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 Полуторагодовалый ребенок и его мать с коронавирусом находятся в реанимации в Тернопольской области

Полуторагодовалый ребенок и его мать, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в реанимационном отделении в Тернопольской области.

Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"В реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, с Кременецкого района и ее мама. В них подтвердили COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Тернопольской больницы скорой помощи находятся 5 больных COVID-19.

В Тернопольской городской детской больнице находится 7 пациентов с коронавирусом. Так, в инфекционном отделении лечат детей 11, 13 и 14 лет.

По последним данным, в Тернопольской области 78 подтвержденных случаев заражения коронавируса. В штабе сообщили, что 393 тернопольчан находятся на самоизоляции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185753
 
 
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Підлога Маккартні Все залежить від лікарів і ще від різних обставин.Але точно не від древньоєврейського бога.
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це зрозуміло. Просто іноді добре слово мабуть не завадить...
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Украинским врачам не разрешают делать тесты на коронавирус пациентам - волонтерМарт 31, 2020Без рубрикиКомментарииПолуторагодовалый ребенок и его мать с коронавирусом находятся в реанимации в Тернопольской области - Цензор.НЕТ 9286В Одесской области критическая ситуация с тестированием на коронавирус, а также защитой медиков.

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