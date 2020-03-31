 "На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За несколько часов до начала на странице ОП появился анонс. Представителям СМИ предлагалось оставить в комментариях свой вопрос, на который мог бы ответить чиновник.
Пользователи оставили более 700 комментариев. Среди наиболее популярных тем (в том числе собравшие сотни реакций) - реакция на обнародованные нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом, "консультативный совет" с представителями ОРЛДО.
Первые 10 минут брифинга Ермак посвятил теме карантина.
Первый озвученный вопрос - журналиста "Интерфакс-Украина" Романа Ляшенко о продолжении "нормандского формата" и "консультативном совете" с представителями ОРДЛО. На ответ ушло около 5 минут.
Далее модератор предложила ряд вопросов об обнародованном Леросом, однако озвучила только Романа Романюка из "Украинской правды". Но вместо прямого ответа Ермак начал говорить об онлайн-переговорах ТКГ. За пять минут он, в частности, подчеркнул, что переговоров с "представителями властей" ОРДЛО никогда не будет.
Модератор повторила вопрос журналиста, и глава ОП проговорил свою позицию.
Отметим, что второй вопрос этого же журналиста озвучен не был.
Следующим был задан вопрос журналистки "Бабеля" Оксаны Коваленко, которая уточнила, почему Ермак обратился именно в СБУ и ГБР. Ермак сказал, что считает опубликованное Леросом связанным с безопасностью государства. На ответы на оба вопроса глава ОП потратил около 10 минут.
Последним прозвучал вопрос "Укринформа" о том, входит ли в пакет условий для следующего обмена удерживаемыми лицами создание "консультативного совета". Ермак заверил, что это независимые вопросы.
Организаторы заявили, что в дальнейшем общение с Ермаком будет регулярным и в таком формате.
Почти сразу после брифинга журналисты начали писать, что на их вопрос ответа не прозвучало. Так, журналистка НВ Кристина Бердинских не услышала ответа, готов ли пойти в отставку глава Офиса Президента, если подтвердятся факты, что его брат вел переговоры о должностях и назначениях от имени чиновника. А между тем, он набрал наибольшее число реакций пользователей.
Журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Бодня подчеркнула, что ее вопрос был выведен на экран, то есть замечен, но не озвучен.
То же случилось с вопросом журналиста hromadske Данило Мокрика. Он коротко охарактеризовал мероприятие: "На#балово".
"Задавайте вопросы в каментах", - говорили они. Вагон людей спрашивает различные вопросы о его брате и "Записях Лероса". О давлении на правоохранительные органы, об увольнении или временном отстранении от должности, о содержании записей.
Именно я спрашиваю: "Что сказал вам президент по поводу записей с вашим братом?". Не "прокомментируйте, пожалуйста, записи". А "что сказал вам президент". Вопрос набирает более 200 лайков. В результате все вопросы по записям прессерка (пресс-секретарь. - Ред.) сваливает в один, Ермак выдает общий гневный спич с обвинениями - и все. Расходимся", - констатировал журналист.
В свою очередь, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов просил главу ОП Андрея Ермака передать своему брату, фигурировавшему на опубликованных Гео Леросом записях, такие вопросы:
- Кто собеседники и при каких обстоятельствах произошли данные беседы?
- О чем идет речь в каждом из этих случаев? Какие были результаты встречи?
- Обсуждение получения "пятерки" - означает ли это что вы получили деньги от собеседника?
- Почему и на каком основании вы изучали данные кандидатов на посты в киевской таможне?
- Принимали ли вы участие в каких-либо кадровых назначениях, использовали ли вы связи с братом для решения личных вопросов?
- Где вы сейчас работаете и какой деятельностью занимаетесь, связано ли это с работой с государственными учреждениями?
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_ 2 ч
"пісьпісьпісь"
ви прослухали брифінг єрмака
Хотя есть и хорошее. Этот карантин будет долгим. Так что у 73% дятлов будет отличный повод заняться самообразованием и наконец-то закончить среднюю школу.
Дитячий письменник@chemodanov_di 3 ч
Останній спокійний день я мав рівно рік тому.
Був впевнений, що живу в країні адекватних людей.
Аж ось у 20.00 оголосили результати екзітполів.
Хуже ні будєт?
.....Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Об этом сообщил в Facebook лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.
Петко Петков
Ермак уже на первых полосах газет США. Быстро однако послы сработали. Заголовок "Ермак называет обвинения депутата в коррупции ложью"
Ermak calls charges of the people's deputy in corruption a lie
73% совкового населения -- им не привыкать, не в первый раз.
Ударим матом по коронавирусу.
после была бабка Юлька и тоже топил тк не было альтернативы уголовнику
после был барыга
теперь вот зеленое чмо (слава Богу я воздержался в финале и не голосовал за этих двух
хитрожопых товарищей, так как знал что не прощу себе если клоун окажется тем кем и оказался а после 5ти лет пороха желания за него голосовать не было.
так вот что я вам скажу
из вышеприведенного списка
Ющ
Юля
Яник
Барыга
Клоун
как по мне выпить по 100грамм можно только с шапкокрадом,он хоть и нехороший человек,но из всех остальных пивней , по моему мнению ,самый достойный
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).
Вспугнул Зеленый Лерос рой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!
Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.
Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
Добейся глубокого расследования подноготной Ермака. Как он, сволочь такая, покупает в период войны и короновируса дорогие товары (в тч Мерседес?) Его отец работает на ГРУ и брат- барыга. Пора с ним КОНЧАТЬ!!!
люди путина окружили зелёное пони
Пам'ятаємо,як це зрадогнійське кодло на Порохове "Слава Україні" й не мекнуло.
А тепер-в стійло.