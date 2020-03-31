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 Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения (обновлено)

Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 29 марта 2020 г. № 241, которой внесены изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211, передает Цензор.НЕТ

Правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей.

"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.

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Также данными изменениями вводится обязательная 14-дневная обсервация для прибывающих из-за границы украинцев. Местным властям предписывается подготовить места для прохождения обсервации, а также обеспечить транспортировку к месту обсервации прибывших из-за границы.

Кроме того, Кабмин поручил Министерству цифровой трансформации до 5 апреля разработать и внедрить электронный сервис для мониторинга соблюдения режима самоизоляции или обсервации.

Источник: https://censor.net.ua/n3185763
 
 
 Топ комментарии
 
То есть как? А смысл тогда карантина?
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смысл чтобы уничтожить весь мелкий бизнес
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со слабой вероятностью, что они заражены, изолированы в обсерации, точно заражённые могут гулять, если очень хочется. Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения - Цензор.НЕТ 1663 и как не назвать такую власть дебильной! Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения - Цензор.НЕТ 5354
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Та видали мы необходимость их разрешения в Борисполе....
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смысл чтобы уничтожить весь мелкий бизнес
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примораживанием деловой активности. закрытием базарчиков.
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Після запровадження карантину закрили ринки , кіоски , дрібні магазини , ларьки - і в супермаркетах одразу ціни на продукти поповзли до гори ... хтось не погано , на цьому , заробив ...
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Из всего перечисленного закрыли только рынки.
Кто-то неплохо сделал взрывной спрос, сметая всё подряд, а теперь ищет виноватых что кто-то н этом заработал.
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почитайте про карантинні обмеження !
а що до ажіотажного попиту - це так ....люди самі , до цього , деякою мірою і спричинили ..
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а ринки ВЖЕ відкривають ... Минздрав разрешил работу рынков на карантине
схоже - карантин поступово сходить нанівець...?
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Рынки безопаснее чем магазины, там открытое пространство солнце и ветер.
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Так все что хотели сделать уже сделали, а скоро нам объявят, что короновирус побежден)))
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запросто !
- або просто скажуть , що не такий він вже і не безпечний ...
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Протянуть рынок земли, а теперь уничтожение всех слабых кто владеет землёй, распространив инфекцию.
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Видели как Порох и Зе лично сыпали вирусы в еду тем у кого есть земля.
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Аптека - карантин - лікарня - цвинтар (кінцева зупинка)
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Конечно, организовать доставку слабо, проще пустить все на самотек.
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...але тільки Державного управління справами (ДУС) при Президенті
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Смешной карантин . Всё как обычно - грабли .
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со слабой вероятностью, что они заражены, изолированы в обсерации, точно заражённые могут гулять, если очень хочется. Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения - Цензор.НЕТ 1663 и как не назвать такую власть дебильной! Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения - Цензор.НЕТ 5354
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Раз можна в магазин, то й на шашлики теж можна.
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Куратор Бубочки остался недоволен результатом "бакзасева" Украины коронавирусными туристами. Скоро обяжут всех целовать их при встрече.
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В Румынии,врачи отправили больного коронавирусом домой,на медикаментозное лечение. Через два дня он опять вызвал скорую,его забрали в другой город,а полиция открыла в отношении врачей УГОЛОВНОЕ дело,за противодействие борьбе с эпидемией!
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Не думал конечно что так бывает, но что ещё и так! бывает вообще мыслей небыло!!!😲
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Слава Богу, что разрешили, выйду хоть воздухом подышать на окраине города.
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Ученые со всего мира задаются вопросами о "коронавирусе": а есть ли эпидемия?
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/
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А до этого они были под круглосуточным присмотром?
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Так шо,вже хати не треба палить?..Скажіть то Віталику,а то він зранку по тюрмах їх садити збирався,суддя Дред прямо.
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Украина не выполняет план по заболевшим и умершим... хАлявное бабло раздадут странам из расчета статистики... срочно поднимать статистику!!!
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Уже замечено что коронавирус гуляет по Украине как обычный грипп,а всё из за того что украинцы не прокакали свою иммунную систему антибиотиками,ну были окорочка Буша на тетрациклине,ну ещё там лёгкие антибиотики... ну кто побаловался сильными антибиотиками.то тем нужно остерегаться лишних котактов.
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Об этом писали учёные ЕС,а вы наверное Антибиотик? Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови - Цензор.НЕТ 9066
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Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет..
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Европейские врачи лечат антибиотиками практически все болезни, даже простую ОРВИ. Эти лекарства разрушают микрофлору кишечника и, соответственно, иммуномодулирующие клетки, 70% которых там находится..
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Здоровых 37 млн в карантин, зато разносчиков инфекции на свободу, обеспечим комфорт 75 тыс заробитчан в ущерб всех нас
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СООБЩИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОГДА УЖЕ МОЖНО БУДЕТ ВЫЙТИ И КУПИТЬ СЕБЕ ВЕСЕННИЕ ТУФЛИ И ПЛАТЬЕ! Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения - Цензор.НЕТ 3760 и еще очень хочется купить свой любимый журнал "Ярмарку кроссвордов". Газетку местную почитать, книжку новую в книжном загазине... Ну сколько уже можно сидеть в зимней одежде перед компом? Весна скоро закончится, она такая... раз и нету... Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения - Цензор.НЕТ 1946
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Зашибись. А педофилам разрешить замещать воспитателей в детских садах
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Я так понял власти очень переживают что епидемия в Украине как то плохо распространяется. Так и МВФ кредит может не дать на борьбу с пандемией. Особенно интересно что в коментариях появились боты которые предлагают всем переболеть коронавирусом якобы для общего иммунитета страны Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови - Цензор.НЕТ 7062
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у Зеленского по плану(Тетчер) 22 млна больных и под миллион умерших минимум.
Землю теперь ихнюю зря занимаете.
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А зачем? Решили что после распущенных под честное слово по домам граждан из заграницы и так хуже не будет?
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Кабмін, офіційно, дозволив розповсюджувати коронавірус. Тепер зрозуміло.
"Думаю, нам как минимум два месяца придется находиться в карантинном состоянии, - Аваков"
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Заражённым можно ходить в магазин и при этом пишут ЧТО МАСКИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ
ВООБЩЕ ОФУЕЛИ 😡😡😡
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ВИДИМО власти понравилось протягивать свои законы без народа
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О смертности в Европе сегодня и раньше.

Рекордные показатели не зафиксированы. Сравнение смертности в Европе за разные периоды.

https://off-guardian.org/2020/03/30/covid19-yet-to-impact-europes-overall-mortality/
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Продаваемая земля должна быть без народа.
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Напоминает, ну вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно.
Не берет нас вирус так быстро как хилых европейцев. Надо ему помоч. А то бабла не дадут. А оч хочецца
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