 В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак

Об этом Ермак заявил во время онлайн-брифинга 31 марта, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый день в Украину поступают все необходимые средства - медицинские средства, тесты, защитные маски. Безусловно, мы получаем ежедневно сигналы, что еще есть проблемы с защитными средствами в аптечных сетях, но все это находится на контроле, и я уверен, что в ближайшие сроки эта ситуация будет исправлена и в каждой аптеке можно будет приобрести все необходимое", - заявил Ермак.
Он отметил, что ежедневно решается вопрос обустройства и обеспечения больниц и медиков всем необходимым.
Премєр? Ні !
Президент? Ні !
Завідуючий канцелярією. Так пильнуй, курва, свою канцелярію і не пхайся до управління державою
Yes! Dopeless@_dopeless 2 ч
Брифінг Єрмака коротко:
Консультативна рада в тій, чи іншій формі буде, Героса за плівки покарають наші незалежні правоохоронні органи.
Про те, скільки закупили швабр та олівців (чим має займатись управдом в офісі президента) - не сказав.
П.С. Мерседес - просто купив, і все.
Сегодня случайно встретил нашего попа, у него маски одолжил, были.
Отожрали морды - казнакрады!
Страшно представить шо ж у него за трусы.......
Верим. После того. как в страну бесконтрольно запёрли сто тысяч человек из вирусных стран, задумались о карантине. После того, как из страны вывезли все маски, их сразу запретили вывозить. Как только отшумит вирус, появятся средства защиты.
От Оманского верблюда.
Или осла? Оманского.
а?
И теперь такая гнида как ты отравляешь жизнь людям.
Падло, як ж вас ненавиджу, тварюк таких гидких...
Власть - ********* полное
ложь и лицемерие- вот лицо Власти.