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 Политика Украины
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Все про:брифинг (31) журналистика (2592) СМИ (3337) Ермак Андрей (196)

 "На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы

Брифинг главы Офиса Президента Андрея Ермака продолжался меньше 40 минут. За это время ему задали четыре вопроса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За несколько часов до начала на странице ОП появился анонс. Представителям СМИ предлагалось оставить в комментариях свой вопрос, на который мог бы ответить чиновник.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 01

Пользователи оставили более 700 комментариев. Среди наиболее популярных тем (в том числе собравшие сотни реакций) - реакция на обнародованные нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом, "консультативный совет" с представителями ОРЛДО.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 02

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 03

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 04

Первые 10 минут брифинга Ермак посвятил теме карантина.

Первый озвученный вопрос - журналиста "Интерфакс-Украина" Романа Ляшенко о продолжении "нормандского формата" и "консультативном совете" с представителями ОРДЛО. На ответ ушло около 5 минут.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта

Далее модератор предложила ряд вопросов об обнародованном Леросом, однако озвучила только Романа Романюка из "Украинской правды". Но вместо прямого ответа Ермак начал говорить об онлайн-переговорах ТКГ. За пять минут он, в частности, подчеркнул, что переговоров с "представителями властей" ОРДЛО никогда не будет.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 06

Модератор повторила вопрос журналиста, и глава ОП проговорил свою позицию. 

Отметим, что второй вопрос этого же журналиста озвучен не был.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 07

Следующим был задан вопрос журналистки "Бабеля" Оксаны Коваленко, которая уточнила, почему Ермак обратился именно в СБУ и ГБР. Ермак сказал, что считает опубликованное Леросом связанным с безопасностью государства. На ответы на оба вопроса глава ОП потратил около 10 минут.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 08

Последним прозвучал вопрос "Укринформа" о том, входит ли в пакет условий для следующего обмена удерживаемыми лицами создание "консультативного совета". Ермак заверил, что это независимые вопросы.

Читайте также: Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта

Организаторы заявили, что в дальнейшем общение с Ермаком будет регулярным и в таком формате.

Почти сразу после брифинга журналисты начали писать, что на их вопрос ответа не прозвучало. Так, журналистка НВ Кристина Бердинских не услышала ответа, готов ли пойти в отставку глава Офиса Президента, если подтвердятся факты, что его брат вел переговоры о должностях и назначениях от имени чиновника. А между тем, он набрал наибольшее число реакций пользователей.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 09

Журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Бодня подчеркнула, что ее вопрос был выведен на экран, то есть замечен, но не озвучен.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 10

Также читайте: Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 11

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 12

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 13

То же случилось с вопросом журналиста hromadske Данило Мокрика. Он коротко охарактеризовал мероприятие: "На#балово".

"Задавайте вопросы в каментах", - говорили они. Вагон людей спрашивает различные вопросы о его брате и "Записях Лероса". О давлении на правоохранительные органы, об увольнении или временном отстранении от должности, о содержании записей.

Именно я спрашиваю: "Что сказал вам президент по поводу записей с вашим братом?". Не "прокомментируйте, пожалуйста, записи". А "что сказал вам президент". Вопрос набирает более 200 лайков. В результате все вопросы по записям прессерка (пресс-секретарь. - Ред.) сваливает в один, Ермак выдает общий гневный спич с обвинениями - и все. Расходимся", - констатировал журналист.

