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 Из-за коронавируса "Укрзализныця" получит до 10 млрд грн. убытков за первую половину 2020 года

Из-за пандемии коронавируса АО "Укрзализныця" только за первую половину 2020 года может получит от 6 до 10 миллиардов гривен убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы "УЗ".

Такие расчеты привел временный глава компании Желько Марчек. По его словам, убытки "Укрзализныци" - это недополученные доходы от пассажирских перевозок и расходы на возврат денег за билеты.

"Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность Общества", - сообщил Марчек.

Размер недополученных доходов за март 2020 года в Укрзализныци оценивают в 1,2-1,4 миллиарда гривен ($430-500 тыс.). За первую половину 2020 года убытки компании вырастут еще больше.

"По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2020 года, чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн ($22-36 млн). Таких результатов мы не имели с 2015 года", - добавил временный глава компании.

Он напомнил, что "УЗ" трудоустраивает около 250 тыс. людей, которым продолжают осуществлять выплаты за счет сокращения расходов на закупку материально-технических ресурсов. Также от всех премий и надбавок отказалось правление "УЗ" и наблюдательный совет компании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185766
 
 
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Хрень! Убытки пассажирских перевозок скрыты в себестоимости закупок по завышенной цене
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Тююююю! УЗ же волала, что пассажироперевозки ей убыточны, кроме Интерсити+? Так должно же быть наоборот? Экономия средств? Разве нет? Ведь именно по этой причине УЗ постоянно задирала цены на билеты?
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дивно читати про збільшення збитків - якщо карантин зупинив пасажирські перевезення які як ми чули ДУЖЕ збиткові то навпаки фінансові показники УЗ повинні якщо не покращитись то як мінімум не погіршитись. То чому це раптом фінансовий стан УЗ погіршується - нелогічно. Нехай би фахівці зробили більш детальний аналіз такого феномену.
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Что-то брешет Укрзализниця! Грузоперевозки в прежнем объеме а пасажирские они говорили что убыточные! Нет убыточных перевозок нет убытков!
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а говорили, что пассажирские перевозки убыточны.....оказывается без них 10 млрд убыли...
щаз по этот коронавирус железная дорога постарается списать все долги и убытки... и не она одна
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Зарплату убытками выдать и будет профит! Делов!
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чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн ($22-36 млн). Источник: https://censor.net.ua/n3185766 Po ykomu
kursu porakhovano? 1$ - 280UAH? Debily shitayte. 1,2-1,4 миллиарда гривен ($430-500 тыс.) Источник: https://censor.net.ua/n3185766 A tut 1$ -2800UAH.
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