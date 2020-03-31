EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  7340  151
Все про:Ермак Андрей (196) Лерос Гео (43) Ермак Денис (16)

 Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак. ВИДЕО

Правоохранительные органы проведут объективное расследование пленок. обнародованных Гео Леросом (СН)

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Первое, что я сделал - это обратился в правоохранительные органы. Эти заявления зарегистрированы в ГБР, СБУ. Также я знаю, что дело возбуждено САП. Я счастлив, что президенту и нашей команде удалось построить независимые правоохранительные органы. Это абсолютно другие органы, чем те, что существовали до этого. Я считаю, что эти органы проведут полное, объективное, открытое расследование всех фактов, которые связаны с этими пленками: кто это делал, по чьему заказу, что там на этих пленках? Я гарантирую вам, что власть никаким образом не будет влиять на это", - заявил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - "слуга народа" Гурин

"Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до того, как в парламенте рассматривались очень важные вопросы. Вчера, я думаю, вы все следили, вы видели, что там происходило. Как умные люди, вы понимаете, кто и как там действовал, кто делал все, чтобы это не произошло. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, для того, чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы", - акцентировал Ермак.

"Этот господин, который называет себя Гео Лерос, но я хочу сказать его настоящую фамилию. Это гражданин Украины Корехян Георг Багратович. Если. кто-то не знает. Действительно, я считаю, что его действия... Он является инструментом, его используют люди, которые сегодня борятся не только со мной, борятся также с украинской властью, они борятся с командой президента. Я действительно остановил (это происходило тут в Офисе Президента, поэтому есть свидетели) попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа" обманным путем назначить в одном из министертсв на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в КГГА. С начала этого человека нам предлагали назначить в КГГА. Потом этот человек появился. Это было последнее решение Кабмина Гончарука. Я остановил это. Безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение. Я считаю, что самым правильным будет дождаться заключений правоохранительных органов", - добавил Ермак.

"Попытки демонизировать меня, как руководителя Офиса Президента, как это происходило... я сказал на первом брифинге, что моей целью является сделать Офис президента не демоническим местом, который решает телефонным правом и т.д., а Офисом экспертов, которые помогает президенту эффективно проводить совю политику, работать на благо страны. Чем я и занимаюсть 24 часа 7 дней недели", - резюмировал Ермак.

"Я считаю, что это была целенаправленная акция. Они работают как по методичке. Занимая должность руководителя Офиса Президента я считаю, что это является национальная безопасность. Это не будет, как с Гончаруком", - объяснил Ермак, почему обратился с заявлениями именно в СБУ и ГБР.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185736
 
 
 Топ комментарии
 
Boris Borisenko

Кому ще щось не зрозуміло??? Глава офісу президента Андрій Єрмак, користується гелікоптером кума Путіна - Медведчука!

https://kraina.biz.ua/editor3/133723/?fbclid=IwAR2puAaUuDEq0PjNVa5cku9j568ZRWzrIhE2a5qVxiaj-kbN3P5I0Jsi6C8

Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 4114
 показать весь комментарий
 
Ви цілий рік заганяли країну в цей Стан Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 6164 Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 9670
 показать весь комментарий
 
а какая связь, между воскресшим братом Ермака, который торгует гос посадами, и выполнением обязательств перед МВФ для получения транша?!..
короче, Ермак соединил не соединяемое, и впихнул невпихуемое..
врет как дышит, сцуко..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
так пленки это правда если дермак не отрицает, то почему не под арестом этот клоун?????????
 показать весь комментарий
 
 
служил, слугу и и слугать буду...
ваш ирмак...
 показать весь комментарий
 
 
Каким боком этот Ермак к дефолту Украины?К сдаче Украины *****,да причастен
 показать весь комментарий
 
16 век - Сибирский поход Ермака.
21 век - Малороссийский поход Ермака.
Главное, что цели у обеих Ермаков одни - поднести на блюде Москве соседнее государство.
 показать весь комментарий
 
та мало ли гавна в Украине? - мы найдем - нам нада!
 показать весь комментарий
 
 
Судя по зелиным тенденциям могут рабиновича поставить )))
 показать весь комментарий
 
Лерос и остальная патриотическая часть "слуг народа" были категорически настроены на недопущение дефолта Украины. Причем здесь эти плёнки? Что ты несёшь?
Единственная логика в этом утверждение Ермака - это принципиальное отсутствие всякой логики, и просто пёрднуть в лужу.
 показать весь комментарий
 
 
А почему Украина оказалась на грани дефолта??? Не можете управлять государствам, уходите. Сегодня пошли на поводу МВФ, а завтра кредит растранжирите и что опять дефолт. В кого еще брать деньги для спасения страны будете. Следующий кредит наверное россия предложит. Тогда что?
 показать весь комментарий
 
 
Миха Чаплыга
3 год ·

ПРОРОЧЕСТВО...
Ведь весь тот паноптикум или цирк уродов, который мы наблюдали в парламенте затевался для получения денег МВФ по схеме 8 (программа ЕFF)+2 (антикоронавирусный займ).
Последний нам бы предоставили в любом случае, даже без предварительных условий иначе это была бы уже жесткая дискриминация по страновому признаку.

