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Все про:Милованов Тимофей (186) рынок земли (148)

 Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ограничения на продажу юридическим лицам, которые предусматривает принятый закон о земельной реформе, приведет к тому, что землю скупят через подставных лиц крупные компании и олигархи.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что решение об открытии рынка земли "политически и концептуально – историческое событие и большая победа прогрессивных сил в Украине", однако ограничения, которые остаются на рынке земли, делают его обрезанным и неэффективным.

"Первые три года юридические лица – компании не смогут покупать землю. Но экономика построена на компаниях. Компании более эффективны. Самая большая инновация в экономике за историю человечества, после изобретения торговли и денег, - это компании. Компании позволяют людям объединять финансовые, интеллектуальные и технологические ресурсы и вместе создавать больше добавленной стоимости. Исключение компаний с рынка земли – это удар по развитию отрасли", - считает Милованов.

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В то же время, говорит он, люди, "которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличку", смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. "Так же как в 1990 определенные группы людей захватили предприятия за ваучеры, скупая их за бесценок и используя подставных лиц", - указал экс-министр.

"В этот раз, землю могут скупить десятки или сотни подставных лиц, каждый из которых приобретет по 100 га. Эти схемы продолжат процесс концентрации контроля над землей в Украине. А поскольку такие схемы не будут использоваться честным бизнесом, на рынке будет ограничена конкуренция. Значит, сегодняшние собственники земли не получат справедливую цену и будут вновь обмануты. А общины получат меньше налогов. Это несправедливо", - написал он и сказал, что в таком случае проигрывают все, кроме тех, кто скупит землю через подставных лиц.

По словам Милованова, чтобы не допустить этого, надо позволить покупку земли фирмам и компаниям с самого начала рынка, с 2021-го, а не с 2024 года.

Напомним, Рада проголосовала закон о продаже земли.

Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов 01
Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185728
 
 
 Топ комментарии
 
а через подставных юрлиц ее не скупят олигархи?
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А с доступом юрлиц олигархи бы не скупали?
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Миловано народ за лошков дердит. Юрлица смогут покупать по 10 000 га, а физ. лица - по 100. Вместо 1 юрлица теперь надо искать 100 бомжей и со всеми договариваться
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А с доступом юрлиц олигархи бы не скупали?
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Олигархам она не нужна, существуют транснациональные корпорации типа Мансанто- стоит им зайти в Украину и тогда точно кирдык
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скорей кирдык нашим олигархам:-- платить копейки зп не выйдет. и продавать в три дорога тоже не выйдет
зайдут конкуренты.. предеться расщедриться

яркий пример ахметка. электрику в эс продавал дешевле чем нам.. ибо там раком поставят за завышеные цены.. а у нас нет

(из новостей 2017 Компания DTEK Trading, входящая в ДТЭК Рината Ахметова, продала электроэнергию в Молдавию по тарифу, который на 10$ ниже, чем на внутреннем рынке Украины, )
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Вы дети малые? Поройся про монсанту в бразилии индии итд в инете
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Нахер она им? Пусть покупают и платят налог на землю. В чем проблема?
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а через подставных юрлиц ее не скупят олигархи?
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Миловано народ за лошков дердит. Юрлица смогут покупать по 10 000 га, а физ. лица - по 100. Вместо 1 юрлица теперь надо искать 100 бомжей и со всеми договариваться
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да-да..... а если бомж особо наглый попадется, то, при первом удобном случае, еще и на*й пошлет......
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а потом бомж обязан будет доказать свои источник дохода, за который он собирается приобрести 100 га. Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 2761
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хозяин ему подскажет как себя вести и что кому говорить или писать..не вопрос Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 14
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ЮЩЕНКО ОБІЗВАВ ТИМОШЕНКО БОМЖЕМ - Президент Віктор Ющенко заявляє, що реклама Юлії Тимошенко коштувала дорожче, ніж потрібно на боротьбу з епідемією грипу.
Про це він заявив під час "гарячої лінії" у "Комсомольській правді в Україні", відповідаючи на питання, де взяти 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією грипу.
"Якщо мова йде про кошти, то проведення майдану і рекламної агітації, яка сьогодні на кожному стовпі висить - і в місті, і в лісі - обійшлася дорожче, ніж витрати на боротьбу з епідемією", - зазначив президент.
"Ми говоримо про відкрите суспільство і чесну владу... Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу у прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини? Бомж!", - обурився Ющенко.
"Як можна в 50 років бути бомжем у країні? Це все питання чеснот, і, боронь Боже, не сприйміть це як нападку на Юлію Володимирівну. Але якщо в 50 років у прем'єра немає ні кола, ні двора, то яку він хоче дати відповідь нації, як улаштувати майбутнє", - запитав президент.
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Зачем бомжей?

