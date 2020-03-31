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 В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время должна быть решена проблема дефицита в аптеках медицинских средств и средств индивидуальной защиты.

Об этом Ермак заявил во время онлайн-брифинга 31 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день в Украину поступают все необходимые средства - медицинские средства, тесты, защитные маски. Безусловно, мы получаем ежедневно сигналы, что еще есть проблемы с защитными средствами в аптечных сетях, но все это находится на контроле, и я уверен, что в ближайшие сроки эта ситуация будет исправлена ​​и в каждой аптеке можно будет приобрести все необходимое", - заявил Ермак.

Он отметил, что ежедневно решается вопрос обустройства и обеспечения больниц и медиков всем необходимым.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185780
 
 
 Топ комментарии
 
хто воно таке?
Премєр? Ні !
Президент? Ні !
Завідуючий канцелярією. Так пильнуй, курва, свою канцелярію і не пхайся до управління державою В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 6652
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хто воно таке?
Премєр? Ні !
Президент? Ні !
Завідуючий канцелярією. Так пильнуй, курва, свою канцелярію і не пхайся до управління державою В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 6652
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Нехай курва кацапська пильнує чи є папір офісний в Офісі
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папір продано давно-бачите ж -роліки записують В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 186
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Yes! Dopeless@_dopeless 2 ч

Брифінг Єрмака коротко:
Консультативна рада в тій, чи іншій формі буде, Героса за плівки покарають наші незалежні правоохоронні органи.
Про те, скільки закупили швабр та олівців (чим має займатись управдом в офісі президента) - не сказав.
П.С. Мерседес - просто купив, і все.
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Такой прямо правильный, хоть до раны прикладывай, интересно, а геморрой он лечит? Но не об этом. Вы, зеленожопые суки, уже месяц нам талдычите- вот скоро, вот завтра! А тестов как не было нигде так и нет, а где есть- врачи ВЕЗДЕ отказываются их делать, защиты для врачей нет нигде, ни масок, ни антисептиков, ни лекарств нет, больницы нигде не готовы, приборов ИВЛ нет практически. Быдло должно понимать- что судьба индейцев шерифа не беспокоит. Привыкли киздеть только день и ночь- и продолжают только этим и заниматься. А медицина вся в полной опе.
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Наглая рожа - этот ублюдок еще смеет на людях показывать и что то вякать?!
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А чьо такого? Чєстний чєлавжк на реєстрацію мєріна дєнєжку збирав! У б'юджет України, до речі.
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и неужели нет причастных к расхищению, продаже средств защиты накануне эпидемии ? Где расследования, посадки (весна пришла)!
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Посадок не будет , Кто же тогда останется работать в правительстве .? .
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Продаст Мерс и купит маску (от Сваровски).
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а за продажу в чайну госрезерва кто сидеть будет???
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Скоро иммунитет появится , а не средства защиты .
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опять тупые обещания. вы должны были сделать это ещё вчера
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желательно, в ближайшее время что бы тебя не было …
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В магазины не пускают без масок, купить негде. А чтобы купить маску - нужно зайти в магазин ) Тем более их там нет.
Сегодня случайно встретил нашего попа, у него маски одолжил, были.
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Маска більше нагадує Яременка, а рило Стефанчука.
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Ахахахаахахххаххахахахахаха!
Отожрали морды - казнакрады!
Страшно представить шо ж у него за трусы....... В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 7064
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Запахло жаренным, фсбэшник начал нервничать, деревянной морде грозит разоблачение.
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С каких пор глава канцелярии, отвечающий только за то, чтобы в туалетах ОП всегда была бумага чтобы подтереться и не вонять, рассуждает о закупке масок для всей страны?
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Зебилятнику закон не писан. У зеленых глава #ОПЫ - смотрящий за гундосой обезьянкой, поэтому заправляет всем - от туалетной бумаги до международных переговоров.
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Як брехати так брехати вже до кінця
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а тут как-раз и карантин кончится. Но теперь будем умнее, закупимся на всю оставшуюся жизнь.
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Конешно ,конешно В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 5811можно и к бабке не ходить ..
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ну да, ну да... вот-вот... не зря ж уже 2 недели это нам обещает человек, у которого брат на днях ожил В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 1595
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В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак

