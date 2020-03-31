 Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке

Об этом сообщил Трепак изданию Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"Да, генпрокурор подписала мое заявление об отставке", - сказал он.
В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.
Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.
Из-за коронавируса доставка методичек захромала.
Шо удивляться , это при ём менты сперва даже в исполнители назначили случайного прохожего . Потом через 5 месяцев и за 2 месяца до выборов назначили заказчика из лидера местной оппозиции . Оставалось надеяться , что Левина никогда не поймают . А тут раз и он в Украине и в наручшиках . А Мангер даже не расстроился , хотя если он заказчик -- то самая пора бежать в ********** , а он до сих пор председатель в местном совете .
Как-то без порошенковского бывшего губера Гордеева пасьянс не складывался . Хотя люди местные знают прекрасно, что без людей порошенко в той области ничего не дышало и не шевелилось и Мангер в этой цепочке может лишь случайный свидетель или мелкий соучастник .