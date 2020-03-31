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Все про:авто (3714) декларация (1147) Ермак Андрей (196)

 Ермак про покупку нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так совпало. Я честный человек и готов смотреть гражданам в глаза

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для покупки нового Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) продал свой старый автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я давно планировал поменять автомобиль. Но к сожалению, я сейчас живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи, и честно говоря ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это так совпало с событиями в нашей стране", - заявил Ермак.

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"Все что касается финансов, что, где, как – все отображено в моей декларации. При этом, я раньше не хотел говорить, я отказался от всех автомобилей государственных, я отказался от государственной охраны. Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину Украины", - заявил Ермак.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3185744
 
 
 Топ комментарии
 
какое же оно все таки жалкое, это существо......
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Та да, вручить ему паспорт ДНР, забрать украинский и пинком его за пропускной пункт
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Та да, вручить ему паспорт ДНР, забрать украинский и пинком его за пропускной пункт
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Чо вы до...дорвались до мужика. 3.2 млн гривен всегото сраных сто тысеч евро. ваще капейки для реальныва хлопца!!!
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какое же оно все таки жалкое, это существо......
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Чесний чоловік має совість. А совість не дозволить чиновнику купувати такі дорогі автомобілі у час, коли країну очікує можливий дефолт. Оже, совічюсті у Єрмака немає. Значить Єрмак не є чесною людиною. Теорему доведено.
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Пока обычные 73% зебилы доедают последний хрен без соли этот слуга народа покупает мерс за 120к $ Ермак про покупку нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Я честный человек, который готов честно смотреть гражданам в глаза - Цензор.НЕТ 4427
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а обычные 8% порохобилы доедают последний хрен С солью....?
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Не складываецца с сочинением новых погонял, да, зебил?

У порохоботов всё ок, не пережывай.
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не пережывай....))

схоже - в порохоботи , в основному , йде неграмотна кацапська школота ..))
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Эээх, маладёшшь.. В бабруйск, жывотное!
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Зачем тратиться на соль, Петя ведь ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶й̶ экономный. Просто с надписью "рошен"
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уже намного меньше..к зеро ближе.. Я чесна людина, яка готова чесно дивитися громадянам в очі, - Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 1780..ширка состоялась вчера.. Я чесна людина, яка готова чесно дивитися громадянам в очі, - Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 1780
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угу - вчорашнє спільне голосування СН і ПЕС за ринок землі це зрада чи перемога ?
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А за велосипед я уже отсидел )))) Анекдот.
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РуSSo-фашистская тварь твое место в тюрьме!
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Хорошо на должностях в ЖЭКах набарыжил

Ермак про покупку нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Я честный человек, который готов честно смотреть гражданам в глаза - Цензор.НЕТ 7438
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Хатуль Мадан@UA_CIbercat_ 30 мин

хтось пробував з доходом 250 000 за минулий рік продати стару машину і купити нову за 3 з гаком ляма?
ну, крім єрмака, звісно...
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Что бы мы не писали,оно не поймет..
Такие существа без понятия о чести и достоинстве.
Бабло таки победило добро((
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"Чесна" людина і брат-дебіл, якого підставили. Це вже було. Змініть репертуар.
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"Эта падстава! То барига усё нарисовал!"
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Так купи себе обычную жоповозку и не вые.., знал ведь что будут впросы, все равно купил, значит отмороженый на все 100%
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Так взял еще и "лонг", накуя? Каких размеров жопу он собирается в нем возить?
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пане Єрмак. кого ви вважаєте за громадян?
у вас же там свої розклади по людям.
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"Никаких договорняков не будет!" (Вольдемар Шестой-Весельчак).
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Как можно продать свой старый автомобиль, чтобы хватило купить новый? Ермак про покупку нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Я честный человек, который готов честно смотреть гражданам в глаза - Цензор.НЕТ 3288 Неужели никто не спросит?
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Просто предыдущий автомобиль стоил шесть миллионов. Вот и хватило.
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Если спросят, он как честный сотрудник ФСБ ответит:

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Честнейший из честнейших, кто бы сомневался.
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Брехливое, жадное. тупое. наглое стадо!!!
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Он готов посмотреть, но пока ссыт в глаза.
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Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long от 2 596 633 грн - с сайта Мерседес на Столичном шоссе.

