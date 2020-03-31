 "Батькивщина" и ОПЗЖ объединились ради Коломойского, - ЦПК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ЦПК.

В сообщении отмечается: "Давайте составим список, который объединяет "Батькивщину" Тимошенко и пророссийскую ОПЗЖ Медведчука? Начнем с того, что вчера они слились в едином порыве в пользу Коломойского - обе фракции не голосовали за "банковский закон" №2571-д, который делает невозможным возвращение Привата олигарху - банка, для спасения которого мы, налогоплательщики, отдали 155 млрд грн.

"5-10 лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем у россиян 100 миллиардов долларов. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги". Это недавняя цитата Игоря Коломойского. Неудивительно, что она созвучна намерениям ексрегионалив. Но, похоже, и во фракции Тимошенко не против такого сценария.

По ссылке вы можете наказать всех, кто не проголосует за этот законопроект во втором чтении

На собранные деньги мы расскажем избирателям в Facebook, чьи интересы на самом деле обслуживают их избранники. И это точно не понравится ни сторонникам Тимошенко, ни ОПЗЖ.

Пока это наказание авансом - без фамилий. Фамилиями оно пополнится уже после окончательного голосования в зале. Поэтому у депутатов к нему на самом деле есть еще шанс не допустить ошибки. Нажмем на них здесь "

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПзЖ и "Батькивщина" не поддержали "антиКоломойский" закон о банках, - результаты голосования