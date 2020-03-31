 Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения (обновлено)

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 29 марта 2020 г. № 241, которой внесены изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211, передает Цензор.НЕТ
Правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей.
"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.
Также данными изменениями вводится обязательная 14-дневная обсервация для прибывающих из-за границы украинцев. Местным властям предписывается подготовить места для прохождения обсервации, а также обеспечить транспортировку к месту обсервации прибывших из-за границы.
Кроме того, Кабмин поручил Министерству цифровой трансформации до 5 апреля разработать и внедрить электронный сервис для мониторинга соблюдения режима самоизоляции или обсервации.
Кто-то неплохо сделал взрывной спрос, сметая всё подряд, а теперь ищет виноватых что кто-то н этом заработал.
а що до ажіотажного попиту - це так ....люди самі , до цього , деякою мірою і спричинили ..
схоже - карантин поступово сходить нанівець...?
- або просто скажуть , що не такий він вже і не безпечний ...
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/
Землю теперь ихнюю зря занимаете.
"Думаю, нам как минимум два месяца придется находиться в карантинном состоянии, - Аваков"
ВООБЩЕ ОФУЕЛИ 😡😡😡
Рекордные показатели не зафиксированы. Сравнение смертности в Европе за разные периоды.
https://off-guardian.org/2020/03/30/covid19-yet-to-impact-europes-overall-mortality/
Не берет нас вирус так быстро как хилых европейцев. Надо ему помоч. А то бабла не дадут. А оч хочецца