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 Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют принятие Верховной Радой законодательства о запуске рынка земли в Украине и надеются на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.

"Мы приветствуем принятие законодательства о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит двигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институциями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице послов G7 в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, послы стран "G7" подчеркнули, что отдают должное президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам от разных политических групп, "которые работали вчера вечером вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского был выбор: стать последним президентом либо быть ответственным за Украину, он выбрал второе, - Княжицкий про закон о рынке земли

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д, который фактически является версией правительственного законопроекта №3260.

Принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект №3260) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Помимо этого, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран G7 во время виртуальной встречи обсудят эпидемию COVID-19 и ситуацию в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3185751
 
   
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И готовы скупать ее за копейки, ведь в Голландии не хватает конопли в кабаках. ШУтка канешно, ну ладна Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине, - послы G7 - Цензор.НЕТ 3671
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Меняю 12 соток в 100км от Киева на кабак в Голландии
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все. поздравляю , украинцы, теперь вы стали рабами на своей земле..ждите. скоро будет.
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раб це той хто має майно і не може ним розпоряджатись,закон про ринок землі є у кожній Європейскій державі,піди розкажи Голандцям чи Німцям що вони раби)) закон підтримую але треба ще його допрацювати,надіюсь скоро наступна влада це все зробить,а ЗЕлень піде у небуття!!!!
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И НИКТО ИЗ этих умников о народе Украины Не подумал(((
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Пара земельних експертів бачу вже відписалось
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Почитайте Закон о банках!!!! Ответственности за ранее разворованные банки не будет! НБУ - царь природы... Стране жопа.
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Это какая по щьоту "жопа"? 145-я или 294-я?
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будь я в g7 - тоже приветствовал бы. g2 тоже веселится - счас за бесценок можно все забрать.
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Стервятники поздравили украинцев с предстоящим пиршеством. Как мило
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"Приветствуют"... Почему не "приветствовать" земли Украины им давно уже были нужны. Наконец-то добились своего. Ничего хорошего для народа не было и не будет.
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та ладно, бобику плюс, маленьки зеленый плюс...
а теперь чем другим озаботьтесь и очень....
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Никто не подскажет, какая ещё страна в мире в разгар пандемии ночью, в спешке и в намордниках принимает законы о дерибане всего и вся, выворачивая у лохов последние карманы? Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7 - Цензор.НЕТ 2563
Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7 - Цензор.НЕТ 3047
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