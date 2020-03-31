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 Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса

Винницкие медики разработали собственный протокол лечения заболеваний, вызванных инфекцией коронавируса. Документ утвердило Министерство здравоохранения.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Винницкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По словам врача-инфекциониста Ларисы Мороз, поскольку в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, каждая страна разрабатывает свой.

"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте", - отметила она.

По ее словам, протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета и он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения.

Отмечается, что это медикаментозное лечение, которое будут применять еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

Мороз сообщила, что для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома коронавируса входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185757
 
   
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"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте"Источник: https://censor.net.ua/n3185757
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МОЛНИЯ: у главврача «Коммунарки», общавшегося с путиным, диагностировали коронавирус
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Гройсмана в Виннице после отставки ещё никто не видел. Там говорят что со здоровьем совсем плохо.
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ето тебе зеленский расказал или шарий?
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шарий тебе рассказывает , а я дядю Борю знаю .
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ну да у вас зеленодрочеров наркомания и алкоголизм
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Стас, взагалі то Сергій Моргунов це стовідсоткова людина Гройсмана, до речі мій однокурсник по чернівецькому істфаку.
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Я прекрасно знаю Моргунова младшего, когда то наши отцы дружили , когда его папа был в советские времена директором общепита. И то что он ставленник Гройсмана ни для кого у нас в Виннице не секрет, как и то сколько тянется их дружба. Просто Гройсмана действительно никто не видел в городе и он сам нигде ещё не показывался, а дядя Боря это Борис Моисеевич, папа Гройсмана.
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Батька його бачив лише один раз, ще у 80-і, правда думав що він директор якоїсь там мережі ресторанів та кафе, не пам'ятаю як за СРСР то називалось, але те що Моргуша ухитрився служити в Вінниці, пам'ятаю.
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Я тебе скажу что нормальный мужик был, младшему по качествам это не перешло . Всё у младшего в жизни прокатило только благодаря его отцу. Он когда выезжал с проверкой по всяким на то время злачным местам , директоров этих самых мест колотило как сейчас колотит от коронавируса . А младший служил в Виннице только из за недуга …. картавил он )))
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Я в курсі, 5 років разом провчились, картавив да, правда служив в спортроті ВВ біля ринку. Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 700 Хоча не можу нічого поганого сказати про нього за часів студенства. він трошки мямля був.
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таким и остался … Сейчас в горисполкоме всё решает его свита, он это одобряет сам понимаешь с кем , а дальше, если одобрили, всё преподносит как своё "новшество" ...
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расказывал мне один зуб врач с виницы, за дядю богю ,такой взяточник был шо мама не горюй !!!
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А Зейоббік казав що це він протокол лікування створив: "Просто потрібно менше кашляти і пчихати" Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 8623
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а протоколы, которые разработали в европе плохие? наверное это протокол по качеству совместим с медреформой- как можно хуже для народа
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"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте"Источник: https://censor.net.ua/n3185757
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Шо-то этот протокол еще страшней, чем вирус.
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Перехворійте легко, тоді уникнете цього протоколу.
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Сподіваюсь, шо вже, в лютому шось таке було, як зараз пишуть.
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Блін, а я вже років 20 ні грипу ні хоч ангіни нещасної.
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От не знаю - то є добре, чи погано, може, вже до того нахворілися.
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на рАсии тоже уже нашли лекарство от короновируса !
₽869 за витаминный набор из 1 имбиря, 1 лимона и 1 чеснока.Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 6509
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скоро пуйло этим лечить будут!))....Врач Денис Проценко, который фотографировался с Путиным, заболел коронавирусом. Фото, видео
Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 8208
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Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT

Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
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это шо 10 евро выходит от скрепные так скрепные ,,,у нас лимончик 0,39 цента такой набор от силы 1,50 евро ,наберет и то я не уверен !
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ага особенно могилев подольский, бэст оф бэст !!!
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Я за Вінницю кажу , Могилев тут ні до чого , а взагалі вінницький медінститут ( професура) ще за часи совка був один з найркращх мед.інств у совку
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Винницкие..успокойтесь!..Грося вже не премьер!!!))))
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Ну как разработали? Заробитчане, которые работают санитарками в Польше, Италии, Испании и Германии подсказали....
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Ты вообще, дальше заголовков читаешь?
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МОЛНИЯ: у главврача «Коммунарки», общавшегося с путиным, диагностировали коронавирус
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"...поскольку в состав генома коронавируса входит часть генома вируса иммунодефицита человека. Источник: https://censor.net.ua/n3185757
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Це ще раз підтверджує, що цей вірус був штучно розроблений.
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Это другой, про него тоже писали писатели всякие. Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 3860
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Это ложь, уже полностью опровергнутая. Никаких частей генома ВИЧ в геноме коронавируса нет. На первых пациентах, действительно тестировали лопинавир/ритонавир (это то, что от ВИЧ). Проверили - не работает. Наши решили его по второму кругу проверять? Противомалярийные препараты использовали во Франции и Италии. Как по Вашему, успешно? Просто у нас решили провести эксперимент на людях и попутно дать возможность нашим фармкомпаниям подзаработать.
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И медикаменты стоимостью в 850 USD за 30 таблеток?
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Vιtαuskαs на карантине

@_Vitauskas_A_
·11 чЛитва продолжает "загнивать" и запускает собственное производство многоразовой защитной маски N100. Путь от идеи до госконтракта на 1 млн. единиц занял всего 4 дня. Стоимость маски 1.5 евро за штуку, производственная мощность 10 тыс. штук в день
Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 8924
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