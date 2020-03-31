EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  4167  45
Материалы по теме:
Все про:Ермак Андрей (196) Лерос Гео (43) Ермак Денис (16)

 Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, опубликовавший записи с братом главы ОП Андрея Ермака, напомнил Ермаку о предвыборных обещаниях президента Владимира Зеленского по защите разоблачителей коррупции.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

Лерос перечислил такие предвыборные обещания Зеленского:

- сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров;
- никаких "корочек", никакого "телефонного права";
- обличитель коррупции находиться под защитой государства и получать материальное поощрение. Я сам не воровал и никому не позволю;
- СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.

"Это были обещания, а в реальности обезумевший барыгозавр пытается посадить меня на 5-12 лет", - написал нардеп.

Смотрите также: Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак. ВИДЕО

Он также обратился к старшему лейтенанту СБУ Ляховичу, которому поручено дело о том, что Лерос на должности советника министра информполитики лоббировал проект с муралами.

"Уважаемый последователь капитана Жеглова, я сто раз говорил, что все муралы, к которым я имею отношение, сделаны без бюджетных средств!" - написал нардеп.

Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь обезумевший барыгозавр хочет посадить меня на 5-12 лет, - слуга народа Лерос 01
Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь обезумевший барыгозавр хочет посадить меня на 5-12 лет, - слуга народа Лерос 02
Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь обезумевший барыгозавр хочет посадить меня на 5-12 лет, - слуга народа Лерос 03
Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь обезумевший барыгозавр хочет посадить меня на 5-12 лет, - слуга народа Лерос 04
Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь обезумевший барыгозавр хочет посадить меня на 5-12 лет, - слуга народа Лерос 05
Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь обезумевший барыгозавр хочет посадить меня на 5-12 лет, - слуга народа Лерос 06

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь обезумевший барыгозавр хочет посадить меня на 5-12 лет, - слуга народа Лерос 07
Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь обезумевший барыгозавр хочет посадить меня на 5-12 лет, - слуга народа Лерос 08

Источник: https://censor.net.ua/n3185748
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это насколько нужно быть зебилом чтобы поверить Зеленскому?
 показать весь комментарий
 
 
самку зебила и лечинок в Швецию уже телепортировал квартальный чмошник. А свою жопу походу не успел, ведь бенина рука у него в промежности находится Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1749
 показать весь комментарий
 
 
Достанем хоть с марсианской впадины. Найдём хоть на Эвересте
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, знайдемо! Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7498 Скікі там тієї Швеції?! Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3045
 показать весь комментарий
 
Герос Лерос - это Шабунин и Лещенко-2. Соросята-борцуны за денежку.
 показать весь комментарий
 
Зате Гео Лерос це вже знає. До речі, Сциввухо теж. 😊
 показать весь комментарий
 
 
так зебилы они все такие, поздно прозрел
 показать весь комментарий
 
 
Не раджу захоплюватись "благородними поривами" того Лероса. Нема там а ні каплі ні від благородства, а ні від чесності. Все це щурячі перегони тої зеленої гидоти. Одне гаддя жере інше, а разом Україну.
 показать весь комментарий
 
 
а порохоботы говорили... Повелся дурашка Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4162
 показать весь комментарий
 
 
За шож Пороха было слушать? Он на велике не ездил и раду не расстреливал, и вообще не такой еврей как зе....
 показать весь комментарий
 
 
зеля = мразь ..зелекая скверна для страны..и притащил с собой таких же мразей как он.
 показать весь комментарий
 
 
не сцы, Лерос, никто тебя не посадит, потому, что Украина, это не расея!
 показать весь комментарий
 
 
Ріф мастер, якого тримають за вбивство Шеремета .... режисер - Арсєніо Муссоріні
 показать весь комментарий
 
 
музыкант Антоненко, который за убийство Шеремета сидит
 показать весь комментарий
 
 
На Банковой просто вирус коррупции. Снести как Бастилию.
 показать весь комментарий
 
 
Началась эпоха барыгозавра. Но этому ...завру, очевидно, уже не позавидовать, поскольку судьба разных ...завров печальна. Этому учит история.
 показать весь комментарий
 
 
NNN, Таня Кайф, ждем ваших комментариев к посту
 показать весь комментарий
 
 
в цей важкий для країни час - вони підтримують економіку України правда, на власному дивані
 показать весь комментарий
 
 
"А что, ваш Порошенко лучше ? "

примерно так.
 показать весь комментарий
 
А мона я за них? Сразу проведу различие между рыгосоей и кто по тем или иным причинам голосовал за Зеленского...понимаеш соя, вот тебе сколько не води шпателем по фейсу ты будеш дякувать Пете из штанов выпрыгивая...для Зеленского это недоступная опция! Андерстенд?
 показать весь комментарий
 
Все зебилы крепки токо задним умом. Хотя обождите, до некоторых вообще не доходит. Токо если ректально.
 показать весь комментарий
 
Думать надо было кому служил, терпила....
 показать весь комментарий
 
 
Зашквар за зашкваром у зевлади. Хто ще не хоче нових виборів?
 показать весь комментарий
 
 
Интересная ситуация...
Ермак не о клевете подал заявление, а подал заявление - Посадите хоть за что-нибудь?
 показать весь комментарий
 
 
Какая отставка ? Стену на арсенале нужно обновить!
 показать весь комментарий
 
 
зеленые жабы начинают прозревать от клоуна =)
 показать весь комментарий
 
 
обещал бороться к коррупцией... жениться не обещал?
 показать весь комментарий
 
Дэу Ланос- то, что ты пытаешься напомнить Зеле его "предвыборные обещания" говорит только том, что как ты был лохом, так им и остался, как и остальные 73%. Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7315
 показать весь комментарий
 
Ничего нового, очередные предвыборные обещания опять оказались предвыборной лапшой от различных политтехнологов, никто их даже не собирается выполнять, выбрали, а дальше правим сами и творим, что хотим.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх