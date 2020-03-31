 Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак. ВИДЕО

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Первое, что я сделал - это обратился в правоохранительные органы. Эти заявления зарегистрированы в ГБР, СБУ. Также я знаю, что дело возбуждено САП. Я счастлив, что президенту и нашей команде удалось построить независимые правоохранительные органы. Это абсолютно другие органы, чем те, что существовали до этого. Я считаю, что эти органы проведут полное, объективное, открытое расследование всех фактов, которые связаны с этими пленками: кто это делал, по чьему заказу, что там на этих пленках? Я гарантирую вам, что власть никаким образом не будет влиять на это", - заявил Ермак.
"Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до того, как в парламенте рассматривались очень важные вопросы. Вчера, я думаю, вы все следили, вы видели, что там происходило. Как умные люди, вы понимаете, кто и как там действовал, кто делал все, чтобы это не произошло. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, для того, чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы", - акцентировал Ермак.
"Этот господин, который называет себя Гео Лерос, но я хочу сказать его настоящую фамилию. Это гражданин Украины Корехян Георг Багратович. Если. кто-то не знает. Действительно, я считаю, что его действия... Он является инструментом, его используют люди, которые сегодня борятся не только со мной, борятся также с украинской властью, они борятся с командой президента. Я действительно остановил (это происходило тут в Офисе Президента, поэтому есть свидетели) попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа" обманным путем назначить в одном из министертсв на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в КГГА. С начала этого человека нам предлагали назначить в КГГА. Потом этот человек появился. Это было последнее решение Кабмина Гончарука. Я остановил это. Безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение. Я считаю, что самым правильным будет дождаться заключений правоохранительных органов", - добавил Ермак.
"Попытки демонизировать меня, как руководителя Офиса Президента, как это происходило... я сказал на первом брифинге, что моей целью является сделать Офис президента не демоническим местом, который решает телефонным правом и т.д., а Офисом экспертов, которые помогает президенту эффективно проводить совю политику, работать на благо страны. Чем я и занимаюсть 24 часа 7 дней недели", - резюмировал Ермак.
"Я считаю, что это была целенаправленная акция. Они работают как по методичке. Занимая должность руководителя Офиса Президента я считаю, что это является национальная безопасность. Это не будет, как с Гончаруком", - объяснил Ермак, почему обратился с заявлениями именно в СБУ и ГБР.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
ваш ирмак...
21 век - Малороссийский поход Ермака.
Главное, что цели у обеих Ермаков одни - поднести на блюде Москве соседнее государство.
Единственная логика в этом утверждение Ермака - это принципиальное отсутствие всякой логики, и просто пёрднуть в лужу.
3 год ·
ПРОРОЧЕСТВО...
Ведь весь тот паноптикум или цирк уродов, который мы наблюдали в парламенте затевался для получения денег МВФ по схеме 8 (программа ЕFF)+2 (антикоронавирусный займ).
Последний нам бы предоставили в любом случае, даже без предварительных условий иначе это была бы уже жесткая дискриминация по страновому признаку.
Что касается 8 млрд., давайте прикинем, кто их получит, ведь считать будет, естественно, главный "Бендер" страны.
Ежегодно наши ФПГ и ТНК, работающие в Украине, выводят из страны примерно 8 млрд. дол. (данные платежного баланса). Да, большой бизнес у нас не патриотичен: это трудовые мигранты - деньги в страну, а ФПГ - деньги из страны.
То есть 8 млрд. дол. МВФ - это как раз для них. Ближайшее погашение внешних кредитов и выход нерезидентов из пирамиды ОВГЗ - опять выходит 8 млрд. дол. в ближайшее время. Отток наличной валюты за пределы банковской системы - здесь примерно 5 млрд. дол.
Это коррупционные ренты провластных "элит" и теневая экономика.
То есть в ближайшее время, разгорится нешуточная борьба за те самые 8 млрд. дол. фонда между олигархами, финансовыми спекулянтами, иностранными компаниями, коррупционерами и теневиками.
Эти деньги нужны им для конвертации своих доходов, высосанных из страны по приемлемому курсу. Как будет происходить дележ? С помощью давления на НБУ в части проведения валютных аукционов и интервенций. Например, когда ЗВР регулятора будут прикрывать выход нерезидентов, сторонники остальных групп влияния будут подымать хайп о том, что "дебилы палят резервы".
Когда кеш нужен будет им, возопиют о том, "почему НБУ не сдерживает девальвацию продажей валюты". И наоборот. Населения на этом празднике жизни лишнее - у него закончились все деньги и с учетом карантина, люди будут тратить депозиты не на валюту, а на выживание.
Так что "шестой Остап Ибрагимович" нашей страны будет эффективно "командовать последним парадом". Ему в спину будут кричать: "а ты кто такой", но ему пофиг.
Его ждут "бранзулетки" и румынская граница. Ну или шведская. Или оманская. Или огни Голливуда. Не суть важно.
Важно другое - после нынешней власти страна опять превратится в разоренное гнездо.
(с) Алексей Кущ
Ты-то к этому какое отношение имеешь?
Почему по этому поводу молчат ЕС и США? Или они наоборот поддерживают коррупцию в Украине?
Разные лещенки и найомы тому пример.
Шо Єрмак крєатура Путіна?
И гибель зря стремилась в волны,
Своей могучею рукой
Он рассекал седые волны,
Иртыш волнуется сильней,
Но далеко от брега чёлны.
Тяжелый панцырь - дар царя
Стал гибели его виною.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Вдали чуть слышно гром гремел,
То Ермака уже не стало.😅
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Г-н Зеленский поведение вашего главы ОПУ начинает вызывать сомнения в вашей адекватности и вменяемости. Вам не кажется, что ваш Ермак давит на следствие ? Разве входят в должностные обязанности главы ОПУ, адвокатские услуги своему родственнику?
Можно ли главе ОПУ в рабочее время заниматься делами своей семьи? Впрочем кому мы это говорим... Главе государства, которому отдых оплачивает другое государство ?
Сегодня в рабочее время (15-00) г-н Ермак будет в Фейсе рассказывать о том, какой он хороший При этой влЯсти так принято...
Понимает гнида, что Путин - хромая утка, и что не стоит опираються на Россию с нефтью 20 дол.за баррель...
В 21 веке Ермак способствует захвату Россией Малороссии.
Каким образом пленки с его коррумпированным и проворовавшимся брательником могли способствовать дефолту? Может и купленный ермаковым накануне дорогущий Мерс оздоровил финансовую систему Украины?
Уже даже, блд, не смешно! КАК МОГУТ ТАКИЕ БЫТЬ НА ТАКИХ ДОЛЖНОСТЯХ?!
Сомали отдыхает...
Тепер порада всім бомжам , заховатися . Щоби не впіймали і не призначили директором ОП .
ой, кто это все сделал, враги, которые хотят дефолта ))))))))
поскорее бы вы, жабы друг-друга позжирали.