Верим. После того. как в страну бесконтрольно запёрли сто тысяч человек из вирусных стран, задумались о карантине. После того, как из страны вывезли все маски, их сразу запретили вывозить. Как только отшумит вирус, появятся средства защиты.
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даже если рассчитывать примитивно грубо, стране нужны 10-15 млн. масок (медицинских) в день... откуда появятся?...
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КАК ОТКУДА? В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 6427
От Оманского верблюда. В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 5996
Или осла? Оманского. В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 6809
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а если не будут - свалишь на историческую родину?
а?
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Ермак, чтобы "вытащить хвост из-под молотков...", скоро будет обещать каждый вечер всем мужикам "по бутылке водки каждый вечер, и по две бабы в постель...". А женщинам - "красоту до самой смерти" и кучу денег на покупки...
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Пример,брехло зеленое?В каком городе и в какой аптеке есть маски и антисептики? Куда и в какой город отправлены защитные костюмы для врачей? Когда будут тесты для людей? И что вы чмошники делали 3 месяца,кто виноват? кто сидит за геноцид Украинцев?
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Завхоз конторы президента и эти вопросы решает? Не слишком-ли много полномочий одному мутному типу, или он прессекретаршу заменил?
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Короче вопрос по брату закрыт!. Можно и дальше руководить..
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Вирішив пограти в доброго дядю? Згинь мразото.
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Дожились. ОБЫЧНЫЙ воровитый и продажный ЗАВХОЗ уже и брифинги проводит вместо президента. В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 9687
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Это президенту иногда позволяют погундосить вместо его.
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Впечатление, что ************ гнида Эрмек является и.о. президента.
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Какой многогранный человечище!!! Всем рулит - от масок до Минска!
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В отставку давай иди! И почему об этом говорит этот барыга, а не министр здравоохранения?
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как только , какая то властная Ж обделается , так сразу начинает часто часто мелькать на медийном поле , в попытке отбелить своё "честное имя"
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Да, то Радуцкий по три раза в день то Ермак.
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Ну як можна слухати цього щура. Завхоз веде себе так наче він президент.чи примьєр. І так всі зені жаби--кожний вважає себе наполеоном, чи генералісимусом. А ви ж просто гниди. Прикро ,але Україна за такий короткий термін перетворилась в гниле болото, бо вибрали таких же клоунів.як і самі виборці.
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Шоб отвести шухер от себя, чешет про все подряд: про маски, про Минск, про дефолт. Только не про брата и не про мерс. А по сути кто он? Откуда он знает про маски? Просто начальник канцелярии сраный.
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хочет быть добреньким, как говорится, лезет в оппу без мыла.
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Твари, продали всё, а теперь видите ли, он как забеспокоился о защитных средствах для народа. В военное время такую подлянку делать, это очень строго наказуемое, ну конечно, только не при этой власти, которая смотрит на всё это сквозь пальцы.
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Вся проблема в том, что твой папаша не купил в свое время необходимое средство защиты.
И теперь такая гнида как ты отравляешь жизнь людям.
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Делал папаша тебя без презерватива, вот по этому и появился самый настоящий из тебя ГАНДОН!!!
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А чем тебе моя скромная персона не угодила?
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Бери брата садитесь в мерс и ехай на-уй
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Почему то возникает впечатление, что Ермак собирается стать Пиночетом для Украины.
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Продашь Мерседес - купишь маски? Это наверно шутка 95 квартала! После этого мы должны услышать смех!
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Коли дивлюсь на ці гидкі морди, а ще більше, коли чую їх обіцянки реально виникає бажання їх просто перестріляти. Пілять, гнидо, вони не мають колись там бути, вони мали вже бути! Було достатньо часу, щоб то все БУЛО ще місяць-два тому, тварюко! І маски, і антисептики, і захист лікарів, і обладнані лікарні. І не в десятки разів дорожче, а безкоштовно! Щоб кожен міг захиститись, а не лише тугі гаманці. Та й тим, як бачимо гроші не допомагають, бо черепки банкнотами заповнені, а не мізками.

Падло, як ж вас ненавиджу, тварюк таких гидких...
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ціни мають бути економічно оправданими - та маска три копіки стоїть зробити - то хай по гривні продають, не дорожче
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а справедливості раді - їх мають роздавати - розносити поштою
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Найбільш сприятливим періодом може виявитися осінь нинішнього року. Китайський вірусолог Чжан Веньхун, що представляє шанхайську лікарню "Хуашань"розповів про ймовірні терміни спаду в світі пандемії коронавірусу. Він вважає, що найближчим часом цього чекати не варто.Коронавірус спад пандемії В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак - Цензор.НЕТ 9488
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В Киеве масок как не было так и нет
Власть - ********* полное
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Вопрос знатокам, Какие именно необходимые медикаменты ?
ложь и лицемерие- вот лицо Власти.
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Нахрена это дерьмо лить, мы тут все живём и видим РЕАЛЬНОЕ положение дел, как не было так и нет нихера. Мерседесу своему заливай.
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Ага, знаємо вас зебілозавриків - купили маски по 0,81 грн. на розетці, а продали по 15-20 в аптеці! Приріст економіки вашої кишені склав навіть більше 40%, ніж прогнозував геній-профан Гончарук за що його ви ж і полсали наф*й!
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В Рівному в центральній аптеці вчора купив за 6 гривень
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Ну по 10 грн. я оптом тако ж для своїх працівникі купив. Але по було 0,81 грн, а ви купили по 6грн. - вас це не засмучує?!
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