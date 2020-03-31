 Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7

"Мы приветствуем принятие законодательства о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит двигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институциями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице послов G7 в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, послы стран "G7" подчеркнули, что отдают должное президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам от разных политических групп, "которые работали вчера вечером вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д, который фактически является версией правительственного законопроекта №3260.

Принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект №3260) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Помимо этого, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

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