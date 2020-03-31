 Возможность дефолта расколола монобольшинство и заставила "слуг народа" идти на компромиссы, - Вятрович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Владимир Вятрович.
"Возможность дефолта расколола монобольшинство на тех, кто видел в ней угрозу стране и тех, кто видел возможность для себя", - отметил он.
Вятрович подчеркнул: "Этот раскол вернул в парламент политику - заставил "Слуг народа" идти на компромиссы, объединяться с другими проукраинскими силами".
По его словам, фракции удалось отстоять свою позицию в вопросе введения рынка земли и спасти государственные земли сельскохозяйственного назначения от дерибана и распродажи олигархам. Фракция "Слуга народа" согласилась поддержать поправки, которые создают соответствующие предохранители.
"Они пошли на серьезные уступки в вопросе рынка земли: реформу разбили на этапы до 2024 года; внесли в земельный законопроект поправки, которые не допустят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создания латифундий, а также продавать государственную и коммунальную сельскохозяйственную землю", - подчеркнул Вятрович.
"Угроза дефолта объединила проукраинские силы вокруг поддержки закона, который делает невозможным возвращение ПриватБанка Коломойскому", - также добавил он.
В то же время Вятрович отметил, что вчерашние голосования в парламенте не свидетельствуют о создании нового формата большинства в Верховной Раде.
Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
В 90-х с таким же обьяснением выпускали ваучеры
Источник: https://censor.net.ua/n3185754
за 5 лет мафия Параши растащила кредиты МВФ по оффшорам а теперь "спасает экономику")))))
Засрав своїми бздурами весь Цензор. Кацап не митий.
Зебільчики, агов! Як ви тепер будете "промарковані"? Темно-зелені та світло-зелені?
Himikus@MrHimikus
Як би блюзнірськи це не звучало, як літом 2014 від неминучого п''дєца і цілком ймовірної втрати країни нас "врятував" ціною своєї гибелі МН-17, так і сьогодні від неминучого п''дєца нас "рятує" COVID-19.
Не будь пандемїї, ніяких законів на вимогу МВФ ми б ніколи не діждались