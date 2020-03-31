 Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом

Об этом 31 марта сообщила пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии.

"Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни", - говорится в сообщении.

"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", - добавили в ОП.

Меркель положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

"Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Всемирного банка", - говорится в сообщении.

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