 Выставочные центры и дворцы спорта могут стать временными госпиталями, - главный санврач Ляшко

Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
По его словам, проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне учреждений здравоохранения уже разработан и передан в два профильных учреждения - Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии.
"После этого будем рассматривать возможность размещения дополнительных койко-мест в так называемых выставочных центрах, дворцах спорта, в случае такой необходимости", - заявил Ляшко, напомнив, что всего этого можно избежать, если соблюдать нормы карантина.
Я ведь предлагаю комплексное решение: мешок Амбу+автокомпрессор!
Или если не дай Бог, понадобятся эти самые дополнительные больницы, окажется что никто этим вопросом не занимался?