Что касается 8 млрд., давайте прикинем, кто их получит, ведь считать будет, естественно, главный "Бендер" страны.
Ежегодно наши ФПГ и ТНК, работающие в Украине, выводят из страны примерно 8 млрд. дол. (данные платежного баланса). Да, большой бизнес у нас не патриотичен: это трудовые мигранты - деньги в страну, а ФПГ - деньги из страны.
То есть 8 млрд. дол. МВФ - это как раз для них. Ближайшее погашение внешних кредитов и выход нерезидентов из пирамиды ОВГЗ - опять выходит 8 млрд. дол. в ближайшее время. Отток наличной валюты за пределы банковской системы - здесь примерно 5 млрд. дол.
Это коррупционные ренты провластных "элит" и теневая экономика.
То есть в ближайшее время, разгорится нешуточная борьба за те самые 8 млрд. дол. фонда между олигархами, финансовыми спекулянтами, иностранными компаниями, коррупционерами и теневиками.
Эти деньги нужны им для конвертации своих доходов, высосанных из страны по приемлемому курсу. Как будет происходить дележ? С помощью давления на НБУ в части проведения валютных аукционов и интервенций. Например, когда ЗВР регулятора будут прикрывать выход нерезидентов, сторонники остальных групп влияния будут подымать хайп о том, что "дебилы палят резервы".
Когда кеш нужен будет им, возопиют о том, "почему НБУ не сдерживает девальвацию продажей валюты". И наоборот. Населения на этом празднике жизни лишнее - у него закончились все деньги и с учетом карантина, люди будут тратить депозиты не на валюту, а на выживание.
Так что "шестой Остап Ибрагимович" нашей страны будет эффективно "командовать последним парадом". Ему в спину будут кричать: "а ты кто такой", но ему пофиг.
Его ждут "бранзулетки" и румынская граница. Ну или шведская. Или оманская. Или огни Голливуда. Не суть важно.
Важно другое - после нынешней власти страна опять превратится в разоренное гнездо.
(с) Алексей Кущ

Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 7833
 показать весь комментарий
 
 
Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, для того, чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы", - акцентировал Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3185736
Ты-то к этому какое отношение имеешь?
 показать весь комментарий
 
 
В нормальной стране он бы подал в отставку, иначе был принудительно отстранен.
Почему по этому поводу молчат ЕС и США? Или они наоборот поддерживают коррупцию в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Да, поддерживают.
Разные лещенки и найомы тому пример.
 показать весь комментарий
 
 
Анекдот. Все ж воруют, почему не нельзя? Рефреном вынести в заглавие интервью.
 показать весь комментарий
 
 
Дебильный комментарий для дебилов! Эту продажную сволочь нужно гнать за поребрик! Записи Лероса з'явилися напередодні засідання Ради: робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 1806
 показать весь комментарий
 
 
"...удалось создать независимые правоохранительные органы"-верх цинизма
 показать весь комментарий
 
 
Политический дефолт в Украине уже есть во всей красе, но его Ермак не боится
 показать весь комментарий
 
 
плохо, что он счастлив, а все вокруг нет.
 показать весь комментарий
 
 
Воно обгадилося з братком по самі вуха, а тепер відкриває свого ванючого рота.
 показать весь комментарий
 
 
Виключіть цей брехливий зелений гучномовець шо не фраза то брехня
 показать весь комментарий
 
 
А у чому "державна таємниця" розкрита?
Шо Єрмак крєатура Путіна?
 показать весь комментарий
 
 
т.е записи аутентичные, только появились не вовремя
 показать весь комментарий
 
 
Ермак воспрянул ото сна.
И гибель зря стремилась в волны,
Своей могучею рукой
Он рассекал седые волны,
Иртыш волнуется сильней,
Но далеко от брега чёлны.
Тяжелый панцырь - дар царя
Стал гибели его виною.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Вдали чуть слышно гром гремел,
То Ермака уже не стало.😅
 показать весь комментарий
 
Мать Тереза ты наша! Камень с души снял, а то я уж подумал что "кто-то кое-где у нас порой". Ты ж, бедолага, 24 часа в сутки 7 дней в неделю о нас, людишках бестолковых, печешься! Не ешь (по фейсу видно), не спишь, на последние 5 копеек Мерс купил... И ладно если бы один державу спасал, так еще и брательника воскресшего подключил. В общем, полный абзац.
 показать весь комментарий
 
