EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1154  59
Материалы по теме:
Все про:Германия (3562) ОБСЕ (3957) Россия (75256) Франция (2208) Донбасс (21034) минские соглашения (2811) Ермак Андрей (196)

 Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос создания Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе будет рассматриваться только после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что наша позиция является неизменной (я всегда ее повторяю, но, к сожалению, есть некоторые силы, некоторые люди, которые почему-то приписывают нам то, чего не существует): мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами. И не будем их вести. Но в Минских договоренностях прописано, и там есть подписи представителей "ЛНР" и "ДНР", там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий. Все, больше 5 лет, за которые проходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют только представители "ЛНР" и "ДНР" - они не являются представителями ТКГ и никогда ими не станут", - заявил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта

"Наша позиция является очень принципиальной: мы готовы сегодня говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев и наших бойцов. И эта позиция никогда не менялась", – заявил руководитель Офиса президента.

"Мы хотели прекратить монополию на представительство ОРДЛО представителей "ДНР" и "ЛНР", и эта платформа, которой мы нашли рабочее название - Кординационный совет, является реализацией этой идеи", - заявил глава Офиса президента Украины.

По его словам, в этой платформе не должно быть участников, назначенных государством. Вместо этого ожидается, что это будут представители общественных организаций, церковные деятели.

"Украинская сторона хотела и продолжает настаивать, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом. Консультации продолжаются, после консультаций с обществом и парламентом будет принято окончательное решение", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба

"Да, действительно, Координационный совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются", - сказал он.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/n3185758
 
 
 Топ комментарии
 
То есть зебилы собираются признавать лднр. Теперь на официальном уровне президент Украинцы будет встречаться с президентом Донецкой народной республики
 показать весь комментарий
 
І знову демагогія, бо раніше терористів не включали в жодну структуру. Член Консультативної ради є офіційною посадою для терористів.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То есть зебилы собираются признавать лднр. Теперь на официальном уровне президент Украинцы будет встречаться с президентом Донецкой народной республики
 показать весь комментарий
 
 
Ты не правильно интерпретируешь неминуемое. Зебилы пока что признают лишь один факт - во всьом виноват Порошенко.Точька.
 показать весь комментарий
 
 
Да,это его потолок. Не с Трампом же ему встречатьсч.
 показать весь комментарий
 
 
Для европейского будущего Украины нужно учитывать мнение стран ЕС.
 показать весь комментарий
 
а до начала эры глубокой нищеты бывали такие мажордомистые главы АП?
 показать весь комментарий
 
 
Да. Мертвеччук; падло полесское - Литвин; и печальноизвестный Балога (которого окончательно @банувшийся на черепках и вулыках ющ дэ -факто вместо себя оставил страной руководить). Клюева можно ещё вспомнить ялынковича
 показать весь комментарий
 
 
І знову демагогія, бо раніше терористів не включали в жодну структуру. Член Консультативної ради є офіційною посадою для терористів.
 показать весь комментарий
 
 
и что интересненько - ни слова о россии как об агрессоре. т.е раша - теперь наблюдатель и миротворец как Германия и Франция? что это за дешевые отмазки?!
 показать весь комментарий
 
 
Так говорили об вороватых( под президентские выборы) представителях оборонпрома при президентстве Порошенко...кто извне умело руководит действиями разобщённой биомассой в Украине
 показать весь комментарий
 
Коломойский:

"ВОЗМОЖНО, СЕМЬЮ ГЛАДКОВСКИХ НАДО НЕ ШЕЛЬМОВАТЬ, А НАГРАЖДАТЬ?"
- Будет ли новое правительство готово вести экономическую войну с Россией, которая де-факто идет уже сейчас?
- Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали. Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?
- Ого, интересный поворот, такого адвоката у Гладковского еще не было.
- Потому что это Петр Алексеевич в этом виноват, в том что все нелегально и незаконно завозилось, потому что есть детали старой военной техники, которые нам нужны в небольшом количестве, и которые для этой техники выпускают только в России. И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России.
- Гладковские работали в нелегальном поле, в том числе и в самой Украине, это очевидное нарушение закона.
- Эта ситуация - это тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения. Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет?
Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои.
https://censor.net.ua/r3144950
 показать весь комментарий
 
ще те питання: а скільки мультиків з отими месенджерами придумав Бігус? Він втікає від розгляду в суді цивільного позову Гладковських до себе
 показать весь комментарий
 
И ещё... Германия и Франция: Оккупанты ОРДЛО используют коронавирус как прикрытие, а в Крыму и на о.Тузла ,Московия объявила эпидемию Холеры,изобретательность кремлёвских зашкаливает
 показать весь комментарий
 
 
Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT

Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
 показать весь комментарий
 
Єто если ковид-19, дай Боже йому здоровля, не перекосит на територии ордило всю ту патороч которая там сидит Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак - Цензор.НЕТ 3979 Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак - Цензор.НЕТ 8407
 показать весь комментарий
 
 
поэтому надо очень внимательно следить за руками сивошок и ему подолбаных...чтоб не начали изображать из себя матьих Терез и не поперли тудой гумконвоем вредные для коронавируса вещи... а оттудой чумных аниженашилюди...
 показать весь комментарий
 
 
Це той голова ОП, чий брат торгує посадами і чий підпис був на документі, підписаний разом з представниками країни-агресора та терористами?!
Цікаво, який відсоток зе-лохів йому довіряє?!
 показать весь комментарий
 
 
Армака расстрелять .
А лучше - на кол .
Предатель Украины .
 показать весь комментарий
 
 
Есть альтернативная идея- расстрел Ермака. Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак - Цензор.НЕТ 9071
 показать весь комментарий
 
