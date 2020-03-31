 Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Galka.if.ua.
Генеральный директор родильного дома Юрий Павлушинский подтвердил факт смерти женщины. Предварительно известно, что она болела пневмонией.
"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малыш хорошо, угрозы для жизни нет", - говорит Павлушинский.
Напомним, по данным Минздрава, на утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений.
Почему на 50%? - сперматозоид при оплодотворении яйцеклетки, является представителем чужого организма.
А потім гугли що викликає задишку при коронавірусі. І якщо є мозок та вмієш думати, то стане зрозуміло чому.
Очко полнейшее - так более близко к правде.
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
Вам не терпится написать хоть что-то за коронавирус?
Это очень интересно.
Также не забудьте запретить автомобили, сколько в Украине гибнет в ДТП?
Также не забудьте отменить обогреватели; сколько в украинене гибнет от пожаров?
Также не забудьте закрыть нафиг все поукты обественного питания: сколько в Украине ежегодно пищевых отравлений?
Еще раз: еще пару месяцев 'самоизоляции" - и страны не будет, потому что денег в бюджете не будет. хотя я ХЗ, может, у кого другие какие страны есть, и там даже открыты границы на въезд.
Вторичная инфекция быстро распространяется в лёгких из-за нарушения кровообращения.
Но, понятно, что не лечили должным образом, т.к. эффективные антибиотики очень дорогие.
Очень жаль женщину.
PS. Когда бактериальная пневмония разгуляется, то никакой иммунитет не поможет...