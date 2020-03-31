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 Украинские водоканалы заявили о возможных перебоях в работе из-за недополучения средств в результате карантина. Обратились к Разумкову и Шмыгалю

Ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю из-за возможной остановки предоставления услуг, к которой может привести карантин. Водоканалы прогнозируют, что из-за карантина ежемесячно будут недополучать 1 млрд грн.

Об этом говорится в заявлении ассоциации. Как рассказал в комментарии Цензор.НЕТ вице-президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Андрей Никитин, водоканалы не смогут работать бесперебойно в случае недополучения средств.

"Невозможно одном и том же органу говорить "не платите за коммунальные услуги", в том числе за водоснабжение, и вместе с тем говорить "объекты критической инфраструктуры должны работать круглосуточно, предоставляя свои услуги". Ведь понятно, что наши предприятия должны обеспечивать своих сотрудников заработной платой регулярно, мы покупаем колоссальное количество электроэнергии и реагентов. И эти три фактора составляют примерно до 90% структуры наших расходов и структуры нашего тарифа. Получая средства в среднем за март месяц примерно у 70% - мы не можем покрыть эти расходы. И вопрос о бесперебойном обеспечении людей водой и очистке стоков будет невозможным", - сказал Никитин.

"На сегодняшний день мы столкнулись с двумя проблемами: неспособностью людей оплатить за услуги. А вторая, большая проблема, - недореализация воды в связи с тем, что многие предприятия находятся в состоянии простоя и не пользуются водой для производства любых товаров", - добавил вице-президент ассоциации.

В обращении ассоциации к ВР и правительству говорится, что у предприятий водоканалов появились дополнительные расходы на доставку работников, дезинфекцию помещений и закупку средств индивидуальной защиты.

Кроме того, большинство предприятий "уже наблюдает существенное уменьшение использования услуг гражданами и бизнесом, что неминуемо приведет к снижению реализации предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению в ближайшее время на 10-15%".

"В марте наблюдается снижение платежной дисциплины, поступления средств уже уменьшилось на 30% и эта тенденция продолжается. Развитию указанной ситуации способствует и распространение СМИ ложной информации о том, что можно не платить коммунальные услуги в период карантина", - говорится в обращении ассоциации.

Отмечается, что "принятые Верховной Радой Украины законы по стабилизации финансового состояния субъектов хозяйствования в части предприятий водоснабжения и водоотведения не предусматривают реальных финансовых инструментов для минимизации кассовых разрывов и устойчивого функционирования предприятий".

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Кроме того, отмечается, что из-за уменьшения объема предоставления услуг и недополучения части средств, "большинство предприятий не смогут закупать энергоносители для бесперебойной работы системы водоснабжения и водоотведения".

"Учитывая указанные факторы, прогнозируется дефицит оборотных средств предприятий отрасли на сумму почти 1 млрд грн в месяц", - отмечается в письме.

Для "предотвращения остановки предоставления услуг предприятиями отрасли" "Укрводоканалэкология" выдвинула ряд предложений для Верховной Рады и правительства.

Украинские водоканалы заявили о возможных перебоях в работе из-за недополучения средств в результате карантина. Обратились к Разумкову и Шмыгалю 01

Украинские водоканалы заявили о возможных перебоях в работе из-за недополучения средств в результате карантина. Обратились к Разумкову и Шмыгалю 02


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Источник: https://censor.net.ua/n3185733
 
 
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О чем я и говорил. Водоканалам надо закупать хлор для обеззараживания, реагенты для очистки воды. Зевласть разрешила не платить гражданам за воду, а кто будет платить за хлор и реагенты? Пусть зевласть или выделяет деньги, или прекращает этот банкет за чужой счет.
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Доброго дня, я кишкова паличка - як обсеретеся дружно, то і про грип забудете
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отлично! в пандемию отсутствие воды должно помочь...коронавирусу так точно...
классное время выбрали для шантажа...
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В такое время обьявляется ЧП, и стоимость хлорки и электрики для стратегических пидприемств, опа-ча становится равна 0.
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Есть минус, зарплата тоже стремится к 0.
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Щас теплосети отключат людям тепло. А на улице минус! Болейте, дорогие граждае, сидящие на карантине в закрытых домах БЕЗ ТЕПЛА!
Как всё красиво получается у них... Правя рука не ведает, что творит левая. Прекратит карантин нужно! Все все-равно ходят куда им нужно! И НАДО ХОДИТЬ НА РАБОТУ, чтобы оплатить коммунальные и ЖИТЬ ДАЛЬШЕ!!
Тем, кто станет говорить, что я истерю, боооольшой привет).
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так киевводоканал принадлежит каким-то офшорам на 40%.
нехай украденное переведут назад и сами себя кредитуют.
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