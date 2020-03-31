 "Батькивщина" и ОПЗЖ объединились ради Коломойского, - ЦПК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ЦПК.
В сообщении отмечается: "Давайте составим список, который объединяет "Батькивщину" Тимошенко и пророссийскую ОПЗЖ Медведчука? Начнем с того, что вчера они слились в едином порыве в пользу Коломойского - обе фракции не голосовали за "банковский закон" №2571-д, который делает невозможным возвращение Привата олигарху - банка, для спасения которого мы, налогоплательщики, отдали 155 млрд грн.
"5-10 лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем у россиян 100 миллиардов долларов. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги". Это недавняя цитата Игоря Коломойского. Неудивительно, что она созвучна намерениям ексрегионалив. Но, похоже, и во фракции Тимошенко не против такого сценария.
По ссылке вы можете наказать всех, кто не проголосует за этот законопроект во втором чтении
На собранные деньги мы расскажем избирателям в Facebook, чьи интересы на самом деле обслуживают их избранники. И это точно не понравится ни сторонникам Тимошенко, ни ОПЗЖ.
Пока это наказание авансом - без фамилий. Фамилиями оно пополнится уже после окончательного голосования в зале. Поэтому у депутатов к нему на самом деле есть еще шанс не допустить ошибки. Нажмем на них здесь "
народ видит, на чьи бабки юля 20 лет выборы проводит
По всем раскладам грабит её Беня, а через таких дуполизов, как ты, втирает всем про каких-то соросят
или что-то в этом роде
ЦПК , в цьому питанні , дуже принципові ..))
зеленский получил бабло в омане и слыгался с порошенко и тварью вакарчуком
Что, без бабла назвать скотов скотами тяжело?
ыыы... ))
зеленский получил бабло в омане и слыгался с порошенко и тварью вакарчуком
развели, как котят
2019 рік вибори Как не допустить переизбрания Пороха: старуха-процентщица + паяц
А у Шабунина тоже мир черно-белый : на западе у Украины всюду друзья и доброжелатели , стоящие в очереди за доброй помощью , а в Украине все папуасы и коррупционеры . Все без разбору . И мол прав Сорос , считающий шо для Украины будет лучше всего , когда землю скупят иностранцы , управлять будут иностранцы и из украинцев лучше всего выходят батраки .
Виталик тупо не понимает (или ему так удобно) , шо его спонсоры гораздо хуже относятся к Украине . куда более по-потребительски , чем тот же Беня и даже Пепа с Ахметовым .
Вот в чём дегенератизм логики Шабунина .
Мол суд в Украине продажный , а депутаты парикмахеры и рестораторы нет . Пусь оне будут выше любого суда и запретят судиться .
Судьи действительно чемпионы по коррупции - только прокуроры могут оспорить перенство по элитному жилью и представительским точиллам .
Но вот вспомним какие сопли восторга изверг Шабунин по поводу "срынка земли" .
Т.е. логика такая - за одним судьёй по делу Бени вся Украина не сможет уследить до нижнего белья за судьёй (но давайте вспомним из какого лайна вытянули Киреева , сколько на него было статей , шобы он согласился - бо гласности и публичность для коррупционера хуже всего) .
А когда делки , менты , реккетиры и рейдеры начнут прессовать 4 миллиона пайщиков , то оказыцо Шабунин тут готов к каждому из десятков тысяч мелких судей приставить по наблюдателю с полномочиями немедленного ареста вора и взяточника ?!
Ну вечный студент , да ещё и двоечник !