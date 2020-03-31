EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  8998  110
Все про:авто (3714) декларация (1147) Ермак Андрей (196)

 "Я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый и это так совпало с событиями в нашей стране", - Ермак о покупке мерседеса за 3,2 млн грн

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для покупки нового Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) продал свой старый автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я давно планировал поменять автомобиль. Но к сожалению, я сейчас живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи, и честно говоря ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это так совпало с событиями в нашей стране", - заявил Ермак.

Также читайте: Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн

"Все что касается финансов, что, где, как – все отображено в моей декларации. При этом, я раньше не хотел говорить, я отказался от всех автомобилей государственных, я отказался от государственной охраны. Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину Украины", - заявил Ермак.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3185744
 
 
 Топ комментарии
 
какое же оно все таки жалкое, это существо......
 показать весь комментарий
 
Та да, вручить ему паспорт ДНР, забрать украинский и пинком его за пропускной пункт
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Тоже хочу быть честным человеком...дайте мерседес Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 5083
 показать весь комментарий
 
"Когда все пропуска были выданы,и в фойе уменьшили свет,Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза,этот уверенный взгляд он видел в таганской тюрьме в 1922 году,когда и сам сидел там по пустяковому делу"...(с)
 показать весь комментарий
 
Я херею без баяна .. Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 3190ЧЕСТНЫЙ ???? Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 3190ЧЕЛОВЕК ????? Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 3190Ну **** просто анекдот года ! Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 3190
 показать весь комментарий
 
 
Совпало с кинцэм эпохи бидности😁😁😁
 показать весь комментарий
 
" Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину Украины" (с) - за такие слова нужно сразу мочить.
 показать весь комментарий
 
На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась новая декларация о доходах мэра Одессы Геннадия Труханова. Городской голова и его мама за прошедший 2019 год стали богаче более чем на 1,5 миллиона гривен. О том, как изменилось финансовое положение мэра, и как его мама "срубила" миллион, читайте в материале 048.ua.
В своей новой декларации как и в прошлый мэр Одессы указал, что живет с мамой - Марией Дмитриевной. Своих двух дочерей и сожительницу Татьяну Колтунову (Труханову), с которой он якобы развелся, Труханов не указал.
 показать весь комментарий
 
та да, а зеленский лучший игрок членом на рояле
 показать весь комментарий
 
Тю! Ну так бы сразу и сказал! А то уже стали сомневаться в его честности! Теперь вижу, что я ошибался.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх