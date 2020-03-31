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 Выставочные центры и дворцы спорта могут стать временными госпиталями, - главный санврач Ляшко

В выставочных центрах и дворцах спорта могут разместить дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

По его словам, проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне учреждений здравоохранения уже разработан и передан в два профильных учреждения - Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии.

"После этого будем рассматривать возможность размещения дополнительных койко-мест в так называемых выставочных центрах, дворцах спорта, в случае такой необходимости", - заявил Ляшко, напомнив, что всего этого можно избежать, если соблюдать нормы карантина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185781
 
   
 Топ комментарии
 
А кто станет временными врачами?)
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Все кто смотрел сериалы "Скорая помощь", "Доктор Хаус", "Реанимация" и "Сестра Джеки"!
Выставочные центры и дворцы спорта могут стать временными госпиталями, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7909
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Ляшко- так, как вы "готовы" к эпидемии, вам в "ледовых дворцах" придётся не больницы размещать, а морги. Как в Мадриде. Выставочные центры и дворцы спорта могут стать временными госпиталями, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3442
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У нас нет столько врачей и оборудования .
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головне, щоби у нас стільки хворих не було!
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Апарати ШВЛ будуть в лоторею розігрувати )
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Один выставочный что на Левобережной за глаза хватит, но его за бесплатно вряд ли отдадут .
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Кроме крыши и матраса нужны врачи ,лекарства и аппараты ИВЛ а у вас нет даже масок ,обычных для врачей без них свои стадионы и центры можешь засунуть в ж-пу зеленым правителям.
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"а у вас" ??? не пались так и распоряжайся своей ж-пой и на своё усмотрение.
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Дивлячись на нашу владу,починаеш розуміти Сталіна.
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блин , странно, а можно хоть ориентировочную дату когда начнется движ .
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Он уже прошел...я с семьёй уже переболели а значит и тысячи людей вокруг нас. Где горы трупов? где умирающие на улицах? уровень пневмоний на 20процентов меньше прошлогодней.
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Там будуть окремі вентильовані бокси? )))
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Все кто смотрел сериалы "Скорая помощь", "Доктор Хаус", "Реанимация" и "Сестра Джеки"!

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Не ну а що - препіздента так же вибрали
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У нас нет Рональду с гостиницами? А умер один только врач? Медсестер сколько ушло за 3200? Может все таки Луну или Марс для этого оборудуем?
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И китайские компрессоры для авто+мешок Амбу вместо аппаратов ИВЛ
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Ага, і амбушки самі пацієнти будуть качати )))
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Нет!
Я ведь предлагаю комплексное решение: мешок Амбу+автокомпрессор!

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Так там треба не постійний потік повітря а 2-3 рази на хвилину мішок стискати.
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А вот включать/выключать компрессор, может пациент!
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Може відразу тендер на закупівлю оголосить?

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треба з замочком, але і зав`язки підійдуть )))
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Ляшко- так, как вы "готовы" к эпидемии, вам в "ледовых дворцах" придётся не больницы размещать, а морги. Как в Мадриде.
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По ходу померти на запльованому лікарняному коридорі не всім вдасться
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У нас мусорів аваківських подонків більше чим лікарів. Потрібно зменшити кількість деградованої аваківської падалі у вигляді поліції. Секономлені направити на медицину. Такої кількості лайна аваківського непотрібно.
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А санитарный врач Ляшко, уже что то делает в этом направлении?
Или если не дай Бог, понадобятся эти самые дополнительные больницы, окажется что никто этим вопросом не занимался?
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временные морозильники. патома доменные печи для кремации.
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А для госклерков стадионы приспособить... Пиночет одобряе....)
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А можно узнать у ляшка-ветеринара какой уровень людей с пневмонией по сравнению с прошлым годами? Ведь даже полные лошары в намордниках уже задают вопросы, где горы трупов? где умирающие на улицах?
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