На#балово, - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак

В свою очередь, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов просил главу ОП Андрея Ермака передать своему брату, фигурировавшему на опубликованных Гео Леросом записях, такие вопросы:

  1. Кто собеседники и при каких обстоятельствах произошли данные беседы?
  2. О чем идет речь в каждом из этих случаев? Какие были результаты встречи?
  3. Обсуждение получения "пятерки" - означает ли это что вы получили деньги от собеседника?
  4. Почему и на каком основании вы изучали данные кандидатов на посты в киевской таможне?
  5. Принимали ли вы участие в каких-либо кадровых назначениях, использовали ли вы связи с братом для решения личных вопросов?
  6. Где вы сейчас работаете и какой деятельностью занимаетесь, связано ли это с работой с государственными учреждениями?
Источник: https://censor.net.ua/n3185786
 
 
 Топ комментарии
 
Все как всегда от зеленой пошести. Эта власть и есть сплошное нае@алово с самого начала.
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Каков поп -- таков и приход

"На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы - Цензор.НЕТ 5024
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Нє, я так і нєпоняла! "На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы - Цензор.НЕТ 7929 Так убив єрмак свого брата в АТО, чи з*їв у Придністров*ї? В "слугє наріду" про це не було! Роз"ясніть, будь ласка, нам, бидлу 73%-му! Бо ми, в натурє, растєрялісь, мля! Ніпаймьом за кого вболівати! "На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы - Цензор.НЕТ 3056
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-Куме, ви чули, як під час брифінгу Єрмака щось загуркотало? То відвалився великий кусень рейтингу Зєлєнского!
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Все как всегда от зеленой пошести. Эта власть и есть сплошное нае@алово с самого начала.
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А кто сдаст коррупционера-получит 10 лет см конфискацией!!
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тоже об этом подумал.. набить бы морды................................. их избирателям.. но этих дебилов столько ... руки устанут
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Бесполезно, там мозгов нет. Одни рефлексы.

Хотя есть и хорошее. Этот карантин будет долгим. Так что у 73% дятлов будет отличный повод заняться самообразованием и наконец-то закончить среднюю школу.
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Дитячий письменник@chemodanov_di 3 ч

Останній спокійний день я мав рівно рік тому.
Був впевнений, що живу в країні адекватних людей.
Аж ось у 20.00 оголосили результати екзітполів.
Хуже ні будєт?
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речи гнусавого в маске-сейчас новый тренд. Это незабываемо..
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А что за история,в которой ермак якобы говорил американцам,что его брат погиб в АТО.Кто в курсе?
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Волкеру он такую "туфту" лепил, и фото показывал...
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це той самий брат, який зараз фігурує в скандалі
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Если он реально говорил,что его брат погиб,то там дна не будет никогда.Впрочем,у зели все такие .
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дамбасянін обісрався не весь світ.... показував Волкеру фото брата, який "загинув" в АТО "На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы - Цензор.НЕТ 7210
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Надо показать Волкеру деятельность убиенного Порошенком брата ермака.
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Я думаю он уже знает. Послы подсуетились.
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Не "якобы", а таки говорил, и даже фотку показывал.
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Подручный новой реинкарнации Пиноккио

"На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы - Цензор.НЕТ 1653
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Зене пісюноккіо. Плагіат, як завжди.
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Це на....балово вже більше року триває.
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Петко Петков



Ермак уже на первых полосах газет США. Быстро однако послы сработали. Заголовок "Ермак называет обвинения депутата в коррупции ложью"
Ermak calls charges of the people's deputy in corruption a lie


