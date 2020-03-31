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 Через неделю-две можем начать проводить обмены пленными, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами может быть осуществлен в ближайшие недели.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня финализируются списки, они обновляются. Были некоторые сложности, ведь не были допущены представители Красного Креста… Но мы получили подтверждение о немедленном отправления туда представителей Красного Креста. Я очень надеюсь, что, может, через неделю, через 10 дней, может, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены", - заявил он.

Напомним, ранее, 13 марта, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в течение ближайших месяцев все украинцы, удерживаемые в плену на территории ОРДЛО, будут освобождены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники пленных в ОРДЛО украинцев проводят акцию под Офисом Президента с требованием ускорить переговоры. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3185745
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Так ужеж поменяли жеж. Всех на всех.
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Нет. Поменяли всех, кого русня хотела забрать на всех, кто русне было не нужен. Среди последних устроили конкурс: купи место в списке. После чего добавили туда же вообще левых людей, граждан росии и проч. Чтобы часть "освобожденных" тут же отказалась уезжать.
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То есть зебилы опять будут выпускать убийц украинцев
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нужно простить мышебратьев за агрессию, ведь они могут вымереть изза коронавируса и тогда будет не с кем барыжить на крови
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Да мы выпускаейм убийц, они - местных бомжей. Ну и немного заключенных, за которых дали взятки.
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З одного боку дуже добра новина , але з тою холерою.... це ж на 99% інфіковані люди прибудуть
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Если бы люди. Людей там будут единицы, за кого взятку дадут. Остальные - местная вата. И да, инфицированная. На этот счет русня уже ведет работу.
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И на кого мы его обменяем? На Килю Азарова?
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Шо?! Опять путинских убийц на домбабвийских таксистов, палачей и вату «менять» будете?!
Пошли нхй, утомили своё дерьмо за пирожные впаривать!
В отставку гниду-предателя! И зэчмырёныша с собой на нары прихвати - шутить для тебя за миску баланды будет
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Кацапи нахабні і цинічні скоти і цей сексот озвучує умови своїх начальників.
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Я была уверена, что уже обменялись. 700 на 700. Поезд дружбы запускали ж недавно).
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а ермака на обмен записали? на московии он будет "смотреть честно", но недолго. надо гнать этого запроданца.
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Продамо землю в Криму та ордло кацапами і почнемо обмін полоненими.
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Зэльцман! Почему твой свинарчук с неотрубаными до сих пор руками чего- то там ещё вякаяет?! Покрываешь?! Выходи или опять под юбкой своей мендель спрятался ?!
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Він більш не вийде, з тобов не стане, він більш не вийде, з тобов не стане, пришле ти Мендель, такую саму...
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Ему сказали, что кокс помогает от коронавируса. Х-й ты его теперь найдешь. Страной управляет ермак.
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ну да - у пУтлера любят подать это к датам - типа "человечность", к Пасхе..... а если арестовать Мертвечука ( что не за что...) и его активы...., пОртнова, бОйко, нОвинского .... и им подобных - возможно шансы наши увеличатся....- а еРмак
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А при чём тут обмен пленными к тому, что твой брат через тебя барыжит должностями? Через неделю-две можем начать проводить обмены пленными, - Ермак - Цензор.НЕТ 5512
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