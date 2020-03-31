 Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №5, опубликованном на сайте Минздрава.
Рынки смогут работать в случае пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.
Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.
Персонал и покупатели должны быть обеспечны необходимыми сердствами индивидуальной защиты.
Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что продуктовые рынки могут снова открыть, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер.
ты наверно с продаванов,
тебе пофигу
китайцы позакрывали все рынки на 3 месяца, победили вирус, счас открывают и то не все
но тебе ***** нада счас
сдохнешь
скажут спасибо твои родичи
2. Куда людям девать свиней, яйца, молоко и за что им жить ?
3. Я не торговец и не продавец.
УЛЬТРАФИОЛЕТА НА УЛИЦЕ УБИВАЕТ ВИРУС, А РУКИ МЫТЬ НУЖНО.
На улице меньше вероятность заболеть, тупое одноклеточное, которое без оскорблений общаться не умеет
Иди в маркет, там ты с таким же успехом "сдохнешь", твои речи тебе на плечи.
Ох и разруха в головах наших властьимущих.
Сами ночами заседают, а нам 3 метра и 20 квадратных метров. При этом больным коронавирусм можно уже ДАЖЕ выходить и для них расстояние - только полтора метра))
Где логика?
и все ок
занесли рыночники куданада капусту
ну ниче,
передохнут енти укррыночники, китайцы приедут на их место торговать
да они и уже тут
ждут
Рекордные показатели не зафиксированы. Сравнение смертности в Европе за разные периоды.
https://off-guardian.org/2020/03/30/covid19-yet-to-impact-europes-overall-mortality/
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