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что это за дермосайт? хотя, конечно, подстать дермаку
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Украинцев нет, они и так знали брехливую суть зеленой власти.
73% совкового населения -- им не привыкать, не в первый раз.
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Всё, как по нотам. Когда преступника ловят (даже с поличным), он и тогда морозится и идёт в отказ. А вы, вот от этого, хотели услышать ответы на вопросы. Наивные. "На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы - Цензор.НЕТ 3589
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а когда посильнее прищимят хвост - сразу визжат про политическое преследование
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Еще Супрун говорила, что мат полезен.
Ударим матом по коронавирусу. "На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы - Цензор.НЕТ 3807
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Нае.....о - это сегодняшняя власть , причем открытое нае.....о ! Прошлая власть , это было тихое ,ползучее , нае.....о , а эта даже не стесняется!
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Зашкварился? Уходи!! Нах эти оправдания?
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А ви хотіли при 73% кретинів мати уряд як у Німеччині? Ні, панове, це неможливо. Так не буває )))
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И последнему лоху понятно,что Ермак петляет,как заяц на охоте.
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У меня вопрос: как вы считаете, был ли компромат на Эрмека у патриотов из зажопа? Имхо -был
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100 пудов...., только не у за-жопа, а за-поребрика.....
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Какой правды можно ожидать от "братоубийцы." Всё покрыто "нормандским и оманским вперемешку с минскими" туманами.
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святая наивность..... а чего они ожидали от этого борова? чистосердечного признания, что ли?
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Когда, наконец, вместо расхристанных жуликоватых временщиков мы увидим наверху государственных деятелей?
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Єрмак це розплідник корупції. У відставку його для початку...
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Зеля любит эффектные появления на брифингах. Странно, что не воспользовался таким случаем.
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Ермак - это барыга! Он государственный предатель!!! Его место в тюрьме!!!
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Так еще не обсиралась ни одна власть. Уе*ок на уё*ке.
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пагадите пагадите...так кто убил Зрику???? (оно что-то знает про ермака и брательника ?)
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сперва был лицемер Ющенко и я топил за это чмо которое не оправдало надежд,
после была бабка Юлька и тоже топил тк не было альтернативы уголовнику
после был барыга
теперь вот зеленое чмо (слава Богу я воздержался в финале и не голосовал за этих двух
хитрожопых товарищей, так как знал что не прощу себе если клоун окажется тем кем и оказался а после 5ти лет пороха желания за него голосовать не было.
так вот что я вам скажу
из вышеприведенного списка
Ющ
Юля
Яник
Барыга
Клоун
как по мне выпить по 100грамм можно только с шапкокрадом,он хоть и нехороший человек,но из всех остальных пивней , по моему мнению ,самый достойный
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Да уж, борьба с коррупцией , как обычно! Мало того что ни одного топа из прошлых властей не посадили, так уже и сами в ней начинают тонуть.
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а що казати?обісрався.президенту треба перестати вірити будь-кому
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Ну вот и гордимся,от армія,мова,віра до на#балово.Прогрес,аднака.
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ЗЕленый сонет
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).

Вспугнул Зеленый Лерос рой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!

Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.

Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
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Аваков! Ты грамотный парень!
Добейся глубокого расследования подноготной Ермака. Как он, сволочь такая, покупает в период войны и короновируса дорогие товары (в тч Мерседес?) Его отец работает на ГРУ и брат- барыга. Пора с ним КОНЧАТЬ!!!
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Я уже год всем говорю,что у власти шулера,жулики,мздоимцы,казнокрадов,вообще зелёная плесень...Эта плесень жрет все,до чего дотянутся,но главное,она сжирают Душу!!!
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эта *ука летает на вертолёте медведчука.
люди путина окружили зелёное пони
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Есть что то в чем Зе команда не обосралась ?
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От вам і діджиталізація. Пресухи з Порошенком вам не подобались ?
Пам'ятаємо,як це зрадогнійське кодло на Порохове "Слава Україні" й не мекнуло.
А тепер-в стійло.
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Краще було б, якби ніхто з журналістів не прийшов на цей брифінг. Та в Україні в більшості журналюги, яких оплачує коломойський.
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У МЕНЯ ВОПРОС К НАЦКОРПУСУ, НАЦДРУЖИНАМ И БИЛЕЦКИМ, А КОГДА ОНИ БУДУТ БЕГАТЬ ЗА ЕРМАКОМ И ЗЕЛОХОМ? ВЕДЬ ЕСЛИ ОНИ НЕ БУДУТ ЗА НИМИ БЕГАТЬ ТО ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАНЕТ ПОНЯТНО ЧТО ОНИ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ И НЕ ВАЖНО СКОЛЬКО ТАМ В ИХ РЯДАХ ВЕТЕРАНОВ!
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Стандартный чёс по ушам, от очередного "специалиста"... Ошибка природы.
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