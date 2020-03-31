 Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке

Об этом сообщил Трепак изданию Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Да, генпрокурор подписала мое заявление об отставке", - сказал он.

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В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.