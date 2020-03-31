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 С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос

С начала действия карантина в Украине более 60% страны понесли финансовые убытки.

Как передает Цензор.НЕТ, опубликованы результаты всеукраинского национально репрезентативного опроса Info Sapiens, проведенного 25-29 марта.

38% украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи в результате эпидемии, 16% - полную потерю дохода, 14% - потери работы, 10% - финансовые убытки (например, через сдачу билетов). Всего 60% украинцев назвали меньшей мере один вид финансовых убытков.

С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос 01

Если рассматривать нефинансовые убытки, то 11% украинцев также жаловались на злоупотребления со стороны власти, а 8% - на непредоставление надлежащей медицинской помощи. В общем 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадали от эпидемии.

В то же время если говорить не о фактических убытках, а о страхах, то больше всего украинцы боятся заражения коронавирусом (43%), на втором месте - снижение дохода (34%), на третьем - непредоставление надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом - полная потеря дохода (29%), на пятом - отвлечение внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом - потеря работы (23%). Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.


С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос 02

В общем мысли украинцев по серьезности последствий эпидемии и карантина разделились: 40% не ожидают существенных потерь, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили.


С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос 03

Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.

В сложившейся ситуации, 77% украинцев будут пытаться экономить и только 12% - тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки), так как, по их мнению, они могут обесцениться или невозможно будет купить нужные товары.

Социологи опросили 809 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. В исследовани удалена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Опрос проводился 25-29 марта 2020 за собственные средства Info Sapiens.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% украинцев выступают за ужесточение карантинных мер в Украине, 29% уже испытывают финансовые трудности, - опрос КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3185779
 
 
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Кіт Вчений

@TedTeddycat

У 90-ті бандюки часто віджимали бізнес. Коли бізнес був простий, то він існував і надалі при бандитському тупому менеджменті. Коли ж справа трималася на знаннях попередніх власників, бізнес дуже скоро йшов за водою.
Тут так само гопота захопила ядерний колайдер та зламала його.
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решта 40% барижать краденими масками?
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До кінця ще більше понесуть,причому катастрофічно.
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K0५EGAR

@Rage4oK

·17 мин

Стоимость сернистой нефти класса URALS ушла в минус, светлые сорта торгуются в районе 5-10 $ за бочку. россии и еуропы больше нет, США под вопросом. ******* кетай уничтожил Человечество.
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Кіт Вчений

@TedTeddycat

У 90-ті бандюки часто віджимали бізнес. Коли бізнес був простий, то він існував і надалі при бандитському тупому менеджменті. Коли ж справа трималася на знаннях попередніх власників, бізнес дуже скоро йшов за водою.
Тут так само гопота захопила ядерний колайдер та зламала його.
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Ничего, до этого они же богатели.
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решта 40% барижать краденими масками?
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В такому разі,влада має йти у відставку.От неї більше вреда ніж користі.
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шо за примитивный взгляд на предмет! деньги - дело наживное, хоть и важное. а вот весны, украденной разгильдяйством зелёных долбодятлов, не вернёшь! С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос - Цензор.НЕТ 9673
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Если звери гуляют на воле - они добывают себе еду сами. Если вы их садите в зоопарк (карантин) - их нужно кормить.
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Закон Пола гласит:

"С пола упасть нельзя!"


С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос - Цензор.НЕТ 9939
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"Если рассматривать нефинансовые убытки, то 11% украинцев также жаловались на злоупотребления со стороны власти..." Добавим сюда ещё 2% на увеличение цен и дефицит товаров.

Т.е. для остальных 87% отсутствие масок в аптеках, 20-ти кратное увеличение цены на них же (кому посчастливилось их купить)- это не злоупотребление и не дефицит? Зебилизм точно не лечится...
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