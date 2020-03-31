 Украинские водоканалы заявили о возможных перебоях в работе из-за недополучения средств в результате карантина. Обратились к Разумкову и Шмыгалю

Об этом говорится в заявлении ассоциации. Как рассказал в комментарии Цензор.НЕТ вице-президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Андрей Никитин, водоканалы не смогут работать бесперебойно в случае недополучения средств.

"Невозможно одном и том же органу говорить "не платите за коммунальные услуги", в том числе за водоснабжение, и вместе с тем говорить "объекты критической инфраструктуры должны работать круглосуточно, предоставляя свои услуги". Ведь понятно, что наши предприятия должны обеспечивать своих сотрудников заработной платой регулярно, мы покупаем колоссальное количество электроэнергии и реагентов. И эти три фактора составляют примерно до 90% структуры наших расходов и структуры нашего тарифа. Получая средства в среднем за март месяц примерно у 70% - мы не можем покрыть эти расходы. И вопрос о бесперебойном обеспечении людей водой и очистке стоков будет невозможным", - сказал Никитин.

"На сегодняшний день мы столкнулись с двумя проблемами: неспособностью людей оплатить за услуги. А вторая, большая проблема, - недореализация воды в связи с тем, что многие предприятия находятся в состоянии простоя и не пользуются водой для производства любых товаров", - добавил вице-президент ассоциации.

В обращении ассоциации к ВР и правительству говорится, что у предприятий водоканалов появились дополнительные расходы на доставку работников, дезинфекцию помещений и закупку средств индивидуальной защиты.

Кроме того, большинство предприятий "уже наблюдает существенное уменьшение использования услуг гражданами и бизнесом, что неминуемо приведет к снижению реализации предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению в ближайшее время на 10-15%".

"В марте наблюдается снижение платежной дисциплины, поступления средств уже уменьшилось на 30% и эта тенденция продолжается. Развитию указанной ситуации способствует и распространение СМИ ложной информации о том, что можно не платить коммунальные услуги в период карантина", - говорится в обращении ассоциации.

Отмечается, что "принятые Верховной Радой Украины законы по стабилизации финансового состояния субъектов хозяйствования в части предприятий водоснабжения и водоотведения не предусматривают реальных финансовых инструментов для минимизации кассовых разрывов и устойчивого функционирования предприятий".

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Кроме того, отмечается, что из-за уменьшения объема предоставления услуг и недополучения части средств, "большинство предприятий не смогут закупать энергоносители для бесперебойной работы системы водоснабжения и водоотведения".

"Учитывая указанные факторы, прогнозируется дефицит оборотных средств предприятий отрасли на сумму почти 1 млрд грн в месяц", - отмечается в письме.

Для "предотвращения остановки предоставления услуг предприятиями отрасли" "Укрводоканалэкология" выдвинула ряд предложений для Верховной Рады и правительства.









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