 Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Винницкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.
По словам врача-инфекциониста Ларисы Мороз, поскольку в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, каждая страна разрабатывает свой.
"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте", - отметила она.
По ее словам, протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета и он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения.
Отмечается, что это медикаментозное лечение, которое будут применять еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.
Мороз сообщила, что для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома коронавируса входит часть генома вируса иммунодефицита человека.
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Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
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Це ще раз підтверджує, що цей вірус був штучно розроблений.
Vιtαuskαs на карантине
@_Vitauskas_A_
·11 чЛитва продолжает "загнивать" и запускает собственное производство многоразовой защитной маски N100. Путь от идеи до госконтракта на 1 млн. единиц занял всего 4 дня. Стоимость маски 1.5 евро за штуку, производственная мощность 10 тыс. штук в день