Банки теперь могут брать землю в залог под кредит без ограничений. Да хоть всю сразу.
Даже с куплей продажей возиться не надо. Срок прошёл и земля в банке например того же ахметова или пороха.
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"Это был мой провал". Милованов прокомментировал высказывание "не скрываю, что я дебил"
https://gordonua.com/news/politics/eto-byl-moy-proval-milovanov-prokommentiroval-vyskazyvanie-ne-skryvayu-chto-ya-debil-1493447.html

Раз в жизни человек сказал правду
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ну..., признавать свои ошибки так же трудно, как и подвиги совершать....
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У нас в прошлом году в Кабмине стартовал марафон таких вот. В этом калейдоскопе даже фамилии запоминать не успеваешь.
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Чи з доступом чи без доступу але землю по любому у найбіднішій країні Європи скуплять олігархи - Україні просто "ПІСЕЦ"!!!
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ну скуплять ит скуплять - чо им делать с ней? жрать что ли?
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Иди нахер милованов.Не знаю как с рынком земли будет, но как ты поруководил экономикой я уже видел. Твоё мнение о любой проблеме -ноль.
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що таке підставна фізособа? це людина, на яку юридично оформляється земля і завтра вона може нахєр послати того, хто оформив на неї цю землю.... багато буде бажаючих оформляти таким чином?
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Так уже скупили все и вся. Только вот когда они поскупали подобным образом заводы то за них налог платить не надо, а за землю придется платить налог! Ну и пусть платят!
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Ну так в сейфе будет лежать расписка от этого физика что он должен N денег и т.д.
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О як поправки Порошенка їм не подобаються.
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ахахахаха - порошенко и тут лучший?????? ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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А чи партія Порошенка голосувала за цю нелегітимну "реформу"?
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всеми 33 голосами и аж бегом, деньжатами нехилыми там запахло.. Без доступу юросіб до ринку землі її через підставних осіб скуплять олігархи. Подібне вже було з ваучерною приватизацією в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 1661..быстрее б уже выборы..и Пиночет наконец то дорогу сюда нашел..за*бало все это дерьмо продажное, мхом обросшее во властных кабинетах..
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Если государство не хочет модернизироваться, рано или поздно оно становиться бессмысленным
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Закон приняли это хорошо. А дальше ведь можно его улучшать. А не паниковать.
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Конечно!
Как, кстати, и все остальные законы.
Но паниковать не надо только, когда ЕС "ЗА".
В остальных случаях визжим и паникуем.
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Теперь нам будут здесь втирать, как это хорошо и правильно.
А еще вчера...
Концепция изменилась. Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов - Цензор.НЕТ 1575
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Хтось сумнівався що так буде ? Недоумкуваті і аполітичні гої того варті. Ой, вей, а кому щас легко ?
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Дадут лошарам по пакету гречки, за подпись непонятно где
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Так стращали перед ринком нерухомості, а потім натовпи ломанулися приватизовувати її щоби не дай Боже)). А потім настав час, коли всі вони зрозуміли, що за своїм майном треба доглядати їм самим))
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бред сивой кобылы . А почему тогда через выкуп квартир , подъездов , домов у нас целые города не выкупаются ?
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А ще знайдуть інший негатив у цьому законі. Саме тому треба було приймати через всеукраїнський референдум.
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Кому? 73% идиотов??? Какой референдум? Вон уже навыбирали....
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Предприятия приватизировали тоже с улыбкой на лице.
Сейчас маска позволяет не просто улыбаться, а ржать с народа.
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Земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля...земля..............
Тьфу стадо баранов тупых! Да пусть покупают, нет *лять пусть сгниет и поростет бурьяном но лишь бы никому не досталось... гнилой народец!
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тварюка, а ты хочешь, чтобы землю скупили за бесценок, оцепили забором олигархи - и сдавали по бешенной цене в аренду украинцам в Украине??
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Ну воно й дурне!
Як на мене, я б дозволив лише продажу між фізичними особами. І лише громадянам України. А набуття цими громадянами громадянства інших країн (подвійного громадянства) має автоматично позбавляти їх права власності на землю на користь держави.
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мародерище и позорище, они нашли друг друга))
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сейчас, во время войны и экономического падения Украины - нельзя было открывать рынок земли.. это преступление))
голобородько - на нары!!
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громадянам останется тока воздух, шобы было где рассеять прах
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Продам землю НАТО! 😁 Страшний сон москалів😉
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Цей "проффесор" колись особисто пробував, щось придбати на підставну особу? а на 100, а на тисячі підставних осіб?
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