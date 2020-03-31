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 Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА

Поскольку состояние здоровья пациента с коронавирусом, который находился в инфекционном отделении Житомирской городской больницы №1, улучшилось, его выписали и отправили на 20-дневную домашнюю самоизоляцию.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пациент, находившийся в первой городской больнице, сегодня выписан на самоизоляцию на 20 дней в собственный дом. Его будут контролировать как правоохранительные органы, так и семейная медицина", - отметил Суслик.

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Как уточнил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник, пациента выписали из больницы, так как состояние его здоровья улучшилось.

"У него сейчас температура 36,5 - 36,6 градусов. Через 10-15 дней ему проведут повторный тест на коронавирус", - отметил Мельник.

Что касается 39-летнего пациента, который сейчас лечится в Бердичеве, его состояние тяжелое, но стабильное. Больной из Малина 1964 года рождения сейчас находится в состоянии, приближенном к средней тяжести.

О пациенте с СOVID-19 из Радомышля, который контактировал с больной коронавирусом женщиной, умершей от этой болезни, в ОГА не рассказали.

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Ранее сообщалось, что в Житомире с корнавирусом госпитализировали 49-летнего мужчину, который вернулся из Австрии. Впоследствии полиция открыла против него уголовное производство из-за сокрытия информации о том, что он возил за границу группу туристов.

Сейчас на Житомирщине 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, один из которых летальный.

Источник: https://censor.net.ua/n3185735
 
 
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А меряли температуру нормальным ртутным термометром минут хотя бы 5-7, а не этим электронным говном - кулей в лоб так кулей лоб:
Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА - Цензор.НЕТ 819
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Если высокая температура у пациента то ртутный сразу покажет минуты за три. Это если 36.9-37.2 долго держать нада. Кстати миф про товарищей которые напились парацетомола и сбили температуру - тоже херня. если у тебя больше 38 температура хоч пей, хоч не пей, пока ты не вылежишся и не пропотеешь как чорт, ты ее никак не собьешь. Это про мифы на кордоне...
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Волонтер про COVID-19 в Одесі: Хворих з пневмонією багато, тестів немаєКорреспондент.net, Сьогодні, 14:5600ЧИТАТИ НОВИНУ РОСІЙСЬКОЮ575Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА - Цензор.НЕТ 2891Фото: facebook.com/katherine.nozhevnikovaРеспіратор-маска, яку видали лікарям "швидкої" в ОдесіУ місті частині пацієнтам не дозволяють робити тестування на коронавірус (ПЛР та експрес).В Одеській області відсутні тести на COVID-19, і медицина регіону не готова до боротьби з епідемією. Про це заявила засновниця благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова у Facebook з посиланням на лікарів."Я отримала за сьогоднішній день (30 березня - ред.) десятки повідомлень від лікарів. Про пневмонії, незрозумілу етіологію, які заповнюють лікарні міста і області. Про те, що не дозволяють робити тестування (ПЛР та експрес) згідно з наказом 663 за відсутності у пацієнта епідеміологічного Аналізу та перебування в контактній країні. Про те, що швидкій допомозі заборонили викладати фотографії в соцмережі і повідомляти про те, чим і як вони забезпечені", - написала волонтер."Про те, що в обласну привезли жінку з двосторонньою полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекційку, тому що "вона не була за кордоном". Про чоловіка в районній лікарні, у якого ввечері піднялася температура, а вже вранці сатурація була 56% - і через годину зупинка серця. Реанімували 11 осіб. Усі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає, на що хворий пацієнт, - тестів як не було, так і немає. У 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена в інфекційку, підтверджений COVID-19. Питання, що з лікарями в десятій? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає", - додала вона.Ножевнікова закликала лікарів відкрито заявляти про проблеми та потреби лікарень, а представників влади - навести лад в процесах тестування і лікування хворих.
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кореспондент нет та ще помойка г-н кукареченка Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА - Цензор.НЕТ 9142
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