 Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу напомнить, что наша позиция является неизменной (я всегда ее повторяю, но, к сожалению, есть некоторые силы, некоторые люди, которые почему-то приписывают нам то, чего не существует): мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами. И не будем их вести. Но в Минских договоренностях прописано, и там есть подписи представителей "ЛНР" и "ДНР", там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий. Все, больше 5 лет, за которые проходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют только представители "ЛНР" и "ДНР" - они не являются представителями ТКГ и никогда ими не станут", - заявил Ермак.
"Наша позиция является очень принципиальной: мы готовы сегодня говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев и наших бойцов. И эта позиция никогда не менялась", – заявил руководитель Офиса президента.
"Мы хотели прекратить монополию на представительство ОРДЛО представителей "ДНР" и "ЛНР", и эта платформа, которой мы нашли рабочее название - Кординационный совет, является реализацией этой идеи", - заявил глава Офиса президента Украины.
По его словам, в этой платформе не должно быть участников, назначенных государством. Вместо этого ожидается, что это будут представители общественных организаций, церковные деятели.
"Украинская сторона хотела и продолжает настаивать, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом. Консультации продолжаются, после консультаций с обществом и парламентом будет принято окончательное решение", - отметил он.
"Да, действительно, Координационный совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются", - сказал он.
Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.
"ВОЗМОЖНО, СЕМЬЮ ГЛАДКОВСКИХ НАДО НЕ ШЕЛЬМОВАТЬ, А НАГРАЖДАТЬ?"
- Будет ли новое правительство готово вести экономическую войну с Россией, которая де-факто идет уже сейчас?
- Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали. Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?
- Ого, интересный поворот, такого адвоката у Гладковского еще не было.
- Потому что это Петр Алексеевич в этом виноват, в том что все нелегально и незаконно завозилось, потому что есть детали старой военной техники, которые нам нужны в небольшом количестве, и которые для этой техники выпускают только в России. И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России.
- Гладковские работали в нелегальном поле, в том числе и в самой Украине, это очевидное нарушение закона.
- Эта ситуация - это тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения. Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет?
Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои.
https://censor.net.ua/r3144950
Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
Цікаво, який відсоток зе-лохів йому довіряє?!
А лучше - на кол .
Предатель Украины .
хорошая руцкая фамилия,как сказало *****
Вначале намечалась эпидемия , потом аресты .
А потом решили совместить ...
що робити - нищити.
якщо тих переговорників відразу не відправлять на відомий підвал, то
значить то підставні переговірники ..
а тоді для чого нам переговори з динири ?
так може краще відставка і відрубати руку ?
А на..я нам Зєлєнскій і міністр МЗС ?
А, может, пусть Путин вначале выполнит п.1 этих соглашений - прекращение огня? Почему-то Ермак этим нисколько не озабочен, более того, складывается такое впечатление, что он сам просит у Козака, чтобы россияне больше стреляли по украинским войскам, а от украинских войск требует стрелять как можно меньше.
Так будете говорити з тими, як, як мінімум волали "путенвведівайска". В документі, який ти підписав, ясно записано, що свою частину складу КРади визначають ордловці, а по факту - касапи.