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Все про:Трепак (84) Венедиктова (94)

 Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала заявление об отставке своего заместителя Виктора Трепака, который курировал дела об убийстве Екатерины Гандзюк, Павла Шеремета, а также "дела Майдана".

Об этом сообщил Трепак изданию Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Да, генпрокурор подписала мое заявление об отставке", - сказал он.

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В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3185774
 
 
 Топ комментарии
 
Зєлєнскій - не української культури людина. По українських селах люди так не вміють. Моя покійна бабця казали: "Не можна гузном на стіл сідати, бо на ньому хліб св'ятий стоїть". А у Зєлєнского бабці не було. Української у всякому разі.
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Вы мужчина, или женщина? - Товарищ! А какая разница?"

Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке - Цензор.НЕТ 4099
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Цікаво скільки Венедиктова протримається? Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке - Цензор.НЕТ 300
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Вопрос в другом. Сколько такими темпами бубочка еще продержится?
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Якщо як Голобородько то до 1 вересня, початку навчального року
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Абсолютно фиолетово ! Так жить нельзя , не правда ли , бывшие 75% ?
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Зєлєнскій - не української культури людина. По українських селах люди так не вміють. Моя покійна бабця казали: "Не можна гузном на стіл сідати, бо на ньому хліб св'ятий стоїть". А у Зєлєнского бабці не було. Української у всякому разі.
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Совок - это не от национальности, совок -- это в мозгах от воспитания папы с мамой. И воспитания бабушки с дедушкой тоже.
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А Вы зауважили, що українські!!!! бабусі своїх онуків краще виховували? 😉 То може все-таки залежить від національності?
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у нас увольняют, переставляют, восстановляют, назначают всех тех кто расследовал дела Майдана ... Сажать когда будете ? Шестой год уже тяните …
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Годзила-Венедиктова будет сажать? Явно не тех кого следовало бы.
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она точно не годзила … так , больше мышь полевая .
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Теж мені сенсація! Було б сенсацією, якби не підписала. 😏
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Вы мужчина, или женщина? - Товарищ! А какая разница?"

Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке - Цензор.НЕТ 4099
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Кстати, очень похоже. Только поменять одежонку.
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Я не удивлюсь если окажется , что они были подругами с бесноватой дрочилкой на царька Николашку -- Натахой Поклонской .
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Странно, но ольгинская бригада на форуме никак не возмущается этим фактом, как и новой прокуроршей, хотя при уходе Трепака из СБУ такой вой тут был при Порохе.... Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке - Цензор.НЕТ 6968
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Какое-то затишье на форуме. Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке - Цензор.НЕТ 6843
Из-за коронавируса доставка методичек захромала.
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подхватила венедиктова трепака взяв его в обарот ))
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Давно пора от этой болячки избавляться! Чистый трепак и трепло! Ничего хорошего трепаком не назовут!!!
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А кто тут на Цензоре мнение ********** спрашивает ?!
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Уважаемые форумчане кто нибудь знает сколько стоит освободившаяся должность прокурора Трепака. Как лучше Ермаку деньги заносить, брат уже засветился, может напрямую в ресторане, а то в туалете как то некомфортно, ведь короновирус везде, а может лучше выйти на маму Риму и она посоветует как купить должности за сколько она ведь ещё не засветилась
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бенядиктова должна в замы югика взять. Вот это была бы команда дрим-тим. Как в свое время пеця и кум *****😷
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И с этой ватной мерзотой Пепа вчера сплесал гопак в Раде .

Шо удивляться , это при ём менты сперва даже в исполнители назначили случайного прохожего . Потом через 5 месяцев и за 2 месяца до выборов назначили заказчика из лидера местной оппозиции . Оставалось надеяться , что Левина никогда не поймают . А тут раз и он в Украине и в наручшиках . А Мангер даже не расстроился , хотя если он заказчик -- то самая пора бежать в ********** , а он до сих пор председатель в местном совете .
Как-то без порошенковского бывшего губера Гордеева пасьянс не складывался . Хотя люди местные знают прекрасно, что без людей порошенко в той области ничего не дышало и не шевелилось и Мангер в этой цепочке может лишь случайный свидетель или мелкий соучастник .
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