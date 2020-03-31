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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2592) СМИ (3337) вопрос (7) Ермак Андрей (196)

 Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся?

Комментарий, получивший наибольшее число реакций под постом Офиса Президента в Facebook, остался без ответа.

На это указала журналистка Кристина Бердинских, которая и задала вопрос, пишет Цензор.НЕТ.

Ее для издания НВ интересовало, готов ли пойти в отставку глава Офиса Президента, если подтвердятся факты, что его брат вел переговоры о должностях и назначениях от имени чиновника.

В своем посте Бердинских также отметила, что Ермак не рассказал о реакции президента на скандал с участием брата главы ОП.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак. ВИДЕО

Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся? 01

Отметим: в анонсе брифинга на странице Офиса Президента говорилось, что представители СМИ могут в комментариях задавать вопросы. Пост набрал более 700 комментариев.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185755
 
   
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значит о брате правда, думает отвертеться, козлогнида
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зе свннорило ( такий собі барига зеленського ) Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся? - Цензор.НЕТ 4690
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Ермак: "В семье не без урода! Я что виноват, что мой брат мудак???" Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся? - Цензор.НЕТ 7039
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еше чего он даже удила не закусил МЕРС за 3 ляма 300 тысяч гривней... был прикормкой....
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Так и отвертится. Зеля воров покрывает. Зеля не любит атошников и волонтеров. А русню зеля любит-облизывает.
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Насправді Єрмак на запитання не міг відповісти тому, що це вирішує його куратор із ФСБ, а не він і навіть не Зєлєнскій.
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С козлогнидой я соглашусь, но это надо раньше доказать, имбицил.
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давняя тактика - использовалась потрохом, теперь зелеными - если о проблеме не говорить, авось рассосется
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здавалося б, до чого до корупції Єрмака Порошенко?
а он воно шо...
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Ключове слово в висері кацапського троля «потрох».
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о замене, речи, к сожалению, ПОКА еще нет - еще недостаточно, по мнению разумного нарида, обосрались новыелитца
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"Отсутствие ответа уже само по себе является ответом." (С)
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Компромат на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ путина хла и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. Волк он оманскитй.
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Всі відмазки цього кацапи дурні і розраховані на ідіотів. Цього дебіла треба заарештувати негайно за зраду!
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Нормальные люди только увидев эти записи уже застрелились бы , а это чмо еще что то глаголет!
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В отставку идут люди самостоятельные, с собственной позицией. А холуи, слуги и лакеи сидят, пока хозяин терпит. Нашли, что спрашивать.
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Мендель Главкому тричі заявила, що Зе не буде реагувати на кожен пост у ФБ.
Це найтупіший варіант розвитку подій.
Навіть тупіший ніж зробив Єрмак, який на час розслідування мав піти у відставку. Це не просто пост, а відео про безпрецедентну корупцією вбитого Порохом брата Єрмака.
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так как такое вапще может подтвердиться ! если мі ж и продали следователю его должность
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дЄрьмак спускаєцца... спускаєцца дЄрьмак
ну, куда оно завсєгда спускаєцца - как только ге бе ру воду спустіт
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Відсутність відповіді - це і є ВІДПОВІДЬ!!! Він буде триматься до останнього, руками, ногами і зубами... Бо якщо не втримається - йому гаплик... Якщо Беня ще і зможе "пробачить" "Блазню" "просер" з голосуванням по банках, то ФСБ Єрмаку "просеру" з "Париже-Мінським договорняком" не пробачить ніколи...
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Тобто по суті Єрмак визнав, що його брат торгував посадами. Тепер це все лягає на Зе.
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Судя по видео как воскресший покойник бойко ссылается на ослюковича, можно сделать вывод, что зэльцман сам его и уполномочил на подобное
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сам он не уйдет, а ПреЗЕдент его не уволит- ермак знает много (решение деликатных вопросов в т.ч. и Оман)
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Ермаку как зильону козлу - давно хана...
Сами посудите - кроме ордловских террористов с ними никто в мире не хочет даже разговаривать. Все отмахнулись и открестились давно...
Даже божок зильонского - мудень и тот трубку через раз берет..
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Агент ФСБ РФ Єрмак: консультації по створенню Консультативної ради в ТКГ тривають
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Если это подтвердится он не в отставку а в тюрьму должен пойти!
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Уже подтвердилось. Что ещё нужно показать. Какую запись? Где ермаки людей разделывают?
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Не буде ніякої відставки - "гнівні" дописи на форумах в інтернеті нікого не цікавлять !
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Уявіть,що у відповідь на висосаний з пальця сюжет Бігуса Порох відморозився,а Цеголко сказав, що він не буде реагувати на кожен висер Бігуса?
Порох тоді вірно відсторонив Гладковського. Кожен день перебування Єрмака біля Зе робить самого Зе токсичним, як Єрмак. Нам це лише на руку.
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кто спрашивает???
они нас за людей не держат
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В отставку **** дЕрмак ! По морде жирной - поганой видно .что ты Павлик Морозов .
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tZE inform

Ермак, хочешь предсказание в три слова?

Оно не рассосется
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