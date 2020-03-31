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Все про:банки (1695) ЦПК (26)

 В сети запустили сбор средств для наказания нардепов, которые не проголосуют во втором чтении за "антиКоломойский закон" о банках

Центр противодействия коррупции начал компанию сбора средств для наказания тех депутатов, которые во втором чтении не будут голосовать за "антиКоломойский закон" о банках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ЦПК. 

В сообщении отмечается: "Давайте составим список, который объединяет "Батькивщину" Тимошенко и пророссийскую ОПЗЖ Медведчука? Начнем с того, что вчера они слились в едином порыве в пользу Коломойского - обе фракции не голосовали за "банковский закон" №2571-д, который делает невозможным возвращение Привата олигарху - банка, для спасения которого мы, налогоплательщики, отдали 155 млрд грн.

"5-10 лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем у россиян 100 миллиардов долларов. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги". Это недавняя цитата Игоря Коломойского. Неудивительно, что она созвучна намерениям ексрегионалив. Но, похоже, и во фракции Тимошенко не против такого сценария.

По ссылке вы можете наказать всех, кто не проголосует за этот законопроект во втором чтении 

На собранные деньги мы расскажем избирателям в Facebook, чьи интересы на самом деле обслуживают их избранники. И это точно не понравится ни сторонникам Тимошенко, ни ОПЗЖ.

Пока это наказание авансом - без фамилий. Фамилиями оно пополнится уже после окончательного голосования в зале. Поэтому у депутатов к нему на самом деле есть еще шанс не допустить ошибки. Нажмем на них здесь "

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПзЖ и "Батькивщина" не поддержали "антиКоломойский" закон о банках, - результаты голосования

Источник: https://censor.net.ua/n3185773
 
   
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що купляти будуть? Мотузки і мило? В сети запустили сбор средств для наказания нардепов, которые не проголосуют во втором чтении за "антиКоломойский закон" о банках - Цензор.НЕТ 2969
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Дам грошей лише тоді , якщо вони підуть на оплату послуг професійної команди кілерів !
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Веревка, мыло, канделябры, подушки... Скинемся, кому чего не жалко.
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На собранные деньги мы расскажем избирателям в Facebook... тюююююю, я думал посмешнее будет использование собранных средств В сети запустили сбор средств для наказания нардепов, которые не проголосуют во втором чтении за "антиКоломойский закон" о банках - Цензор.НЕТ 5683
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На собранные деньги мы расскажем избирателям в Facebook, чьи интересы на самом деле обслуживают их избранникиИсточник: https://censor.net.ua/n3185773 - феєрична лажа !
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Скидывайтесь, кто чем может... А то они без денех не будут рассказывать в Фейсбухе...)
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Не будуть !
ЦПК , в цьому питанні , дуже принципові ..))
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От это новое слово в лохотроне...) Патриоты, ёпта...
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А нафига собирать бабло?
Что, без бабла назвать скотов скотами тяжело?
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