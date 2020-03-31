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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Минск (1327) минские соглашения (2811) нормандская четверка (1111) Ермак Андрей (196)

 Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему принимал участие в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе состоялось онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы. Хочу напомнить, что в прошлом, 11 марта я присутствовал в Минске, потому что с нашей стороны на наш взгляд, после встречи в Париже лидеров нормандского формата, имплементация соглашения должна происходить через решение минской контактной группы. Мы увидели тенденцию того, что она не очень активно начала работать. Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать", - заявил Ермак.

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Ермак отметил, что приглашал также представителей Германии, Франции, однако в связи с пандемией коронавируса они не смогли принять участие в заседании ТКГ.

"Я пригласил присоединиться ко мне представителей Германии, Франции и РФ. К сожалению, наши коллеги из Германии и Франции - уже тогда у них началась активная стадия эпидемии коронавируса, они не смогли приехать. Но я увидел, что процесс практически остановился. Ничего не происходит. ... Поэтому у нас нет времени сегодня на какие-то переговоры, которые не приводят к результату. Поэтому основной задачей было продолжение переговоров по обмену пленных, прекращению огня, по разведению на местах, где есть гуманитарная составляющая", - заявил Ермак.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/n3185749
 
 
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Нормальный баклажан должен ездить на нормальной машине
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Он же не должен был ездить на гео леросе део ланосе ? Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 1321 Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 3357
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Не звизди ТВАРЬ !!! Ты чмо поехало по команде ***** продать Украину -- твое место в СИЗО статья 111 ук ИЗМЕНА
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Утреннее говно зильонского пережёвывает
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Ничего, предатель, ещё поболтаешь.ся
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пєндюлєй мацква пріслала...




ШотваРіцца

@dneprlena


брифінг - фейковий
модератор зачитує питання з соцмереж, телекамери фіксують картинку
заготовані питання, заготовані відповіді
зворотнього зв'язку - немає
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да будет будет - еще много мацы по - ушам накидают...- в этом они мастаки
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Договоренности уже материализовал в Мерседес?
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Його завдання, як завгоспа офісу - забезпечувати шефа бомагою, скрепками, катріджами і пр. аж до організації перельотів та переїздів.
Хто дозволив йому на переговори в ТКГ вступати?
Ну, зеля, не інакше... Тоді нехай би зенлі і звітував би!
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Там братец этого поца наговорил что-то нехорошее в адрес Израиля. Ну и очень хвалебно отзывался о хезболле. Что не могло остаться незамеченным в посольстве Израиля. Просто интересный факт, не больше.
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а с чего бы им ехать? Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 6513ну,германцам и франкам?какие они тебе коллеги?шо,тоже писари премьеров и президентов?
так у них начальники есть,которые не пустили,сказали закупкой канцтоваров заниматься...
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У нас не было времени на раскачку.Это где-то уже было.
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У нас не было времени на раскачку.Это где-то уже было.
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Похоже зеленые крысы делают паузу с Россией...понимают что Путин - хромая утка...

Как только нефть подростет, снова побегут здавать Украину Кремлю, через оманские "посэдэнькы" с Патрушевым или через минские зрады...
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Цей кацапськи сексот відверто сцить в очі цілій нації! Це просто цирк на дроті, а не держава!
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