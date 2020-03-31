 Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №5, опубликованном на сайте Минздрава.

Рынки смогут работать в случае пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.

Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Персонал и покупатели должны быть обеспечны необходимыми сердствами индивидуальной защиты.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что продуктовые рынки могут снова открыть, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения зараженных COVID-19