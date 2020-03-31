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 100 тыс. ПЦР-тестов, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами, - ОП

Дополнительно прибудет еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании Президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"Мы должны сделать все, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты, как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать", - подчеркнул Зеленский.

В ОП подчеркнули, что доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет.

1 тыс. коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами. Дополнительно прибудет еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

"Респираторы, перчатки, затратное оборудование ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам", - отметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Дополнительно украинское предприятие производит 8 тыс. спецкостюмов, 4 тыс. защитных халатов и 18 тыс. перчаток многоразового использования. Уже сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы представителям скорой помощи и инфекционных отделений.

"Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой - врачей скорой помощи и инфекционистов, то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19", - заявил Тимошенко.

Он также отметил, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украину ожидается сегодня. Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовым дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на 5-6-й день: при отрицательном результате будут отправлять на самоизоляцию домой, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3185726
 
 
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Все тесты ПЦР на условные 10 коронавирусов, которые циркулируют в человеческой популяции - группоспецифичны. Невозможно посредством ПЦР отличить один штамм "короновируса" от другого, а также невозможно одним тестом ПЦР доказать существует или нет конкретный штамм. Эти "коронавирусы" официально являются причиной 30% всех ОРВИ уже много десятилетий. Тесты ПЦР на виртуальный (никак не доказано, что он существует) сарс-ков-2 еще и дают минимум 50% ложнопозитивного срабатывания, а это означает, что такое ложнопозитивное срабатывание будет при любом из условных 10 штаммов.

То есть любой здоровый человек после такого "теста" с 50% вероятностью будет записан в "инфицированных сарс-ков-2", а любой, у кого был недавно насморк или простуда, с почти 100% вероятностью.
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, а любой, у кого был недавно насморк или простуда, с почти 100% вероятностью.

Чем больше шума, тем дороже можно закупить маски, тесты - аптека " Благодiя" в государственном масштабе!
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та слышали мы, как они "распределяются"........
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А простейших МАСОК как не было в аптеках, так до сих пор и НЕТ!
Одно балобольство и ВРАНЬЕ от "слуг"!

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трепач ляшко обещает каждый день, но до аптек ничего не доезжает.
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уже так на распределяли шо если за границей не был значит не заражен, идиоты.
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Гуманитарку в аптеки на продажу молодцы конченная власть
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Где электронные Карты - как и куда распределяют ?
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В Одессе вспышка необъяснимой пневмонии: тесты на коронавирус делать запретили5.9т14:59, 31.03.2020Обновлено: 15:30, 31.03.2020Читать материал на украинскомМедицинские учреждения Одесской области переполнены пациентами с пневмонией, которым не делают анализы на коронавирус.
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