 
А ідея відставки Єрмака і притягнення його до відповідальності буде вирішуватися пі,сля консультацій з різними прошарками українських громадян.
 показать весь комментарий
 
 
дЕрьмак, пнх. твои консультативные советы Украине не нужны. вали уже на родину.
 показать весь комментарий
 
 
ырмак (турк.)- 20 (двадцать)
хорошая руцкая фамилия,как сказало ***** Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак - Цензор.НЕТ 4262
 показать весь комментарий
 
 
Да фамилия Кутузов, состоит из монголо татарского корня.
 показать весь комментарий
 
 
В Туркменистане запретили коронавирус. В стране арестовывают за ношение масок и разговоры об инфекции
 показать весь комментарий
 
 
Это мудро .
Вначале намечалась эпидемия , потом аресты .
А потом решили совместить ...
 показать весь комментарий
 
 
викиньте це лайно за лінію розмежування.... на історічєскую родіну бімбас
 показать весь комментарий
 
 
Слышь Ермак ,ты шо ДУРАК ??? Единственный с кем ты должен консультироваться это с людьми которые прошли фронт и защитили Украину - БОЛЬШЕ НИ С КЕМ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Наглое враньё - те рады были нас сдыхаться, наконец и сказали, что это наши с путлером проблемы. Не держите людей за идиотов! Их участие в нормандском составе уже чисто формальное
 показать весь комментарий
 
 
И все благодаря тупому и необразованному зэблпзню с командой профессиональных фсбшных жополизов-решальщиков
 показать весь комментарий
 
 
Они просто изощрённо глумятся над терпилами украинцами.
 показать весь комментарий
 
 
він що, смерті хоче нашим людям, які не "вступили в лднри" і будуть вести дружні переговори з жидобандерівцями ?

якщо тих переговорників відразу не відправлять на відомий підвал, то
значить то підставні переговірники ..

а тоді для чого нам переговори з динири ?

так може краще відставка і відрубати руку ?
 показать весь комментарий
 
 
Бесполезно все возмущения ...Нацгвардия вся мечтает стать росгвардией...Народ разгонят в любом случае...
 показать весь комментарий
 
 
Ая-яй, нехорошие люди что-то приписывают! То что в документе стоят подписи людей, имеющих российское гражданство и вписаны их "должности" которые они занимают в "республиках" - это уже хороший повод открутить этой гниде бошку.
 показать весь комментарий
 
 
***** на нормандии похвалило ермака...!!! Финиш ! Больше не о чем говорить. В отставку !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ще трохи поварнякай там з ОПи, карантин не вічний. В новенькому Мерсі і похоронимо тебе.
 показать весь комментарий
 
 
А с украинцами консультироваться не обязательно? Нам прокацапленные жабоеды и немчура которая бесится за сорванный Украиной СП-2 будут указывать что бы мы с террористами воссоеденились?
 показать весь комментарий
 
 
Ерамака в отставку. Предателям и коллаборантам не место в украинском правительстве
 показать весь комментарий
 
 
Эрмек вслед за сивохой давай досвидос
 показать весь комментарий
 
 
Барига-канцелярист займається зовнішньою політикою і збирається змінювати конституційний лад країни.
А на..я нам Зєлєнскій і міністр МЗС ?
 показать весь комментарий
 
Зеленскому и министру МИД власти не хватает. Вся власть у Ермака и Портнова.
 показать весь комментарий
 
"там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий" да есть такое, НО предыдущая власть говорила, да мы хотим договариваться , но только с ЗАКОННОИЗБРАННЫМИ представителями, а не марионетками, а для этого должны быть проведены выборы в соответствии с законодательством и выборы должны быть признаны, условием проведения выборов есть безопасность для достижения безопасности войска должны быть выведены, контроль над границей у государства Украина все точка. То, что озвучивает бывший советник, а теперь глава Офыса ПреЗЕдента говорит лишь только об одном из двух - или диплом по международному праву"купленый" т.е.на лекции может и ходил, а сесси в тяжелые 90-е сами знаете что и как, или агент страны-агрессора
 показать весь комментарий
 
А при чем тут Гурмания и франция? Они будут за нашу землю воевать? Бред какой-то.
 показать весь комментарий
 
Какое чудное рвение у Ермака выполнять Минские соглашения в интерпретации Путина.
А, может, пусть Путин вначале выполнит п.1 этих соглашений - прекращение огня? Почему-то Ермак этим нисколько не озабочен, более того, складывается такое впечатление, что он сам просит у Козака, чтобы россияне больше стреляли по украинским войскам, а от украинских войск требует стрелять как можно меньше.
 показать весь комментарий
 
 
"Більше 5 років у Мінську присутні тільки представники "ДНР" і "ЛНР" і всі про це знають. Вони не є учасникими ТКГ. Ми готові говорити з нашими громадянами в Консультативній раді, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які не є учасниками війни на Донбасі і на яких немає крові".
Так будете говорити з тими, як, як мінімум волали "путенвведівайска". В документі, який ти підписав, ясно записано, що свою частину складу КРади визначають ордловці, а по факту - касапи.
 показать весь комментарий
 
А навіщо в цьому процесі взагалі Єрмак,чого він туди поперся.Згідно яких своїх посадових обов'язків?
 показать весь комментарий
 
бомаги там не вистачало, повіз; пару аркушів випадково виявились інструкцією ФСБ...
 показать весь комментарий
 
Для этого существа, иного подходящего слова не нахожу, только подсрачник - реальный выход из "зашквара". И, белый аист, лети! Твой российский дружбан расскажет, как это летать с птицами в чистом небе!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх