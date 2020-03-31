 Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом

Об этом 31 марта сообщила пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии.
"Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни", - говорится в сообщении.
"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", - добавили в ОП.
Меркель положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.
"Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Всемирного банка", - говорится в сообщении.
В рамках кредита.
В контексте возможного увеличения.
На соответствующие нужды.
Український вантажний літак Антонов Ан-124 "Руслан" бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО і доправив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією COVID-19.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ШоТам.
Зазначається, що "Руслан" прибув до аеропорту Братислави із 48 тоннами медичного матеріалу для боротьби з наслідками пандемії, його розвантажили словацькі військові.
Відомо також, що у ніч на 25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставить медичну допомогу Румунії.
Повідомляється, що спеціальні процедури були запроваджені, щоб гарантувати безпеку екіпажу українського літака. Прямий контакт з наземними екіпажами не допускається.
Зазначимо, програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.
Кредита ,Карл.