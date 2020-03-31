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Все про:Ивано-Франковск (605) карантин (1802) роженица (8) Ивано-Франковская область (424) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома

30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Galka.if.ua.

Генеральный директор родильного дома Юрий Павлушинский подтвердил факт смерти женщины. Предварительно известно, что она болела пневмонией.

"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малыш хорошо, угрозы для жизни нет", - говорит Павлушинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области

Напомним, по данным Минздрава, на утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений.

Источник: https://censor.net.ua/n3185722
 
 
 Топ комментарии
 
За сутки в Украине сделано 296 ПЦР тестов. Из низ 69 дали положительный результат.... Вопрос-задачка: А если таких тестов сделать в 100 раз больше, то сколько заражённых мы получим?! Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома - Цензор.НЕТ 5543
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Надо проаюверять всех кто болеет пневмонией, у меня подозрение, что у нас в стране задница.
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сейчас все на коронавирус будут спихивать..
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пздц....Как такое может быть !?!? У роженец иммунитет должен такой быть что мама не горюй...
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Кто там знает что у неё было с здоровьем? Хотя эти азиатские болезни не разберешь. Могут и молодых и сильных валить.
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У беременных и рожениц иммунитет слабенький, т.к. их организм воспринимает плод, как на 50% чужое тело. Вынашивается беременность благодаря ретровирусам, которые встроены в наше ДНК, они снижают иммунитет женщины для вынашивания плода.
Почему на 50%? - сперматозоид при оплодотворении яйцеклетки, является представителем чужого организма.
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Ви бачили в чому зараз молодь лазить. В березні ще доволі холодно ладно без шапок, а голі ноги, коли між джинсами і кросівками 20 см голих ніг. Це не призведе до захворювання!!! Який там в сраку коронавірус! Елементарно без мізків люди. Моя знайома працює в перинатальному центрі і говорить, що більшість туди потрапляє після купи абортів, раннього сексу і нехтуванням одягатись у холодну пору. Сьогодні здорово похолодало, ідеш вулицею і ці голі ноги: ВОНИ СИНІ. Або дівки в безрозмірних. Там можна собі повідморожувати все нафіг. Зате модно! Зате красиво. Кому ця краса всралась! Чому про це ніхто не говоре, а то коронавірус. Ой рятуйте. Закутайте свої ноги, перестаньте ходити в коротких куртках зимою і не нехтуйте своїм здоров"ям!
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Никаких болезней якобы "от холода нет", есть вирусные и бактериальные инфекции. Холод - лучшее и единственное средство укрепления здоровья.
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Він їх і убиває. Погугли що таке імунодеприсант. І яке лікарство рекламував Трамп.
А потім гугли що викликає задишку при коронавірусі. І якщо є мозок та вмієш думати, то стане зрозуміло чому.
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сейчас все на коронавирус будут спихивать..
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Надо проаюверять всех кто болеет пневмонией, у меня подозрение, что у нас в стране задница.
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Да ладно, задница...
Очко полнейшее - так более близко к правде.
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За сутки в Украине сделано 296 ПЦР тестов. Из низ 69 дали положительный результат.... Вопрос-задачка: А если таких тестов сделать в 100 раз больше, то сколько заражённых мы получим?!
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у нас довольно таки высокий процент смертности, при нормальной медицине молодых должны спасать.
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вот вам и группа риска из пенсионеров тяжело больных...
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у нас перспектива даже не Италии с Испанией, там за стариков даже спасают, боюсь что у нас процент смертности будет повыше, даже если заболевших меньше будет.
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не думаю,що%смертності буде більшим.Менше9%точно
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До речі у нас і до коронавірусу породіллі помирали. Тут скорше недолугість медицини, а не коронавірус...
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Було, але моя близька родичка була лікарем-аркушеркою. Дуже багато років проробила у цій сфері та не допустила жодної смерті! Дійсно, що за цією породіллю не доглядали як слід.
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Типа на вирус спишем, если че. Теперь так удобнее. Так то роженицы, если не заплатишь как следует или нету знакомых, то никому не нужны. Я помню те времена. когда я рожала. Видела к кому как относились... Страшно всё это... Медицина - одно название. Не спорю - есть и исключения. Но их мало.
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Непонятна причина смерти, от пневмонии или при родах.
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Что то мне подсказывает что коронавирус ето только начало Армагедона. Коронавирус заложил только фундамент в организме человека. Через некоторое время еще серьезнейшим вирусом уже мутировавшим накроет так что мало не покажется, даже тех кто перенес коронку в *легкой форме*.
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ті,хто перенесли коронку в легкій формі,мутований протягом 5 років перенесуть ще легше
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Что то я не слышал теории что те кто часто болел в детстве имеют очень хорошее здоровье и железный иммунитет и от них болезни отскакивают ка горох от стены
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Та вымрем **** как динозавры, а через 100 миллионов лет цивилизация пауков будет откапывать косточки людей и размышлять от чего они вымерли!
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Мне кажется или пора врачам выходить в ефир и говорить правду или начнется революция во время которой всех чиновников тупа развесят на столбах!
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Та шо ви все про революції мрієте? Ще не доконали країну?
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радуцкому покуй на всё происходящее, главное шо мама любит скорость и внучатам прибарахлился, а врачей жалко, за место химкостюма масочка в три марли и забитая больница с "неизвестной" болезнью.
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Та невже у неї не було ніяких ознак захворювання, але нікому це непотрібно, шкода... Царство небесне, а дитяткові здоров'я.
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Було запалення легенів, тому треба було приймати рішення.
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Вирус из Новосибирска
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
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Цензор, о чём новость? О подозрении?
Вам не терпится написать хоть что-то за коронавирус?
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О каждой смерти сообщайте нам.
Это очень интересно.
Также не забудьте запретить автомобили, сколько в Украине гибнет в ДТП?
Также не забудьте отменить обогреватели; сколько в украинене гибнет от пожаров?
Также не забудьте закрыть нафиг все поукты обественного питания: сколько в Украине ежегодно пищевых отравлений?

Еще раз: еще пару месяцев 'самоизоляции" - и страны не будет, потому что денег в бюджете не будет. хотя я ХЗ, может, у кого другие какие страны есть, и там даже открыты границы на въезд.
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Сейчас на коронавирус все косяки врачебные можно списать
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Бактериальная пневмония - это уже осложнение от коронавируса.
Вторичная инфекция быстро распространяется в лёгких из-за нарушения кровообращения.
Но, понятно, что не лечили должным образом, т.к. эффективные антибиотики очень дорогие.
Очень жаль женщину.
PS. Когда бактериальная пневмония разгуляется, то никакой иммунитет не поможет...
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Я таки не понял - откуда подозрение ? И еще Я **** ЗНАЮ ЭТОТ РОДДОМ - там большинство свою задницу без куку в руку не двинет и очень не любят признавать врачебные ошибки - счас так удобненько коронавирус подвернулся ...
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все закономерно ( сори) - отдала свою жизнь, давши Новую Жижнь ... Горе и Радость - в одном - мда (((
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