На 400 000 гривен опций докупил "честный" дЕрмак ?
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Если такие честные рулят нашей страной , то что нам ожидать! До тех пор пока мы терпим таких чудаков мы будем в дерьме! ГЕТЬ ПАДЛЮК IЗ ВЛАДИ!
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А судя по видео еще и пару десятков должностей продал
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Я не честный человек, который готов честно ссать гражданам в глаза
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а что? владимиру зеленских можна, а г-н Ермаку нет?
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да да, все они новые зеленые лица кричат громче всех что вони не крадуть, а по факту за 10 мес разокрали всё что только можно, даже землю
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Їхтамнєт ? чого тільки не вигажає негідник щоб виправдати свої злочини
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Как в "Нашей Раше": Я честный судья! (шепотом: это стоит 100 тысяч...)
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Ты что ж такое вражеское смотришь-то. Ужас, не патриот что ли?
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Ермак про покупку нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Я честный человек, который готов честно смотреть гражданам в глаза.

Перелік громадян додається...
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без отвращения этот грязный цирк слушать и смотреть нельзя вызывает устойчивый рвотный рефлекс это стадо голобородек
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Хорошая у нас страна , главное честная и показатель честности это личный вип мерин!!!
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Все сходится,честный человек выбранный 73% умных человеков рассказывает всем остальным какие они неумные.
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Про свою "чесність" будеш після нового року розповідати новому ген.прокурору і новій владі!!!
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*к сожалению, я сейчас живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи, и честно говоря ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль*

Не было времени, а теперь стало до.х.уя свободного?
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Раньше небось на автокране ездил, или на бульдозере Комацу? Штоб при продаже денег на Мерс хватило?
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От бы мне так, продал Камри купил s class. Де такие базары у нас?
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Найдешь , плыз, подскажи, тоже тема интересует)))
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Ну да всё нормально продал старый автомобиль и купил на эти деньги новый а на сдачу виллу в Италии! Я чесна людина, яка готова чесно дивитися громадянам в очі, - Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 440 Я чесна людина, яка готова чесно дивитися громадянам в очі, - Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 440 Я чесна людина, яка готова чесно дивитися громадянам в очі, - Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 440
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реально - ему пох что трындеть - ответить то не придется, он это хорошо знает и понимает ----
"... что у меня нет времени на такие вещи, и честно говоря ( Посему все ворье и брехло когда врет употребляет это- "честно говоря " Я чесна людина, яка готова чесно дивитися громадянам в очі, - Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 1547 ) ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это так совпало с событиями в нашей стране.....

иди отдохни "трудяга" - покатайся на мЭрине - по "карантинному" Киеву

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Раньше он только хотел, а когда стал главой ОП то возможности стали совпадать со всеми хотелками.
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А землю Украинскую они будут скупать для того, чтобы хоронить себя как фараоны - с челядью, мерсами, прислугой, жёнами, миллионами и короновирусом.
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А землю Украинскую они будут скупать для того, чтобы хоронить себя как фараоны - с челядью, мерсами, прислугой, жёнами, миллионами и короновирусом.
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Кто из этих ****** хоть раз сказал бы что он вор.
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что-то у 95% населения вообще не совпадает ничего подобное
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Любите вы Украинцы на "честных" людей наговаривать Посчитайте сколько вам надо времени что бы заработать три ляма и вы поймёте что он не врёт
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Да конечно-же так просто совпало .. Шо-ж мы не понимаем что-ли ?
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Ермаки на Днепре. Картина маслом. Фу ***, как такое скотство может терпеть народ.
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Відповідно до пояснень нашого проводиря ОП складається повна картина розумового складу IQ і можливості субьєкта завести народ і державу на всім зрозумілий напрямок розвитку.Без інструкцій зверху сам чел два слова до купи зліпити практично не в змозі.
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І це після того, як "поховав" живцем свого брата.
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