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 Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м. ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы не смотря на введенный карантин в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №5, опубликованном на сайте Минздрава.

Рынки смогут работать в случае пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.

Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра. 

Персонал и покупатели должны быть обеспечны необходимыми сердствами индивидуальной защиты. 

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что продуктовые рынки могут снова открыть, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения зараженных COVID-19

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185770
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем их закрывали, чтобы люди деньги теряли? Там открытое пространство, олнце и воздух или ради сверх прибыли владельцам супермаркетов?
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и кто будет разводить людей на эти расстояния
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"Что не делает дурак всё он делает не так" Ну хоть дошло до зеленых дебилов, что народ нужно кормить. И средних с.х производителей спасать.
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Зачем их закрывали, чтобы люди деньги теряли? Там открытое пространство, олнце и воздух или ради сверх прибыли владельцам супермаркетов?
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Це питання треба було задавати одразу після їх закриття ... чому всі мовчали ?
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Не молчали. Поэтому и открыли, что не молчали и пытались достучаться до остатков разума. На словах Ляшко разрешил это еще в пятницу на усмотрение местных властей. Но мэры требовали официальные бумажки с печатью.
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на 1 продавца потерявшего бабло 100 чел покупателей заразится
ты наверно с продаванов,
тебе пофигу

китайцы позакрывали все рынки на 3 месяца, победили вирус, счас открывают и то не все

но тебе ***** нада счас
сдохнешь
скажут спасибо твои родичи
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1. В магазинах заразы не меньше, чем на рынке, а гораздо больше.

2. Куда людям девать свиней, яйца, молоко и за что им жить ?

3. Я не торговец и не продавец.
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Сам **** ты наверное из владельцев макетов, там от никто не заразится и продукты на полки больной выкладывать не будет, ЗАКРЫТОЕ НЕПРОВЕТРИВАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО, вирус остаётся в воздухе 3 часа.

УЛЬТРАФИОЛЕТА НА УЛИЦЕ УБИВАЕТ ВИРУС, А РУКИ МЫТЬ НУЖНО.

На улице меньше вероятность заболеть, тупое одноклеточное, которое без оскорблений общаться не умеет

Иди в маркет, там ты с таким же успехом "сдохнешь", твои речи тебе на плечи.
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И я не торгую на рынке, но если выбрать где купить, я пойду на открытый воздух где есть солнце, одену маску и перчатки.
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УЖЕ НАЖРАЛИСЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ СУПЕРМАРКЕТОВ. Не лезет уже
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так ціни на основні продукти за день підскочили вдвічі і більше. Цибуля, яку я так абажаю смаженою кільцями, від 8 до 19 за ніч подорожчала
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а ше закортіло мені зварити лімончелло - так лимони вже по 98 грн за кіло, а коли з'явилась перша мисль про той лікьор, то лимони ше по 32 були на днях
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и кто будет разводить людей на эти расстояния
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Будем самостоятельно отмерять свои шаги. Раз, два. три... Вслух! Громко! Чтобы все слышали, что мы очень ответственно подошли к расстоянию.

Ох и разруха в головах наших властьимущих.
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Закон про землю принят, можно заканчивать эпидемию.
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Рулеткой будут мерить ? Бабушки в восторге . Смешной карантин .
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Да, да. Тюремными штучками попахивает. Приучают нас уже? После принятия рынка земли.
Сами ночами заседают, а нам 3 метра и 20 квадратных метров. При этом больным коронавирусм можно уже ДАЖЕ выходить и для них расстояние - только полтора метра))
Где логика?
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один чихнул на ящик яблок 100 чел съели
и все ок

занесли рыночники куданада капусту

ну ниче,
передохнут енти укррыночники, китайцы приедут на их место торговать

да они и уже тут

ждут
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Дик в супермаркеты так само можуть чхнуть... А якщо змусити маски носити, то ніде не чхнуть
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в супермаркетах закритий і обмежений простір - там вірус розповсюдиться ще швидше !
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От чихания коронавирус не передаётся . Советую мыть руки и овощи перед употреблением . И вообще , не сеять панику , а соблюдать меры защиты , рекомендованные ВОЗ Украины . , -- кацап .
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Від цієї епідемії жоден олігарх не втратить кошти,а то й ще вони зароблять.
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так вся держава їм належить - коли це вони , на чомусь , не змогли заробити ...?
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ЗЮкін ослякович вирішив, що мало українців заразилось - щось іде не так, як написали в методичці. Потрібно все назад відвернути - вперед до масштабного зараження на фоні морозів.
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Как это все организовать на рынке.. когда это не просто сделать в магазине.. Какое то несуразное "разрешение". Тут или так или иначе.. А то ни то ни се...
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Проняло таки , - видать побоялись голодных бунтов в стране . ))
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А это вот што - "при зарегистрированном производителе пищевой продукции"? Какието бабульки спецыальные?
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в самой нищей стране европы и африки это слишком большое посещение для продуктового рынка Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 8041
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Теперь можно всё . Закон о земле проголосовали . Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 4209
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на рынке лотки стоят в притирку . интересно . кто и как их будет раздвигать на растояние 3 метра друг от друга ?
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Локтями , коленями , иногда рогами .
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Дегенерати.. Я курва не знаю як їх назвати. Як відстань контролювати?? Поліція з рулеткою буде міряти?? Ви там що *****??? Міністр охорони здоров'я, знається ідіот.
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Хороший министр, сам то где? В Папуа - Новая Гвинее?
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В Папуа Новой Гвинее сейчас спокойно, 1 зараженный )
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еПать ДЕБИЛЫ ,кто же это сможет проконтролировать на наших рынках...боюсь у нас кроме короновируса появился вирус ИДИОТИЗМА который вплотную взялся за правящую верхушку . Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 314
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Почему появится ? Год уже присутствует .
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Ну это понятно, просто некоторые владельцы торговых сетей окуели в край с ценами, поэтому надо конкуренцию создавать.
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Ну, вже допалися до цього карантину мов дурний до мила... Пізно, зелений карлик-лепрекон вже заподіяв лихо
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шо ж ви робите?!?!?! Потерпіть ше тиждень хоча п, сволачі!!!
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Закон о земле уже принят, пошли теперь послабления карантина.
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О смертности в Европе сегодня и раньше.

Рекордные показатели не зафиксированы. Сравнение смертности в Европе за разные периоды.

https://off-guardian.org/2020/03/30/covid19-yet-to-impact-europes-overall-mortality/
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и это проезд по спец пропускам...типа )))) (Днепр)
Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 9185

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 6103

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 7875

....
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Ни один супермаркет не был закрыт. "Эпицентр" тоже работал. Угадайте, почему?
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из них кто то хоть раз в жизни был на рынке ? хотя у нас ведь со вчерашнего дня новый министр-хозяйственник в МОЗе начал "работать" ...
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да...это поможет немного збить цены в супермаркете...хотя влядли тех барыг этим удивишь... толко непонял вот как вот это написанное можно совместить по количеству и метражу ..)) *Рынки смогут работать в случае пребывания( не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынк, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения (соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.) Источник: https://censor.net.ua/n3185770
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