крышах автобусов.
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там так почти всегда ездят, и на поездах тоже.
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Дык, утверждалось, что армия палками заганяет по домам.
И масок - одна на 10 рыл.
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Денісова, ну ти і коза драная, то вона пропонує негайно передати тести на окуповані території, тут на неокупованих їх НЕМАЄ!!! А зараз ще з Індії, нехай там сидять, тпеба було раніше виїзджати, нехер там було сидіти!!!
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денисова походу в доле от продажи билетов по космическим ценам на рейсы...
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Нехай їх Вовочка за рахунок 95 кварталу вивозть. Я їх туди не посилав як мені колись сказав один чиновник коли я після Афгану хотів стати в чергу на квартиру(так і не отримав то слава Богу що покійний батько залишив нам господарство на хуторі).
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Все разумные сроки пребывания на курортах давно закончились.... Вылетать ранее не желали ? Вирус давно свирепствует.....На хитрую жопу есть аргумент винтовой формы.
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