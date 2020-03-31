 Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Они лишены финансовой возможности самостоятельно вернуться в Украину, в том числе из-за того, что авиакомпании не вернули деньги за отмененные рейсы", - заявила Денисова.
Она также отметила, что прекращение работы городского и межгородского транспорта в Индии создала дополнительные препятствия для свободного доступа в Международный аэропорт Дели.
"Сейчас наши сограждане находятся в очень трудных условиях из-за враждебного отношения местного населения к иностранцам, которых они считают распространителями коронавирусной инфекции Covid-19. Большинство из них принудительно выселили из отелей. Они остались на территории другого государства без питьевой воды и питания. Сложилась угрожающая ситуация для жизни, особенно для несовершеннолетних, инсулинозависимых лиц и людей пенсионного возраста, которые также есть среди тех, кто вынужденно остался в Индии", - подчеркнула омбудсмен.
"Обращаюсь к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять необходимые меры, чтобы защитить права и свободы граждан Украины, в частности в кратчайшие сроки осуществить их эвакуацию в Украину", - обратилась Денисова, напомнив, что согласно пункта 13 "Порядка проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций" эвакуация граждан в случае угрозы их жизни и здоровью на территории иностранных государств проводится по решению Министерства иностранных дел Украины.
Как кого-то можно везти в Украину, если зеленая власть не может контролировать ситуацию
которых у нас еще нету.
Они еще легочную чуму с холерой сюда занесут....
Слышал...?
Что такое простой чел?
Неграмотный, тупой, не мытый, не читающий книжек, не интересующий ничем как только пожрать и посрать, с "кривыми" руками, без чести и достоинства, - плюющий семечки в кинотеатре, да?
Если ты не такой - то ты можешь по праву назвать себя элитой...
Их предупреждали, что вернуться надо было до 27 марта!
Транспорта почти нет и толпы на крышах автобусов.
И масок - одна на 10 рыл.