 
Самі довели країну до дефолту, а тепер дурака включають. Зебіли, млять...
 показать весь комментарий
 
 
Ой блин...как же соевые высеры радуют остроумием
 показать весь комментарий
 
***** очередной ниувинаватый ***** да и рожа неувинаватая, сразу видно...
 показать весь комментарий
 



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Г-н Зеленский поведение вашего главы ОПУ начинает вызывать сомнения в вашей адекватности и вменяемости. Вам не кажется, что ваш Ермак давит на следствие ? Разве входят в должностные обязанности главы ОПУ, адвокатские услуги своему родственнику?

Можно ли главе ОПУ в рабочее время заниматься делами своей семьи? Впрочем кому мы это говорим... Главе государства, которому отдых оплачивает другое государство ?

Сегодня в рабочее время (15-00) г-н Ермак будет в Фейсе рассказывать о том, какой он хороший При этой влЯсти так принято...
 показать весь комментарий
 
 
Пішов ти на *** разом з зеленським. Вороюги, гниди і піздоболи.
 показать весь комментарий
 
 
Какие пленки, дурик : 21 век на дворе - цифровые носители: чмпы, флешки. Чмо в совке застряло
 показать весь комментарий
 
 
Фсбэшный сученок спрыгивает с темы оманской истории с Патрушевым и мартовской зрады в Минске... переводя стрелки на историю с дефолтом...

Понимает гнида, что Путин - хромая утка, и что не стоит опираються на Россию с нефтью 20 дол.за баррель...
 показать весь комментарий
 
 
То есть брат Ермака продавал госдолжности, чтобы заработать денег и спасти Украину от дефолта? Акуеть, эта отмазка заслуживает того, чтобы отлить ее на бронзовой доске и установить перед Офисом президента.
 показать весь комментарий
 
 
Мне по..й когда появились записи! Если Ермак -мудак , то безразлично когда это выясняется , от этого он не перестает быть мудаком! Поэтому Андрюша - пошел на..й ! Ермака - на мыло!
 показать весь комментарий
 
И правильно. Как сами сливали разный компромат на Порошенко перед выборами, то не думали ни о каких дефолтах и о том что Украине будет пи#дец, если выберут клоуна. А как на них слили, то аврал и дефолт. Какие заботливые об Украине.Видать ещё не все указания Кремля выполнили. Надо продержаться ещё чуть-чуть.А там, как Украина покатится на паРашу, то уже не остановит никто.
 показать весь комментарий
 
Які гнилі відмазки в цього кацапського лайна! Негайний арешт!
 показать весь комментарий
 
 
В 16 веке Ермак способствовал захвату Россией Сибири.
В 21 веке Ермак способствует захвату Россией Малороссии.
 показать весь комментарий
 
Оно совсем всех за идиотов держит? С больной головы - на здоровую...
Каким образом пленки с его коррумпированным и проворовавшимся брательником могли способствовать дефолту? Может и купленный ермаковым накануне дорогущий Мерс оздоровил финансовую систему Украины?
Уже даже, блд, не смешно! КАК МОГУТ ТАКИЕ БЫТЬ НА ТАКИХ ДОЛЖНОСТЯХ?!
Сомали отдыхает...
 показать весь комментарий
 
якщо твій брат таким займається,то в любому випадку йди у відставку
 показать весь комментарий
 
Подскажите Зе , что энтого Ермака ещё вчера выгнать было надобно . А лишняя шумиха с Леросом , только прибавит зашкваров . За это дело ухватятся все ,,доброзичливці ". Не поможет даже и сделка с сывочолым гетьманом . Порох теж при першій ліпшій нагоді переверне кожуха (перевзується) .
Тепер порада всім бомжам , заховатися . Щоби не впіймали і не призначили директором ОП .
 показать весь комментарий
 
З такими місцевими "ПЄСКОВИМИ" ми точно будемо в дефолті. Ох і специ! Гончарук в економіці не шарить. Цей вже МВФ приплів до торгівлі посадами. Треба об"єктивно розбиратися. Але! Чи зможуть це зробити наші підконтрольні САПИ , НАБИ?
 показать весь комментарий
 
кто маски продал во время эпидемии, кто подписывался с террористами, кто себе мерина купил, кто за бабки должностя продавал?

ой, кто это все сделал, враги, которые хотят дефолта ))))))))
поскорее бы вы, жабы друг-друга позжирали.
 показать весь комментарий
 
А мы такие честные! А мы не продавали! Негодяй, раскачивает лодку! Но, на сцыте пацаны, у Президента всегда есть ВТОРОЙ ШАНС!!! У Гончарука проканало!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх