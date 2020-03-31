EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  880  27
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5052) карантин (1896) Меркель (1764) COVID-19 (2691) коронавирус (1266)

 Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом в Украине.

Об этом 31 марта сообщила пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии.

"Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни", - говорится в сообщении.

"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", - добавили в ОП.

Меркель положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

"Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Всемирного банка", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель уходит на самоизоляцию после общения с врачом, у которого выявили коронавирус

Источник: https://censor.net.ua/n3185782
 
   
 Топ комментарии
 
Ермак ещё пару Меринов прикупит ... Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6057
 показать весь комментарий
 
Т.е это кредит или помощь? Я не понял.
 показать весь комментарий
 
Ну, вот вам и немецкая киношка для взрослых. Называется "Старая торговка сосисками фрау Штази и не совсем юный Янелох". Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9853
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Помощь.
В рамках кредита.
В контексте возможного увеличения.
На соответствующие нужды.
 показать весь комментарий
 
ну, ілі по бартеру

Український вантажний літак Антонов Ан-124 "Руслан" бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО і доправив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією COVID-19.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ШоТам.
Зазначається, що "Руслан" прибув до аеропорту Братислави із 48 тоннами медичного матеріалу для боротьби з наслідками пандемії, його розвантажили словацькі військові.
Відомо також, що у ніч на 25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставить медичну допомогу Румунії.
Повідомляється, що спеціальні процедури були запроваджені, щоб гарантувати безпеку екіпажу українського літака. Прямий контакт з наземними екіпажами не допускається.
Зазначимо, програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.
 показать весь комментарий
 
Ну, вот вам и немецкая киношка для взрослых. Называется "Старая торговка сосисками фрау Штази и не совсем юный Янелох".
 показать весь комментарий
 
 
Зачем?Украдут.У нас больным уже гулять можно.Вы будете платить нам до последнего украинца.
 показать весь комментарий
 
Найвеличніший лідер Всесвіту наклянчив ще трохи грошенят.
 показать весь комментарий
 
в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3185782

Кредита ,Карл.
 показать весь комментарий
 
договорились... меркель дала, а зелох только говорил шота в трубку
 показать весь комментарий
 
По-моему, либо за бугром клинические идиоты, либо система откатов. Сколько сюда уже бабок зашло под разными предлогами - как вода в песок.И ведь продолжают давать!
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть по 100 гривен... каждому! Нет? Нам не надо? А кому пойдут ЭТИ деньги?)
 показать весь комментарий
 
 
Это не интересно . Интересно , сколько по назначению используют .
 показать весь комментарий
 
Если все поровну поделить то ето по 1 млн. Евро на каждого заболевшего. А если власть поделит как всегда то Ермак и КО купят по пару мерседесов а в больницах как и раньше не будет даже перчаток и масок для врачей
 показать весь комментарий
 
Депрессии свои будут лечить, тачки покупать? Или всё же для больниц? Вопрос риторический. Медики одесской больницы Водников красочно описали, как будут принимать 300 человек с несколькими врачами и санитаркой.
 показать весь комментарий
 
Воот где собака гнойного клована порылась!
 показать весь комментарий
 
 
#мама #брат #сват #кум #любятскорость

 показать весь комментарий
 
Зараз Сабаков швидко оприходує кошти на свою мусарню.
 показать весь комментарий
 
За 150 млн дол можно два нормальных стадиона построить.
 показать весь комментарий
 
Если бы не оскорбил Меркель в телефонном разговоре с Трампом, то большую сумму выделила б. А так чисто с жалости дала подачку как юродивому под церковью.
 показать весь комментарий
 
Какой-то скульптор-хулиган, уже приступил к изготовлению прижизненного памятника будущему герою России, доктору Проценко...
 показать весь комментарий
 
Фракція "Батьківщина" прийняла рішення передати всі кошти отримані від Коломойського на боротьбу з Короновірусом
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх