 Ермак про покупку нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так совпало. Я честный человек и готов смотреть гражданам в глаза

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я давно планировал поменять автомобиль. Но к сожалению, я сейчас живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи, и честно говоря ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это так совпало с событиями в нашей стране", - заявил Ермак.
"Все что касается финансов, что, где, как – все отображено в моей декларации. При этом, я раньше не хотел говорить, я отказался от всех автомобилей государственных, я отказался от государственной охраны. Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину Украины", - заявил Ермак.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.
У порохоботов всё ок, не пережывай.
схоже - в порохоботи , в основному , йде неграмотна кацапська школота ..))
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_ 30 мин
хтось пробував з доходом 250 000 за минулий рік продати стару машину і купити нову за 3 з гаком ляма?
ну, крім єрмака, звісно...
Такие существа без понятия о чести и достоинстве.
Бабло таки победило добро((
у вас же там свої розклади по людям.
На 400 000 гривен опций докупил "честный" дЕрмак ?
Перелік громадян додається...
Не было времени, а теперь стало до.х.уя свободного?
"... что у меня нет времени на такие вещи, и честно говоря ( Посему все ворье и брехло когда врет употребляет это- "честно говоря " ) ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это так совпало с событиями в нашей стране.....
иди отдохни "трудяга" - покатайся на мЭрине - по "карантинному" Киеву