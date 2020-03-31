 Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что решение об открытии рынка земли "политически и концептуально – историческое событие и большая победа прогрессивных сил в Украине", однако ограничения, которые остаются на рынке земли, делают его обрезанным и неэффективным.
"Первые три года юридические лица – компании не смогут покупать землю. Но экономика построена на компаниях. Компании более эффективны. Самая большая инновация в экономике за историю человечества, после изобретения торговли и денег, - это компании. Компании позволяют людям объединять финансовые, интеллектуальные и технологические ресурсы и вместе создавать больше добавленной стоимости. Исключение компаний с рынка земли – это удар по развитию отрасли", - считает Милованов.
В то же время, говорит он, люди, "которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличку", смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. "Так же как в 1990 определенные группы людей захватили предприятия за ваучеры, скупая их за бесценок и используя подставных лиц", - указал экс-министр.
"В этот раз, землю могут скупить десятки или сотни подставных лиц, каждый из которых приобретет по 100 га. Эти схемы продолжат процесс концентрации контроля над землей в Украине. А поскольку такие схемы не будут использоваться честным бизнесом, на рынке будет ограничена конкуренция. Значит, сегодняшние собственники земли не получат справедливую цену и будут вновь обмануты. А общины получат меньше налогов. Это несправедливо", - написал он и сказал, что в таком случае проигрывают все, кроме тех, кто скупит землю через подставных лиц.
По словам Милованова, чтобы не допустить этого, надо позволить покупку земли фирмам и компаниям с самого начала рынка, с 2021-го, а не с 2024 года.
Напомним, Рада проголосовала закон о продаже земли.
зайдут конкуренты.. предеться расщедриться
яркий пример ахметка. электрику в эс продавал дешевле чем нам.. ибо там раком поставят за завышеные цены.. а у нас нет
(из новостей 2017 Компания DTEK Trading, входящая в ДТЭК Рината Ахметова, продала электроэнергию в Молдавию по тарифу, который на 10$ ниже, чем на внутреннем рынке Украины, )
Про це він заявив під час "гарячої лінії" у "Комсомольській правді в Україні", відповідаючи на питання, де взяти 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією грипу.
"Якщо мова йде про кошти, то проведення майдану і рекламної агітації, яка сьогодні на кожному стовпі висить - і в місті, і в лісі - обійшлася дорожче, ніж витрати на боротьбу з епідемією", - зазначив президент.
"Ми говоримо про відкрите суспільство і чесну владу... Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу у прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини? Бомж!", - обурився Ющенко.
"Як можна в 50 років бути бомжем у країні? Це все питання чеснот, і, боронь Боже, не сприйміть це як нападку на Юлію Володимирівну. Але якщо в 50 років у прем'єра немає ні кола, ні двора, то яку він хоче дати відповідь нації, як улаштувати майбутнє", - запитав президент.
Банки теперь могут брать землю в залог под кредит без ограничений. Да хоть всю сразу.
Даже с куплей продажей возиться не надо. Срок прошёл и земля в банке например того же ахметова или пороха.
https://gordonua.com/news/politics/eto-byl-moy-proval-milovanov-prokommentiroval-vyskazyvanie-ne-skryvayu-chto-ya-debil-1493447.html
Раз в жизни человек сказал правду
Как, кстати, и все остальные законы.
Но паниковать не надо только, когда ЕС "ЗА".
В остальных случаях визжим и паникуем.
А еще вчера...
Концепция изменилась.
Милованов: Я не скрываю, что я дебил.
Сейчас маска позволяет не просто улыбаться, а ржать с народа.
Тьфу стадо баранов тупых! Да пусть покупают, нет *лять пусть сгниет и поростет бурьяном но лишь бы никому не досталось... гнилой народец!
Як на мене, я б дозволив лише продажу між фізичними особами. І лише громадянам України. А набуття цими громадянами громадянства інших країн (подвійного громадянства) має автоматично позбавляти їх права власності на землю на користь держави.
голобородько - на нары!!