 100 тыс. ПЦР-тестов, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании Президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"Мы должны сделать все, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты, как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать", - подчеркнул Зеленский.

В ОП подчеркнули, что доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет.

1 тыс. коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами. Дополнительно прибудет еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

"Респираторы, перчатки, затратное оборудование ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам", - отметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Дополнительно украинское предприятие производит 8 тыс. спецкостюмов, 4 тыс. защитных халатов и 18 тыс. перчаток многоразового использования. Уже сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы представителям скорой помощи и инфекционных отделений.

"Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой - врачей скорой помощи и инфекционистов, то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19", - заявил Тимошенко.

Он также отметил, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украину ожидается сегодня. Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовым дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

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