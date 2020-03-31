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 Политика Украины, Экономика
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 Возможность дефолта расколола монобольшинство и заставила "слуг народа" идти на компромиссы, - Вятрович

Государственная позиция "Европейской Солидарности" и профессиональный подход к принятию критически важных законов позволили спасти экономику страны от дефолта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Владимир Вятрович.

"Возможность дефолта расколола монобольшинство на тех, кто видел в ней угрозу стране и тех, кто видел возможность для себя", - отметил он.

Вятрович подчеркнул: "Этот раскол вернул в парламент политику - заставил "Слуг народа" идти на компромиссы, объединяться с другими проукраинскими силами".

По его словам, фракции удалось отстоять свою позицию в вопросе введения рынка земли и спасти государственные земли сельскохозяйственного назначения от дерибана и распродажи олигархам. Фракция "Слуга народа" согласилась поддержать поправки, которые создают соответствующие предохранители.

"Они пошли на серьезные уступки в вопросе рынка земли: реформу разбили на этапы до 2024 года; внесли в земельный законопроект поправки, которые не допустят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создания латифундий, а также продавать государственную и коммунальную сельскохозяйственную землю", - подчеркнул Вятрович.

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"Угроза дефолта объединила проукраинские силы вокруг поддержки закона, который делает невозможным возвращение ПриватБанка Коломойскому", - также добавил он.

В то же время Вятрович отметил, что вчерашние голосования в парламенте не свидетельствуют о создании нового формата большинства в Верховной Раде.

Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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Возможность дефолта расколола монобольшинство и заставила слуг народа идти на компромиссы, - Вятрович 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185754
 
   
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наверное вятровича сегодня не надо, хватает коронавируса, нищеты, корупции
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кажуть, що кацапи починають дристати від одного слова "Вятрович"
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ляшко тоже своим голосованием " бюджетников спасал"...после того как 300 лямов на скорые получил
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"не допустят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создания латифундий"
В 90-х с таким же обьяснением выпускали ваучеры
Источник: https://censor.net.ua/n3185754
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Государственная позиция "Европейской Солидарности" позволили спасти экономику страны от дефолта.)))))))))))

за 5 лет мафия Параши растащила кредиты МВФ по оффшорам а теперь "спасает экономику")))))
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Йти в сраку зі своїми звинуваченнями. Пуйла свого пильнуй.
Засрав своїми бздурами весь Цензор. Кацап не митий.
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Тебе бы подумать немного. И цены б тебе не было.
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Набрали кредитов, а выплаты по кредитам перенесли с 2015-2019 года на 2020-2021 года.
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Тобто в 2015-2019 виплат по кредитам не було, чи ви на підтанцовці?
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Валєрік, за 5 років(2014-2019), борг України суттєво зменшився, а за неповний рік зєльонського клянчимо нових 10 млрд.... які нахєр офшори? перестань орально вживати антисептик
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Цікаво, отой зебільний лохокторат теж поділився на "більшовиків" і "меншовиків"?
Зебільчики, агов! Як ви тепер будете "промарковані"? Темно-зелені та світло-зелені?
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Himikus@MrHimikus





Як би блюзнірськи це не звучало, як літом 2014 від неминучого п''дєца і цілком ймовірної втрати країни нас "врятував" ціною своєї гибелі МН-17, так і сьогодні від неминучого п''дєца нас "рятує" COVID-19.
Не будь пандемїї, ніяких законів на вимогу МВФ ми б ніколи не діждались
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