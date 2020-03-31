 Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения (обновлено)

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 29 марта 2020 г. № 241, которой внесены изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211, передает Цензор.НЕТ

Правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей.

"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.

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Также данными изменениями вводится обязательная 14-дневная обсервация для прибывающих из-за границы украинцев. Местным властям предписывается подготовить места для прохождения обсервации, а также обеспечить транспортировку к месту обсервации прибывших из-за границы.

Кроме того, Кабмин поручил Министерству цифровой трансформации до 5 апреля разработать и внедрить электронный сервис для мониторинга соблюдения режима самоизоляции или обсервации.